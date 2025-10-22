WhatsApp का नया फीचर धमाका! अब बार-बार मैसेज भेजने वालों पर लगेगी लगाम, जानिए कैसे काम करेगा ये नियम
Whatsapp New Feature: Meta के स्वामित्व वाला WhatsApp अब चैट्स में बढ़ते स्पैम और अनचाहे मैसेज पर लगाम लगाने की तैयारी में है.
Whatsapp New Feature: Meta के स्वामित्व वाला WhatsApp अब चैट्स में बढ़ते स्पैम और अनचाहे मैसेज पर लगाम लगाने की तैयारी में है. कंपनी एक ऐसा नया फीचर टेस्ट कर रही है जो जल्द ही उन लोगों को सीमित कर सकता है जो बार-बार ऐसे यूज़र्स को मैसेज भेजते हैं जो रिप्लाई नहीं करते.
स्पैम कंट्रोल के लिए नया लिमिट फीचर
WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp का यह फीचर चैटिंग को ज्यादा संतुलित और वास्तविक बनाने के लिए तैयार किया गया है. इसके लॉन्च होने के बाद, यह नियम साधारण यूज़र्स और बिजनेस अकाउंट्स दोनों पर लागू होगा. अगर कोई यूज़र बार-बार ऐसे व्यक्ति को मैसेज करता है जो जवाब नहीं दे रहा तो उसे मैसेज भेजने की सीमा (limit) का सामना करना पड़ सकता है.
WhatsApp इसके लिए एक नोटिफिकेशन अलर्ट भी भेजेगा जिसमें बताया जाएगा कि आप अपने मासिक मैसेज लिमिट के करीब हैं या उसे पार कर चुके हैं. इससे यूज़र्स अपने चैट पैटर्न को आसानी से ट्रैक कर सकेंगे.
लिमिट पार करने पर लग सकती है अस्थायी रोक
नए फीचर के तहत ऐप की सेटिंग्स में एक नई ऑप्शन भी जोड़ी जाएगी जिससे यूज़र यह देख पाएंगे कि उन्होंने इस महीने कितनी नई चैट शुरू की हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह लिमिट चल रही बातचीत (ongoing chats) पर लागू नहीं होगी यानी जिनसे आप पहले से बात कर रहे हैं उनसे आप बिना किसी रोक-टोक के चैट कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई यूज़र इस तय सीमा से आगे निकल जाता है तो उसे अस्थायी रूप से अनजान लोगों को मैसेज भेजने से ब्लॉक किया जा सकता है. साथ ही, जिस मैसेज का जवाब मिल जाता है वह लिमिट में नहीं गिना जाएगा यानी सक्रिय चैट्स प्रभावित नहीं होंगी.
पहले भी किए गए हैं स्पैम कम करने के कई प्रयास
WhatsApp पिछले कुछ वर्षों से अपने प्लेटफॉर्म पर स्पैम और फेक मैसेजिंग रोकने के लिए लगातार नए फीचर्स ला रहा है. यूजर्स को अब किसी को भी ब्लॉक करने, मार्केटिंग अपडेट से अनसब्सक्राइब करने, और अनचाहे ग्रुप्स छोड़ने का आसान विकल्प मिलता है. साथ ही, नए अकाउंट्स पर बुल्क मैसेज भेजने की सीमा भी तय की गई है ताकि प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग न हो सके.
यह भी पढ़ें:
ये हैं सबसे शानदार कैमरा फोन जो आपकी हर तस्वीर को बना देंगे परफेक्ट, चेक करें लिस्ट
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL