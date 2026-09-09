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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीबारिश में भीग गया मोबाइल, चार्जर लगाने की बिल्कुल न करें गलती

बारिश में भीग गया मोबाइल, चार्जर लगाने की बिल्कुल न करें गलती

पानी में भीगा फोन तो चार्जर लगाने की भूल पड़ेगी भारी, तुरंत हो सकता है शॉर्ट सर्किट, ऐसे बचाएं अपना कीमती स्मार्टफोन और जानें किन आम गलतियों से बचना है आपके डिवाइस के लिए बेहद जरूरी.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 09 Sep 2026 10:50 AM (IST)
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बारिश के मौसम में या गलती से पानी में गिर जाने पर मोबाइल फोन भीगना एक आम समस्या है. ऐसे में ज्यादातर लोग घबराहट में सबसे पहली गलती यह करते हैं कि फोन को तुरंत चार्जिंग पर लगा देते हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स की मानें तो यह सबसे बड़ी और खतरनाक गलती है, जो आपके फोन को पूरी तरह खराब कर सकती है. भीगे हुए फोन को चार्जर लगाने से शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है, जिससे फोन की मदरबोर्ड और बैटरी दोनों को नुकसान पहुंच सकता है.

क्यों नहीं लगाना चाहिए चार्जर?

जब मोबाइल पानी में भीग जाता है, तो उसके अंदर मौजूद पार्ट्स और सर्किट में नमी चली जाती है. इस स्थिति में अगर फोन को चार्जिंग पर लगाया जाए, तो बिजली का करंट नमी वाले हिस्सों से होकर गुजरता है. इससे शॉर्ट सर्किट होने की पूरी संभावना रहती है. शॉर्ट सर्किट की वजह से फोन का मदरबोर्ड जल भी सकता है, और कई बार बैटरी फूलने या फटने का खतरा भी पैदा हो जाता है. इसलिए भीगे हुए फोन को कम से कम 24 से 48 घंटे तक चार्ज करने से बचना चाहिए.

फोन भीगने पर सबसे पहले क्या करें?

अगर आपका फोन गलती से पानी में गिर जाए, तो सबसे पहले उसे तुरंत पानी से बाहर निकालें और स्विच ऑफ कर दें. फोन को ऑन रखने से अंदर मौजूद नमी की वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है. इसके बाद फोन का कवर, बैक पैनल और अगर हो सके तो सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड भी बाहर निकाल लें, ताकि अंदर की नमी जल्दी सूख सके. फोन को हिलाने या झटकने से बचें, क्योंकि इससे पानी अंदर और गहराई तक जा सकता है.

चावल में रखना कितना सही?

बहुत से लोग भीगे हुए फोन को चावल के डिब्बे में रखने की सलाह देते हैं. यह तरीका पुराना और लोकप्रिय जरूर है, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे पूरी तरह भरोसेमंद नहीं मानते. चावल नमी को धीरे-धीरे सोखता है, लेकिन कई बार चावल के छोटे कण फोन के चार्जिंग पोर्ट या स्पीकर होल में फंस सकते हैं, जिससे नई दिक्कत खड़ी हो सकती है. इसकी बजाय फोन को सिलिका जेल पैकेट के साथ किसी सूखे और हवादार डिब्बे में रखना बेहतर विकल्प माना जाता है.

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हेयर ड्रायर के इस्तेमाल से भी बचें

फोन को जल्दी सुखाने के चक्कर में कई लोग हेयर ड्रायर की गर्म हवा का इस्तेमाल करते हैं. यह भी एक बड़ी गलती है। ज्यादा गर्मी से फोन के अंदरूनी पार्ट्स को नुकसान पहुंच सकता है और डिस्प्ले भी खराब हो सकता है. इसकी जगह फोन को कमरे के सामान्य तापमान में खुली हवा में रखना ज्यादा सुरक्षित रहता है. फोन को धूप में रखने से भी बचना चाहिए, क्योंकि तेज धूप की गर्मी बैटरी को नुकसान पहुंचा सकती है.

कब ऑन करें फोन?

फोन को पूरी तरह सूखने में कम से कम एक से दो दिन का समय लगता है. इस दौरान बार-बार फोन को ऑन करके चेक करने से भी बचना चाहिए. अगर तय समय के बाद भी फोन ऑन न हो, चार्जिंग में दिक्कत आए या स्पीकर से आवाज साफ न आए, तो बिना देर किए फोन को अधिकृत सर्विस सेंटर ले जाना चाहिए. खुद से फोन खोलने या ठीक करने की कोशिश करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे वारंटी खत्म हो सकती है और नुकसान और बढ़ सकता है.

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About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
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Published at : 09 Sep 2026 10:50 AM (IST)
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Phone Dropped In Water
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