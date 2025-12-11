WhatsApp स्टेटस और चैनल में दिखने लगे विज्ञापन, हाइड और मैनेज करने के लिए अपनाएं यह तरीका

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







मेटा के मालिकाना हक वाली मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने यूजर्स को एड दिखाना शुरू कर दिया है. हालिया सालों में व्हाट्सऐप में आया यह सबसे बड़ा बदलाव है और अब यूजर्स को चैनल और स्टेटस में एड नजर आएंगी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत समेत कई देशों में इसकी शुरुआत हो चुकी है. फिलहाल चैट्स पूरी तरह एड-फ्री है, लेकिन इस बदलाव से यह साफ हो गया है कि मेटा ने व्हाट्सऐप को मॉनेटाइज करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं.

पिछले कुछ दिनों से दिखने लगी हैं एड

कई यूजर्स ने पिछले कुछ दिनों से स्टेटस अपडेट और चैनल्स के बीच में प्रमोशनल पोस्ट देखे जाने की बात कही है. कई यूजर ने व्हाट्सऐप की नई एडवरटाइजमेंट पॉलिसी को लेकर इन-ऐप नोटिफिकेशन मिलने की भी बात कही है. बता दें कि मेटा पहले ही इसकी पुष्टि कर चुकी है कि व्हाट्सऐप स्टेटस में एड दिखाई जाएंगी और अब इसे ज्यादा यूजर्स के लिए रोल आउट किया जा रहा है. व्हाट्सऐप का कहना है कि इन एड की मदद से लोगों को बिजनेसेस डिस्कवर करने में मदद मिलेगी और सीधे ऐप से ही प्रोडक्ट्स और सर्विस के बारे में बातचीत कर सकेंगे. यूजर की प्राइवेट चैट, कॉल्स और स्टेटस को एड टारगेटिंग के लिए यूज नहीं किया जाएगा और ये पहले की तरह एंड-टू-एंड एनक्रिप्ट रहेंगे.

यूजर के पास क्या ऑप्शन?

एड नजर आने पर यूजर उस पर टैप कर एडवरटाइजर का प्रोफाइल देख सकते हैं और उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं. साथ ही उन्हें एड को हाइड और रिपोर्ट करने का भी ऑप्शन मिलेगा. अगर यूजर किसी एड को हाइड करना चाहता है तो उसे स्पॉन्सर्ड लेबल पर टैप करना होगा. उसके बाद हाइड एड पर टैप करें और थ्री-डॉट मेनू पर जाकर एड हाइड कर दें. अगर कोई यूजर एड मैनेज करना चाहता है तो उसे सेटिंग में जाकर अकाउंट सेंटर में जाना होगा और फिर अकाउंट सेटिंग ओपन कर एड प्रेफरेंस सेट कर सकता है.

