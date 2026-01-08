WhatsApp का नए साल पर धमाका, लेकर आ गई 3 नई दमदार अपडेट्स, ऐसे आसान हो जाएगा यूजर का काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







WhatsApp ने नए साल पर अपने यूजर्स के लिए बड़ा धमाका किया है. दरअसल, कंपनी एक साथ तीन नई अपडेट्स लेकर आई है, जिससे ऐप को यूज करना आसान और मजेदार होने वाला है. ये अपडेट्स ग्रुप के मेंबर्स के बीच कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्रेशन और कॉर्डिनेशन को बेहतर बनाएंगी. पिछले काफी समय से इन अपडेट्स का इंतजार किया जा रहा था. आइए जानते हैं कि व्हाट्सऐप में क्या-क्या नई अपडेट्स आई हैं और ये कैसे यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर करेंगी.

व्हाट्सऐप में आईं ये नई अपडेट्स

मैंबर टैग- इस अपडेट की मदद से यूजर किसी खास ग्रुप में खुद को कोई लेबल या रोल दे सकेंगे, जिससे बाकी मैंबर्स को यह समझने में आसानी होगी कि यह यूजर कौन है. इन टैग्स को कस्टमाइज किया जा सकता है. इसका मतलब है कि एक यूजर स्पोर्ट्स टीम के ग्रुप में खुद को गोलकीपर का टैग दे सकता है, वहीं स्कूल के ग्रुप में वह अपने लिए आर्ट टीचर का टैग यूज कर सकता है. यह अपडेट बड़े ग्रुप में खूब काम आएगी, जहां लोग एक-दूसरे को इंडिविजुअली नहीं जानते हैं.

टेक्स्ट स्टिकर- क्रिएटिव एक्सप्रेशन को बेहतर बनाने के लिए व्हाट्सऐप टेक्स्ट स्टिकर्स लेकर आई है. इसका मतलब है कि यूजर अब किसी भी टाइप किए वर्ड या फ्रेज को स्टिकर बना सकेंगे. अब स्टिकर सर्च में किसी भी टेक्स्ट को एंटर कर उसका स्टिकर बनाया और सेव किया जा सकता है.

स्मार्ट इवेंट रिमाइंडर- एक और अपडेट के जरिए व्हाट्सऐप ने इवेंट रिमाइंडर को और स्मार्ट बना दिया है. अब किसी ग्रुप में इवेंट क्रिएट करते समय यूजर पार्टिसिपेंट्स के लिए कस्टम रिमाइंडर सेट कर सकते हैं. इससे पार्टिसिपेंट्स को यह कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि यह यह इन-पर्सन इवेंट है या वर्चुअल मीटिंग जैसा कोई इवेंट है. इससे पता चलता है कि व्हाट्सऐप अपने ग्रुप को सिर्फ मैसेजिंग तक सीमित नहीं रखना चाहती और प्लानिंग हब में बदलना चाहती है.

ये भी पढ़ें-

सबका दम निकालने आ रही है Samsung Galaxy S26 सीरीज, लॉन्च डेट भी आई सामने, जानें कब होगी लॉन्च