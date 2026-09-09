इन Phones में अब नहीं चलेगा व्हाट्सएप! कहीं आपका डिवाइस तो शामिल नहीं?

Meta ने हाल ही में साफ किया है कि व्हाट्सएप 8 सितंबर 2026 से Android 6.0 से पुराने वर्जन वाले फोन पर काम करना बंद कर देगा. इसका मतलब है कि Android 5.0 और 5.1 पर चलने वाले फोन इस तारीख के बाद व्हाट्सएप मैसेज भेज या रिसीव नहीं कर पाएंगे. कंपनी ने यह भी बताया है कि iPhone यूजर्स पर इस बदलाव का कोई असर नहीं होगा, लेकिन इसका असर ज्यादातर पुराने फोन पर होगा. अगर आप भी पुराना फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपका डिवाइस भी इस लिस्ट में शामिल हो.

किन फोन पर बंद होगा व्हाट्सएप?

व्हाट्सएप ने बताया है कि जो फोन Android 5.0 या उससे पुराने वर्जन पर चलते हैं, या फिर जिन iPhone में iOS 15.1 या उससे पुराना सॉफ्टवेयर है, उन पर ऐप काम करना बंद कर देगा. कंपनी का कहना है कि ये पुराने डिवाइस अब सिक्योरिटी अपडेट और नए फीचर्स को सपोर्ट नहीं कर पाते, इसलिए इन्हें लिस्ट से बाहर किया जा रहा है.

इस बदलाव का असर iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 और iPhone 6 Plus जैसे पुराने मॉडल पर पड़ेगा. इसके अलावा कई पुराने सैमसंग, एलजी, मोटोरोला, सोनी, हुवावे और HTC फोन भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जो सालों पहले लॉन्च हुए थे और अब अपडेट मिलना बंद हो चुका है.

क्यों लिया गया यह फैसला?

मेटा यानी व्हाट्सएप की पैरेंट कंपनी हर साल यह जांच करती है कि कौन से डिवाइस और सॉफ्टवेयर सबसे पुराने हैं और उन्हें इस्तेमाल करने वाले यूजर्स की संख्या कितनी कम है. कंपनी का कहना है कि पुराने फोन में जरूरी सिक्योरिटी पैच नहीं मिल पाते, जिससे यूजर्स का डेटा खतरे में पड़ सकता है. साथ ही ये फोन इतने पावरफुल भी नहीं होते कि व्हाट्सएप के नए फीचर्स को ठीक से चला सकें. यही वजह है कि हर साल कुछ पुराने मॉडल्स को सपोर्ट लिस्ट से हटा दिया जाता है.

कब से लागू होगा नया नियम?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने 1 जनवरी 2026 को कट-ऑफ डेट के तौर पर तय किया है. इसका मतलब है कि 31 दिसंबर के बाद इन पुराने फोन में व्हाट्सएप सामान्य तरीके से काम करना बंद कर सकता है. हालांकि ऐप अचानक से डिलीट नहीं होगा, लेकिन इसमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी.

क्या करें अगर आपका फोन इस लिस्ट में शामिल है?

अगर आपका फोन इस लिस्ट में शामिल है, तो सबसे पहले यह चेक करें कि आपका डिवाइस नए सॉफ्टवेयर वर्जन में अपडेट हो सकता है या नहीं. कई बार सेटिंग्स में जाकर सॉफ्टवेयर अपडेट करने से ही समस्या हल हो जाती है. अगर फोन अपडेट नहीं हो पा रहा, तो व्हाट्सएप का सुझाव है कि यूजर्स नए और सपोर्टेड डिवाइस पर स्विच करें.