Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







साल 2025 खत्म होने वाला है, लेकिन WhatsApp की तरफ से नए फीचर्स का सिलसिला थमने वाला नहीं है. अब कंपनी एक नए फीचर पर काम कर रही है, जिसके बाद यूजर ऐप के अंदर ही स्टेटस के लिए फोटो एडिट कर सकेंगे. बताया जा रहा है कि व्हाट्सऐप में जल्द ही मेटा एआई पावर्ड फोटो एडिटर आने वाला है, जिससे फोटो को एडिट करना आसान, फास्ट और सुविधाजनक हो जाएगा और इसके लिए यूजर्स को किसी और ऐप की जरूरत नहीं लेनी पड़ेगी.

एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए आएगा फीचर

पहले इस फीचर को एंड्रॉयड बीटा पर देखा गया था और अब यह iOS बीटा पर भी नजर आया है. इसका मतलब है कि एंड्रॉयड स्मार्टफोन के साथ-साथ आईफोन के लिए भी इस फीचर को तैयार किया जा रहा है. कई बीटा यूजर्स ने बताया कि फोटो स्टेटस लगाते समय अब उन्हें नई एडिटिंग स्क्रीन दिख रही है. इस पर फिल्टर्स के साथ-साथ कई एआई टूल्स और एनिमे, कॉमिक बुक, क्ले, पेंटिंग और वीडियो गेम जैसे एआई स्टाइल्स भी नजर आ रहे हैं. यूजर इनमें से किसी पर भी टैप कर इमेज को उस स्टाइल जैसा लुक दे सकते हैं.

फोटो से हटा सकेंगे अनचाही चीजें

मेटा एआई की मदद से यूजर स्टेटस लगाते समय फोटो से अनचाही चीजों को हटाने के साथ नए एलिमेंट एड कर सकेंगे और उन्हें किसी फोटो को एनिमेट कर शॉर्ट वीडियो बनाने का भी ऑप्शन मिलेगा. अभी इस फीचर की टेस्टिंग चल रही है और रोल आउट होने में इसे कुछ हफ्तों का समय लग सकता है.

WhatsApp पर बैन हुए यूजर बाकी जगहों पर भी होंगे ब्लॉक

साइबर फ्रॉड रोकने के लिए व्हाट्सऐप हर महीने भारत में लाखों कॉन्टैक्ट्स बैन करती है. अब सरकार बैन हुए लोगों को टेलीग्राम समेत दूसरे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी ब्लॉक करने की तैयारी कर रही है. साइबर फ्रॉड और स्कैम्स को रोकने के लिए यह नियम लाया जा सकता है और अभी इस पर बातचीत चल रही है. इस नियम से ऐसे लोगों पर भी लगाम लग सकेगी, जो एक ऐप पर बैन होने के बाद ऐप्स चेंज कर-करके लोगों को निशाना बनाते हैं.

ये भी पढ़ें-

सैमसंग के फोल्डेबल फोन पर मिल रही 65,000 रुपये की भारी छूट, यह मौका चूक न जाना, यहां चेक करें डील