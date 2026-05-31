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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp का नया धमाका! अब सिर्फ सेकेंडों में करें Log Out, चैट्स भी नहीं होंगी गायब

WhatsApp का नया धमाका! अब सिर्फ सेकेंडों में करें Log Out, चैट्स भी नहीं होंगी गायब

Whatsapp New Feature: इस फीचर की जानकारी WABetaInfo की एक रिपोर्ट में सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, यह फीचर WhatsApp Beta for Android वर्जन 2.26.21.9 में देखा गया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 31 May 2026 08:23 AM (IST)
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  • डिजिटल डिटॉक्स चाहने वालों के लिए यह फीचर खास राहत देगा।

Whatsapp New Feature: अगर आप भी कभी WhatsApp से कुछ समय का ब्रेक लेना चाहते हैं लेकिन चैट्स और सेटिंग्स खोने के डर से ऐसा नहीं कर पाते, तो जल्द ही आपकी यह परेशानी खत्म हो सकती है. Meta के स्वामित्व वाला इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म अब एक नए Logout फीचर पर काम कर रहा है जिसकी मदद से यूजर्स ऐप से साइन आउट कर सकेंगे, वो भी बिना चैट्स या डेटा हटाए.

बीटा वर्जन में दिखा नया फीचर

इस फीचर की जानकारी WABetaInfo की एक रिपोर्ट में सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, यह फीचर WhatsApp Beta for Android वर्जन 2.26.21.9 में देखा गया है. फिलहाल इसे कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए जारी किया गया है और आने वाले महीनों में इसे सभी यूजर्स तक पहुंचाया जा सकता है. रिपोर्ट के अनुसार, WhatsApp अब ऐसा विकल्प देने जा रहा है जिसमें यूजर ऐप को हटाए बिना सीधे लॉगआउट कर सकेंगे और उनका पूरा डेटा फोन में सुरक्षित रहेगा.

अब तक क्या थी परेशानी?

अभी तक WhatsApp में कोई आधिकारिक Logout ऑप्शन मौजूद नहीं है. यदि कोई यूजर कुछ समय के लिए ऐप से दूरी बनाना चाहता था तो उसे मजबूरी में ऐप अनइंस्टॉल करना पड़ता था. इसके बाद दोबारा WhatsApp इस्तेमाल करने के लिए ऐप डाउनलोड करना, नंबर वेरिफाई करना और चैट बैकअप रीस्टोर करना पड़ता था. लगातार नोटिफिकेशन और मैसेज से परेशान यूजर्स के लिए यह प्रक्रिया काफी झंझट भरी साबित होती थी.

कैसे काम करेगा नया Logout फीचर?

नई रिपोर्ट्स के मुताबिक, WhatsApp सेटिंग्स के Account सेक्शन में Logout का विकल्प दिया जाएगा. जब यूजर इस ऑप्शन पर टैप करेगा तो पहले एक कन्फर्मेशन स्क्रीन दिखाई देगी. इसके बाद अकाउंट डिवाइस से अस्थायी रूप से डिस्कनेक्ट हो जाएगा. सबसे खास बात यह है कि इस दौरान चैट्स, मीडिया फाइल्स और अकाउंट सेटिंग्स फोन में सुरक्षित रहेंगी. यानी जब भी यूजर वापस आना चाहेगा, वह आसानी से लॉगिन करके वहीं से बातचीत शुरू कर सकेगा जहां छोड़ी थी.

डिजिटल डिटॉक्स चाहने वालों के लिए राहत

आजकल कई लोग सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स से थोड़ी दूरी बनाकर मानसिक शांति चाहते हैं. ऐसे में WhatsApp का यह फीचर काफी उपयोगी साबित हो सकता है. यूजर्स बिना डेटा खोए कुछ समय के लिए ऐप से दूर रह सकेंगे और बाद में आसानी से वापसी कर पाएंगे.

WhatsApp में पहले से मौजूद हैं ये खास फीचर्स

WhatsApp पहले ही एक फोन में दो अलग-अलग अकाउंट इस्तेमाल करने की सुविधा देता है. इससे पर्सनल और ऑफिस अकाउंट को आसानी से अलग रखा जा सकता है. इसके अलावा, प्राइवेसी बढ़ाने के लिए App Lock फीचर भी मौजूद है, जिसमें फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक या पासकोड के जरिए चैट्स को सुरक्षित रखा जा सकता है.

छोटा बदलाव लेकिन बड़ा असर

देखने में यह फीचर छोटा लग सकता है लेकिन करोड़ों WhatsApp यूजर्स के लिए यह काफी काम का साबित हो सकता है. खासकर उन लोगों के लिए जो बार-बार नोटिफिकेशन से परेशान रहते हैं या कुछ समय के लिए डिजिटल दुनिया से दूरी बनाना चाहते हैं. अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो आने वाले समय में WhatsApp छोड़ना और दोबारा वापसी करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा.

यह भी पढ़ें: Free WiFi Danger: पब्लिक Wi-Fi इस्तेमाल करते समय कभी न करना ये गलतियां, झट से खाली हो सकता है अकाउंट

Published at : 31 May 2026 08:23 AM (IST)
Tags :
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