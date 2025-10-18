WhatsApp पर नहीं भेज पाएंगे अनगिनत मैसेज, मंथली लिमिट लगाने पर विचार कर रही है कंपनी
WhatsApp अभी अपने यूजर्स को अनलिमिटेड मैसेज भेजने की सुविधा देती है, लेकिन जल्द ही यह बदल सकता है. स्पैम मैसेज रोकने के लिए कंपनी यह बदलाव करने जा रही है.
अभी तक WhatsApp पर मैसेज भेजने की कोई लिमिट नहीं है. यूजर्स रोजाना अनगिनत मैसेज भेज सकता है, लेकिन जल्द ही यह बदलने वाला है. स्पैम को रोकने के लिए व्हाट्सऐप एक नया कदम उठाने जा रही है. इसके तहत ऐसे लोगों को भेजे जाने वाले मैसेज पर मंथली लिमिट लग सकती है, जो रिप्लाई नहीं करते. यह फैसला बिजनेसेस के साथ-साथ यूजर्स पर भी लागू होगा. अभी इस फैसले पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही इसकी टेस्टिंग शुरू होने वाली है.
कैसे काम करेगा सिस्टम?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेटा ने अगले कुछ हफ्तों में कई देशों में इसका ट्रायल शुरू करने की पुष्टि की है. हालांकि, अभी तक मैसेज लिमिट की जानकारी सामने नहीं आई है. नया सिस्टम आने पर हर उस यूजर को भेजा गया मैसेज मंथली कोटा में गिना जाएगा, जो रिप्लाई नहीं करता है. उदाहरण के तौर पर आपने किसी को 2 मैसेज भेजे और उसने उसका रिप्लाई नहीं किया तो ये 2 मैसेज मंथली कोटा में गिने जाएंगे. इसमें उन यूजर्स के पास भेजे गए मैसेज की गिनती नहीं होगी, जिनके साथ आप चैटिंग करते हैं या जो आपके मैसेज पर रिप्लाई करते हैं.
क्या आम यूजर्स पर इसका असर पड़ेगा?
WhatsApp का कहना है कि इस बदलाव से आम यूजर्स और उनकी चैटिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा. इस फैसले का असर उन लोगों और बिजनेस अकाउंट्स पर होगा, जो एक ब्लक या स्पैम मैसेज भेजते हैं. बता दें कि WhatsApp के दुनियाभर में तीन अरब से ज्यादा यूजर्स हैं और अब इसका इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार से लेकर मार्केटिंग और फर्जी स्कीमों के प्रचार-प्रसार के लिए भी हो रहा है. मैसेज फॉरवर्ड लिमिट लगाने और कई रिपोर्टिंग टूल्स लाने के बाद भी स्पैम मैसेजेज में कोई कमी नहीं आई है. नए बदलाव से मेटा को उम्मीद है कि स्पैम मैसेज पर लगाम लग सकेगी.
