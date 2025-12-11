हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp स्टेटस और चैनल में दिखने लगे विज्ञापन, हाइड और मैनेज करने के लिए अपनाएं यह तरीका

WhatsApp स्टेटस और चैनल में दिखने लगे विज्ञापन, हाइड और मैनेज करने के लिए अपनाएं यह तरीका

WhatsApp ने स्टेटस और चैनल में एड दिखाना शुरू कर दिया है. कई यूजर्स ने स्टेटस के बीच में प्रमोशनल पोस्ट देखे जाने की बात कही है. यूजर इन एड को मैनेज या हाइड कर सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 11 Dec 2025 06:43 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

मेटा के मालिकाना हक वाली मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने यूजर्स को एड दिखाना शुरू कर दिया है. हालिया सालों में व्हाट्सऐप में आया यह सबसे बड़ा बदलाव है और अब यूजर्स को चैनल और स्टेटस में एड नजर आएंगी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत समेत कई देशों में इसकी शुरुआत हो चुकी है. फिलहाल चैट्स पूरी तरह एड-फ्री है, लेकिन इस बदलाव से यह साफ हो गया है कि मेटा ने व्हाट्सऐप को मॉनेटाइज करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं.

पिछले कुछ दिनों से दिखने लगी हैं एड

कई यूजर्स ने पिछले कुछ दिनों से स्टेटस अपडेट और चैनल्स के बीच में प्रमोशनल पोस्ट देखे जाने की बात कही है. कई यूजर ने व्हाट्सऐप की नई एडवरटाइजमेंट पॉलिसी को लेकर इन-ऐप नोटिफिकेशन मिलने की भी बात कही है. बता दें कि मेटा पहले ही इसकी पुष्टि कर चुकी है कि व्हाट्सऐप स्टेटस में एड दिखाई जाएंगी और अब इसे ज्यादा यूजर्स के लिए रोल आउट किया जा रहा है. व्हाट्सऐप का कहना है कि इन एड की मदद से लोगों को बिजनेसेस डिस्कवर करने में मदद मिलेगी और सीधे ऐप से ही प्रोडक्ट्स और सर्विस के बारे में बातचीत कर सकेंगे. यूजर की प्राइवेट चैट, कॉल्स और स्टेटस को एड टारगेटिंग के लिए यूज नहीं किया जाएगा और ये पहले की तरह एंड-टू-एंड एनक्रिप्ट रहेंगे.

यूजर के पास क्या ऑप्शन?

एड नजर आने पर यूजर उस पर टैप कर एडवरटाइजर का प्रोफाइल देख सकते हैं और उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं. साथ ही उन्हें एड को हाइड और रिपोर्ट करने का भी ऑप्शन मिलेगा. अगर यूजर किसी एड को हाइड करना चाहता है तो उसे स्पॉन्सर्ड लेबल पर टैप करना होगा. उसके बाद हाइड एड पर टैप करें और थ्री-डॉट मेनू पर जाकर एड हाइड कर दें. अगर कोई यूजर एड मैनेज करना चाहता है तो उसे सेटिंग में जाकर अकाउंट सेंटर में जाना होगा और फिर अकाउंट सेटिंग ओपन कर एड प्रेफरेंस सेट कर सकता है.

Published at : 11 Dec 2025 06:43 AM (IST)
WhatsApp Meta TECH NEWS
विश्व
Exclusive: 'हाई फ्रिक्वेंसी, डुअल सेंसर और हाईटैक क्वालिटी..' , बॉर्डर पर निगरानी के लिए पाकिस्तान लगा रहा मॉर्डन कैमरे
क्रिकेट
भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी20 इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज, इस भारतीय का नाम चौंका देगा
बिहार
नीतीश सरकार ने अनंत सिंह को दिया पहले से छोटा घर, अब नहीं रख सकेंगे गाय-भैंस, एक गाड़ी की पार्किंग
बॉलीवुड
ब्लैक ड्रेस, डायमंड जूलरी और आंखों पर चश्मा... फिल्म फेस्टिवल से आलिया भट्ट का किलर लुक वायरल, देखें तस्वीरें
विश्व
Exclusive: 'हाई फ्रिक्वेंसी, डुअल सेंसर और हाईटैक क्वालिटी..' , बॉर्डर पर निगरानी के लिए पाकिस्तान लगा रहा मॉर्डन कैमरे
क्रिकेट
भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी20 इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज, इस भारतीय का नाम चौंका देगा
बिहार
नीतीश सरकार ने अनंत सिंह को दिया पहले से छोटा घर, अब नहीं रख सकेंगे गाय-भैंस, एक गाड़ी की पार्किंग
बॉलीवुड
ब्लैक ड्रेस, डायमंड जूलरी और आंखों पर चश्मा... फिल्म फेस्टिवल से आलिया भट्ट का किलर लुक वायरल, देखें तस्वीरें
हेल्थ
Kidney Damage Signs: आंखों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ जाएं किडनी हो रही खराब, तुरंत कराएं अपना इलाज
नौकरी
घरेलू एयरलाइंस में कितने पायलट, अब विदेशी पायलटों को भारत में कैसे मिल सकती है नौकरी?
लाइफस्टाइल
दिल्ली में आज फिर मनेगी दीपावली, जानें रेखा गुप्ता सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?
ट्रेंडिंग
Video: पुलिस की गाड़ी ने लिया गलत यू-टर्न तो महिला ने बीच चौराहे पढ़ाया कानून का पाठ- वीडियो वायरल
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
