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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीNew WhatsApp Subscription Plan: व्हाट्सएप पर भी आ गया है सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन, जानिए क्या-क्या मिल रहे हैं फीचर्स?

New WhatsApp Subscription Plan: व्हाट्सएप पर भी आ गया है सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन, जानिए क्या-क्या मिल रहे हैं फीचर्स?

अब मेटा ने उन यूजर्स के लिए एक नया ऑप्शन पेश किया है, जो अपने व्हाट्सएप को ज्यादा पर्सनल करना चाहते हैं. कंपनी ने यूजर्स के लिए व्हाट्सएप प्लस का नया सब्सक्रिप्शन प्लान रोल आउट करना शुरू कर दिया है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 24 Jun 2026 06:58 PM (IST)
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New WhatsApp Subscription Plan: अब तक व्हाट्सएप की पहचान ऐसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के रूप में हो रही है, जिसे इस्तेमाल करने के लिए किसी तरह की फीस नहीं देनी पड़ती है. कॉलिंग, चैटिंग, स्टेटस और फाइल शेयरिंग जैसे सभी फीचर्स फ्री में मिलते हैं. हालांकि, अब मेटा ने उन यूजर्स के लिए नया ऑप्शन पेश किया है, जो व्हाट्सएप को ज्यादा पर्सनल और अलग अंदाज में इस्तेमाल करना चाहते हैं. कंपनी ने भारत में एंड्रॉयड और आईओएस यूजर्स के लिए व्हाट्सएप प्लस का नया सब्सक्रिप्शन प्लान रोल आउट करना शुरू कर दिया है. यह व्हाट्सएप का पहला ऑफिशियल पेड प्लान है, जिसमें यूजर्स को कई एक्सक्लूसिव कस्टमाइजेशन फीचर्स दिए जा रहे हैं. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि व्हाट्सएप पर भी सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ गया है तो अब इसमें क्या-क्या फीचर्स मिल रहे हैं. 

कितने का है व्हाट्सएप प्लस का सब्सक्रिप्शन?

भारत में व्हाट्सएप प्लस का सब्सक्रिप्शन 79 रुपये प्रतिमाह रखी गई है, हालांकि नए यूजर्स को शुरुआत में एक महीने का फ्री ट्रायल भी दिया जा रहा है. यानी यूजर्स पहले इस सर्विस को इस्तेमाल करके देख सकते हैं और उसके बाद सब्सक्रिप्शन जारी रखने का फैसला कर सकते हैं. यह प्लान पूरी तरह ऑप्शनल है, जो लोग इसे नहीं लेना चाहते, वे पहले की तरह व्हाट्सएप के सभी बेसिक फीचर फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं. 

क्या है व्हाट्सएप प्लस?

व्हाट्सएप प्लस को एक तरह का कस्टमाइजेशन पैक कहा जा सकता है. यह प्लान ऐप के मूल फीचर्स में कोई बदलाव नहीं करता, बल्कि व्हाट्सएप को ज्यादा पर्सनल बनाने के लिए एक्स्ट्रा ऑप्शन देता है. इसमें यूजर्स को ऐप का लुक बदलने, नए आइकन इस्तेमाल करने, एक्स्ट्रा चैट पिन करने और एक्सक्लूसिव रिंगटोन स्टिकर का इस्तेमाल करने की सुविधा मिलती है. 

मिलेंगे नए कलर थीम्स और ऐप आइकन 

व्हाट्सएप प्लस के तहत यूजर्स को 18 नए कलर थीम्स दिए गए हैं. इनमें वाइब्रेट ब्लू, रॉयल पर्पल, फॉरेस्ट ग्रीन, फ्यूशिया पिंक, डीप नेवी, टील, बरगंडी और गोल्डन येलो जैसे कई रंग शामिल है. इसके अलावा व्हाट्सएप के डिफॉल्ट आइकन को बदलने का ऑप्शन भी मिलेगा. यूजर्स 14 अलग-अलग डिजाइन वाले ऐप आइकन में से अपनी पसंद का आइकन चुन सकते हैं. इनमें कुछ डिजाइन मिनिमल स्टाइल के है, तो कुछ ज्यादा क्रिएटिव और आर्टिस्टिक लुक वाले हैं. 

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अब 20 चैट्स तक कर सकेंगे पिन 

व्हाट्सएप प्लस का एक बड़ा फीचर चैट पिनिंग लिमिट को बढ़ाना भी है. सामान्य व्हाट्सएप में सीमित चैट्स को ही ऊपर पिन किया जा सकता है, लेकिन प्लस सब्सक्रिप्शन लेने वाले यूजर्स 20 तक जरूरी चैट्स को अपनी चैट लिस्ट में सबसे ऊपर रख सकते हैं. यह फीचर उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है, जो काम या पर्सनल कारण से कई जरूरी चैट्स को हमेशा आसानी से एक्सेस करना चाहते हैं. इसके अलावा सब्सक्राइबर्स को 10 स्पेशल रिंगटोंस भी मिलती है. इनमें फ्लटर, रिप्पल, मीडो, कार्निवल, टेंपो, बबल और क्वेस्ट जैसे ऑप्शन शामिल है. इसके अलावा कुछ प्रीमियम स्टिकर पैक्स भी दिए गए हैं, जो सामान्य यूजर्स को उपलब्ध नहीं होंगे. इन स्टिकर के जरिए यूजर अपने चैटिंग एक्सपीरियंस को ज्यादा एक्साइटेड बना सकते हैं.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 24 Jun 2026 06:58 PM (IST)
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