Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यह फीचर आपकी लोकेशन को ज्यादा सुरक्षित बनाता है।

WhatsApp Privacy Feature: आज करोड़ों लोग रोजाना WhatsApp पर वॉइस और वीडियो कॉल करते हैं लेकिन बहुत कम यूजर्स को पता है कि ऐप में एक ऐसा प्राइवेसी फीचर भी मौजूद है जो आपकी लोकेशन से जुड़ी जानकारी को छिपाने में मदद कर सकता है. बढ़ते साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ट्रैकिंग के दौर में यह छोटा सा फीचर आपकी डिजिटल सुरक्षा को मजबूत बना सकता है.

WhatsApp में मौजूद IP Address Protection in Calls फीचर कॉल के दौरान आपकी IP जानकारी को दूसरे व्यक्ति से छिपाने का काम करता है. यही वजह है कि प्राइवेसी एक्सपर्ट्स इसे काफी अहम मान रहे हैं.

आखिर क्या होता है IP Address Protection फीचर?

जब आप WhatsApp पर किसी को कॉल करते हैं तो बेहतर कॉल क्वालिटी और कम लेटेंसी के लिए कई बार ऐप सीधे Peer-to-Peer कनेक्शन का इस्तेमाल करता है. ऐसे में सामने वाले व्यक्ति तक आपकी IP Address की जानकारी पहुंच सकती है. हालांकि IP Address से आपका पूरा घर का पता नहीं पता चलता लेकिन इससे आपकी अनुमानित लोकेशन जैसे शहर या क्षेत्र की जानकारी सामने आ सकती है.

इस जोखिम को कम करने के लिए WhatsApp ने Protect IP Address in Calls नाम का फीचर दिया है. इसे ऑन करने पर कॉल सीधे कनेक्ट होने की बजाय WhatsApp के सर्वर के जरिए रूट होती है जिससे आपकी IP जानकारी छिपी रहती है. Meta का कहना है कि इससे दूसरे यूजर्स आपके IP Address के जरिए आपकी लोकेशन का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे.

ऐसे ऑन करें यह छुपा हुआ प्राइवेसी फीचर

इस फीचर को एक्टिव करने में सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं.

WhatsApp खोलें

Settings में जाएं

Privacy विकल्प चुनें

Advanced पर टैप करें

Protect IP address in calls को ऑन कर दें

इसके बाद आपकी कॉल WhatsApp के सर्वर के जरिए कनेक्ट होगी जिससे अतिरिक्त प्राइवेसी मिलेगी.

हालांकि WhatsApp यह भी बताता है कि कुछ मामलों में कॉल क्वालिटी थोड़ी प्रभावित हो सकती है क्योंकि कॉल अब सीधे Peer-to-Peer मोड में नहीं होती.

ज्यादातर यूजर्स क्यों नहीं करते इस्तेमाल?

कई लोग WhatsApp इंस्टॉल करने के बाद उसकी प्राइवेसी सेटिंग्स को कभी एक्सप्लोर ही नहीं करते. यूजर्स का ध्यान अक्सर Disappearing Messages, Chat Lock या Status फीचर्स पर रहता है जबकि Advanced Privacy सेटिंग्स छिपी रह जाती हैं. लेकिन आज के समय में ऑनलाइन स्कैम, फिशिंग लिंक और डिजिटल ट्रैकिंग तेजी से बढ़ रहे हैं. ऐसे में छोटी-छोटी प्राइवेसी सेटिंग्स भी काफी मायने रखती हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो अनजान नंबरों, ऑनलाइन सेलर्स या बिजनेस कॉन्टैक्ट्स से बात करते हैं.

क्या आम यूजर्स को यह फीचर ऑन करना चाहिए?

अगर आप WhatsApp का इस्तेमाल काम, फ्रीलांस प्रोजेक्ट, ऑनलाइन डील्स या नए लोगों से बातचीत के लिए करते हैं तो यह फीचर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. इस सेटिंग को ऑन करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती लेकिन यह आपकी लोकेशन से जुड़ी जानकारी को अतिरिक्त सुरक्षा जरूर दे सकता है.

यह भी पढ़ें:

चीन में आ गया नया सिस्टम, अब हर रोबोट को मिलेगी डिजिटल आईडी