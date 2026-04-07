तीसरे मंंगलवार फिर तबाही मचा रही है 'धुरंधर 2', सुबह 11 बजे तक कमा डाले 1 करोड़

‘धुरंधर 2’ बॉक्स ऑफिस पर अपना पूरा दबदबा बनाए हुए है. रिलीज के दो हफ्ते तक इसने भर-भरकर करोड़ों कमाए. फिर तीसरे वीकेंड भी इसने कमाई में जबरदस्त तेजी दिखाते हुए धमाकेदार कमाई की है. हालांकि तीसरे मंडे को इसके कलेक्शन में बड़ी गिरावट भी दर्ज की गई है. चलिए यहां जानते हैं ‘धुरंधर 2’ रिलीज के 20वें दिन यानी तीसरे मंगलवार को कितना कलेक्शन कर रही है और इसकी ऑक्यूपेंसी कितनी है.

‘धुरंधर 2’ का 19वें दिन कितना किया कलेक्शन (Dhurandhar 2 BO Day 19)

धुरंधर 2: द रिवेंज’ या ‘धुरंधर 2’ ने अपनी रिलीज के 19वें दिन 13,736 शो में 10.00 करोड़ का नेट कलेक्शन किया.

इससे अब तक भारत का टोटल ग्रॉस कलेक्शन 1225.72 करोड़ हो गया है.

वहीं भारत का टोटल नेट कलेक्शन 1023.77 करोड़ हो गया है.

धुरंधर 2’ का 20 वें दिन का कलेक्शन (Dhurandhar 2 Box Office Day 20Live)

धुरंधर 2' की कमाई में तीसरे हफ्ते में गिरावट देखी जा रही है. हालांकि इसकी पकड़ अब भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूत बनी हुई है.सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 20वें दिन यानी तीसरे मंगलवार को दोपहर 12 बजे तक इस फिल्म ने 1.53 करोड़ कमा डाले हैं. फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे के बाद अपडेट होंगे.



धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस डे 19 ऑक्यूपेंसी 1.53 करोड़ (सुबह 12 बजे तक) 10.2%

'धुरंधर 2' ऑक्यपेंसी रिपोर्ट

तीसरे मंगलवार यानी 20 वें दिन धुरंधर 2 की दोपहर 12 बजे तक की ऑक्यूपेंसी 10.2% दर्ज की गई है.

धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (इंडिया नेट) पेड प्रीव्यू 43 करोड़ पहला दिन 102.55 करोड़ दूसरा दिन 80.72 करोड़ तीसरा दिन 113.00 करोड़ चौथा दिन 114.85 करोड़ पांचवा दिन 65 करोड़ छठा दिन 56.60 करोड़ सातवां दिन 48.75 करोड़ आठवां दिन 49.70 करोड़ नौंवा दिन 41.75 करोड़ दसवां दिन 62.85 करोड़ ग्याहरवां दिन 68.10 करोड़ बाहरवां दिन 25.30 करोड़ तेहरवां दिन 27.75 करोड़ चौदहवां दिन 20.10 करोड़ पंद्रहवां दिन 18.30 करोड़ सोलहवां दिन 21.55 करोड़ सत्रहवां दिन 25.65 करोड़ अठ्ठहारवां दिन 28.75 करोड़ उन्नीसवां दिन 10.00 करोड़ बीसवां दिन 1.53 करोड़ (दोपहर 12 बजे तक) टोटल इंडिया कलेक्शन 1025.30 करोड़ रुपये

धुरंधर 2 का वर्ल्डवाइड कलेक्शन?

धुरंधर 2 ने ओवरसीज़ में रिलीज के 19वें दिन 5.00 करोड़ का कलेक्शन किया, जिससे अब तक इसकी टोटल ओवरसीज़ ग्रॉस कमाई 397.00 करोड़ रुपये हो गई है. इसी के साथ इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 1622.72 करोड हो गया है.