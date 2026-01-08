हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसबका दम निकालने आ रही है Samsung Galaxy S26 सीरीज, लॉन्च डेट भी आई सामने, जानें कब होगी लॉन्च

सबका दम निकालने आ रही है Samsung Galaxy S26 सीरीज, लॉन्च डेट भी आई सामने, जानें कब होगी लॉन्च

सैमसंग गैलेक्सी एस26 सीरीज का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस सीरीज को 25 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा और मार्च में इसकी सेल शुरू हो जाएगी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 08 Jan 2026 08:26 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

दक्षिण कोरियाई टेक दिग्गज सैमसंग जल्द ही अपनी नई गैलेक्सी एस26 लाइनअप लॉन्च करने वाली है. इस लाइनअप के सभी फोन धाकड़ फीचर्स के साथ आएंगे और मार्केट में तहलका मचाने को तैयार है. पिछले कुछ दिनों से इसकी लॉन्च डेट को लेकर कयास लगाए जा रहे थे. किसी रिपोर्ट में इसके जनवरी में लॉन्च होने की बात कही गई थी तो किसी में फरवरी में लॉन्च का अनुमान लगाया गया था. इस इस सीरीज की लॉन्च डेट लगभग तय हो चुकी है. 

कब लॉन्च होगी गैलेक्सी एस26 सीरीज?

कोरियाई मीडिया की कई रिपोर्ट्स के अनुसार, सैमसंग 25 फरवरी को अपनी नई लाइनअप को लॉन्च करेगी. इस लाइनअप की लॉन्चिंग में पहले से ही देरी तय मानी जा रही थी और अब इसकी लगभग पुष्टि हो चुकी है. बता दें कि सैमसंग ने एस25 और एस24 सीरीज को जनवरी में लॉन्च किया था, जबकि एस23 सीरीज को 1 फरवरी, 2023 को बाजार में उतार दिया गया था. इस तरह देखा जाए तो एस26 सीरीज में लगभग 4 हफ्तों की देरी हो रही है. 

बिक्री कब शुरू होगी?

लॉन्चिंग में देरी के चलते एस26 डिवाइसेस की बिक्री भी लेट शुरू होने तय है. रिपोर्ट्स के अनुसार, मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में ये डिवाइसेस स्टोर्स पर पहुंच जाएंगे और लोग इन्हें खरीद सकेंगे. बताया जा रहा है कि इस सीरीज में गैलेक्सी एस26, एस26 प्लस और एस26 अल्ट्रा समेत तीन मॉडल्स शामिल होंगे.

एस26 अल्ट्रा पर रहेगी सबकी नजरें

सैमसंग अपने एस26 अल्ट्रा को दमदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है और इसे कई धांसू फीचर्स से लैस किया जाएगा. सैमसंग अपने फ्लैगशिप डिवाइस में ज्यादा एफिशिएंसी वाला नया डिस्प्ले, इंटीग्रेटेड प्राइवेसी स्क्रीन, नए लेंस और कोटिंग, बड़ा मेन और टेलीफोटो अपर्चर, वाइडर सेल्फी कैमरा, फास्टर वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग, फास्टर और एफिशिएंट प्रोसेसर, नए वीडियो कंट्रोल, फास्टर मेमोरी और पतले डिजाइन समेत 10 बड़ी अपग्रेड्स देगी.

अब अलग कंपनी नहीं रहेगी Realme, बन जाएगी Oppo की सब ब्रांड, चौंकाने वाले हैं कारण

Published at : 08 Jan 2026 08:26 AM (IST)
Samsung TECH NEWS Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy S26 Series
