दादा-दादी के फोन में छोटा है फॉन्ट साइज, यह सेटिंग आएगी काम

घर में बड़े-बुजुर्गों के लिए स्मार्टफोन इस्तेमाल करना अक्सर एक चुनौती भरा काम होता है. इसकी सबसे बड़ी वजह होती है फोन की स्क्रीन पर दिखने वाला छोटा फॉन्ट साइज, जिसे पढ़ने में उन्हें काफी दिक्कत होती है. कई बार इस वजह से दादा-दादी या नाना-नानी मैसेज पढ़ने, कॉन्टैक्ट सेव करने या किसी ऐप का इस्तेमाल करने से भी कतराने लगते हैं. लेकिन अच्छी बात यह है कि स्मार्टफोन में एक ऐसी सेटिंग होती है, जिससे आप फॉन्ट साइज को बड़ा करके इस समस्या को आसानी से हल कर सकते हैं.

एंड्रॉयड फोन में कैसे बढ़ाएं फॉन्ट साइज

अगर घर के बुजुर्ग एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करते हैं, तो फॉन्ट साइज बढ़ाना बेहद आसान है. इसके लिए सबसे पहले फोन की सेटिंग्स में जाएं. इसके बाद डिस्प्ले या स्क्रीन के ऑप्शन पर टैप करें. यहां आपको फॉन्ट साइज नाम का एक विकल्प दिखेगा. इस पर क्लिक करते ही एक स्लाइडर खुल जाएगा, जिसे आगे-पीछे खिसकाकर फॉन्ट को छोटा या बड़ा किया जा सकता है. स्लाइडर को दाईं तरफ खिसकाते ही फोन पर सारे शब्द बड़े और साफ दिखने लगते हैं. कई फोन में इसी सेटिंग के पास डिस्प्ले साइज नाम का एक और विकल्प भी मिलता है, जिससे आइकन और बाकी एलिमेंट्स का साइज भी बड़ा किया जा सकता है.

आईफोन में फॉन्ट साइज बदलने का तरीका

आईफोन इस्तेमाल करने वाले बुजुर्गों के लिए भी यह सेटिंग मौजूद है. इसके लिए सेटिंग्स में जाकर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के ऑप्शन पर टैप करें. यहां टैक्स्ट साइज नाम का विकल्प मिलेगा, जिसमें स्लाइडर के जरिए फॉन्ट को अपनी जरूरत के हिसाब से बड़ा किया जा सकता है. इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में जाकर डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज के ऑप्शन से लार्जर फीचर को ऑन किया जा सकता है, जिससे फॉन्ट और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है.

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बोल्ड टेक्स्ट फीचर भी है मददगार

फॉन्ट साइज बढ़ाने के साथ-साथ बोल्ड टेक्स्ट फीचर भी बुजुर्गों के लिए काफी काम का साबित हो सकता है. यह फीचर शब्दों को गहरा और मोटा बना देता है, जिससे उन्हें पढ़ना और आसान हो जाता है. एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में यह सेटिंग डिस्प्ले के ऑप्शन में ही मिल जाती है. इसे ऑन करने से स्क्रीन पर मौजूद मैसेज, कॉन्टेक्ट लिस्ट और एप के नाम सभी ज्यादा स्पष्ट नजर आते है.

व्हाट्सऐप में भी बदल सकते हैं फॉन्ट साइज

बुजुर्ग सबसे ज्यादा व्हाट्सऐप इस्तेमाल करते है, इसलिए इसमें भी फॉन्ट साइज बदलने का विकल्प मौजूद है. इसके लिए व्हाट्सऐप की सेटिंग में जाकर चैट्स के ऑप्शन पर क्लिक करें. यहां फॉन्ट साइज नाम का विकल्प मिलेगा, जिसमें स्मॉल, मीडियम और लार्ज तीन ऑप्शन दिए होते हैं. लार्ज ऑप्शन चुनने से व्हाट्सऐप पर आने वाले सभी मैसेज बड़े अक्षरों में दिखने लगते हैं, जिससे बुजुर्गों को मैसेज पढ़ने और समझने में काफी आसानी होती है.

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