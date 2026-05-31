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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp की ये Privacy फीचर अब भी ज्यादातर लोग नहीं करते इस्तेमाल, आपकी चैट हो सकती है पूरी तरह सुरक्षित

WhatsApp की ये Privacy फीचर अब भी ज्यादातर लोग नहीं करते इस्तेमाल, आपकी चैट हो सकती है पूरी तरह सुरक्षित

WhatsApp Privacy Feature: जब आप WhatsApp पर किसी को कॉल करते हैं तो बेहतर कॉल क्वालिटी और कम लेटेंसी के लिए कई बार ऐप सीधे Peer-to-Peer कनेक्शन का इस्तेमाल करता है.

By : हिमांशु तिवारी | Updated at : 31 May 2026 12:40 PM (IST)
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  • यह फीचर आपकी लोकेशन को ज्यादा सुरक्षित बनाता है।

WhatsApp Privacy Feature: आज करोड़ों लोग रोजाना WhatsApp पर वॉइस और वीडियो कॉल करते हैं लेकिन बहुत कम यूजर्स को पता है कि ऐप में एक ऐसा प्राइवेसी फीचर भी मौजूद है जो आपकी लोकेशन से जुड़ी जानकारी को छिपाने में मदद कर सकता है. बढ़ते साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ट्रैकिंग के दौर में यह छोटा सा फीचर आपकी डिजिटल सुरक्षा को मजबूत बना सकता है.

WhatsApp में मौजूद IP Address Protection in Calls फीचर कॉल के दौरान आपकी IP जानकारी को दूसरे व्यक्ति से छिपाने का काम करता है. यही वजह है कि प्राइवेसी एक्सपर्ट्स इसे काफी अहम मान रहे हैं.

आखिर क्या होता है IP Address Protection फीचर?

जब आप WhatsApp पर किसी को कॉल करते हैं तो बेहतर कॉल क्वालिटी और कम लेटेंसी के लिए कई बार ऐप सीधे Peer-to-Peer कनेक्शन का इस्तेमाल करता है. ऐसे में सामने वाले व्यक्ति तक आपकी IP Address की जानकारी पहुंच सकती है. हालांकि IP Address से आपका पूरा घर का पता नहीं पता चलता लेकिन इससे आपकी अनुमानित लोकेशन जैसे शहर या क्षेत्र की जानकारी सामने आ सकती है.

इस जोखिम को कम करने के लिए WhatsApp ने Protect IP Address in Calls नाम का फीचर दिया है. इसे ऑन करने पर कॉल सीधे कनेक्ट होने की बजाय WhatsApp के सर्वर के जरिए रूट होती है जिससे आपकी IP जानकारी छिपी रहती है. Meta का कहना है कि इससे दूसरे यूजर्स आपके IP Address के जरिए आपकी लोकेशन का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे.

ऐसे ऑन करें यह छुपा हुआ प्राइवेसी फीचर

इस फीचर को एक्टिव करने में सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं.

  • WhatsApp खोलें
  • Settings में जाएं
  • Privacy विकल्प चुनें
  • Advanced पर टैप करें
  • Protect IP address in calls को ऑन कर दें

इसके बाद आपकी कॉल WhatsApp के सर्वर के जरिए कनेक्ट होगी जिससे अतिरिक्त प्राइवेसी मिलेगी.

हालांकि WhatsApp यह भी बताता है कि कुछ मामलों में कॉल क्वालिटी थोड़ी प्रभावित हो सकती है क्योंकि कॉल अब सीधे Peer-to-Peer मोड में नहीं होती.

ज्यादातर यूजर्स क्यों नहीं करते इस्तेमाल?

कई लोग WhatsApp इंस्टॉल करने के बाद उसकी प्राइवेसी सेटिंग्स को कभी एक्सप्लोर ही नहीं करते. यूजर्स का ध्यान अक्सर Disappearing Messages, Chat Lock या Status फीचर्स पर रहता है जबकि Advanced Privacy सेटिंग्स छिपी रह जाती हैं. लेकिन आज के समय में ऑनलाइन स्कैम, फिशिंग लिंक और डिजिटल ट्रैकिंग तेजी से बढ़ रहे हैं. ऐसे में छोटी-छोटी प्राइवेसी सेटिंग्स भी काफी मायने रखती हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो अनजान नंबरों, ऑनलाइन सेलर्स या बिजनेस कॉन्टैक्ट्स से बात करते हैं.

क्या आम यूजर्स को यह फीचर ऑन करना चाहिए?

अगर आप WhatsApp का इस्तेमाल काम, फ्रीलांस प्रोजेक्ट, ऑनलाइन डील्स या नए लोगों से बातचीत के लिए करते हैं तो यह फीचर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. इस सेटिंग को ऑन करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती लेकिन यह आपकी लोकेशन से जुड़ी जानकारी को अतिरिक्त सुरक्षा जरूर दे सकता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 31 May 2026 12:41 PM (IST)
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