ये हैं सबसे शानदार कैमरा फोन जो आपकी हर तस्वीर को बना देंगे परफेक्ट, चेक करें लिस्ट

Best Camera Smartphone: अगर आप भी साल खत्म होने से पहले अपने लिए एक नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो क्यों न ऐसा फोन लिया जाए जिसकी कैमरा क्वालिटी DSLR को भी मात दे सके.

Best Camera Smartphone: अगर आप भी साल खत्म होने से पहले अपने लिए एक नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो क्यों न ऐसा फोन लिया जाए जिसकी कैमरा क्वालिटी DSLR को भी मात दे सके. आज के समय में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सिर्फ शौक नहीं बल्कि ज़रूरत बन चुकी है इसलिए एक अच्छा कैमरा फोन हर किसी की प्राथमिकता में रहता है.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung का Galaxy S25 Ultra उन लोगों के लिए बनाया गया है जो मोबाइल फोटोग्राफी में बेमिसाल परफॉर्मेंस चाहते हैं. इसमें 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है जो हर फोटो में बेहतरीन डिटेल और कलर देता है. इसके साथ 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस भी मौजूद है जिससे 3x और 5x ज़ूम जैसी शानदार सुविधाएं मिलती हैं. वीडियो कॉल और सेल्फी के लिए इसमें 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है जो हर एंगल से परफेक्ट तस्वीरें कैप्चर करता है.

iPhone 17 Pro

Apple का iPhone 17 Pro इस साल का सबसे चर्चित कैमरा फोन है. इसका ट्रिपल कैमरा सिस्टम तीनों 48 मेगापिक्सल सेंसरों के साथ आता है प्राइमरी, अल्ट्रा-वाइड और पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस. ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ यह फोन चलती हुई स्थिति में भी क्लियर तस्वीरें देता है. इसका 18 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा भी कमाल का है जो हर सेल्फी को बेहतरीन टोन और नैचुरल डिटेल्स के साथ कैप्चर करता है.

Google Pixel 10 Pro

Google Pixel 10 Pro अपने एडवांस्ड AI कैमरा फीचर्स की वजह से बाकी फोन्स से बिल्कुल अलग है. इसमें 50 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा, 48 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो सेंसर और 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड लेंस दिया गया है. Google की इमेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी फोटो को इतना रियल और बैलेंस्ड बनाती है कि रोशनी कम होने पर भी तस्वीरें शार्प और ब्राइट रहती हैं. इसका 42 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा वीडियो कॉल और सेल्फी के लिए एकदम प्रोफेशनल आउटपुट देता है.

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro, Apple की कैमरा क्वालिटी और परफॉर्मेंस का परफेक्ट मिश्रण है. इसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मौजूद है. ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ ली गई तस्वीरें बेहद स्मूद और साफ़ आती हैं. इसका 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो वीडियो कॉल या सोशल मीडिया के लिए क्रिस्टल-क्लियर इमेज चाहते हैं.

OnePlus 13

OnePlus 13 उन यूज़र्स के लिए है जो कम कीमत में हाई-एंड कैमरा फीचर्स चाहते हैं. इसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस और 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो सेंसर दिया गया है जो हर तस्वीर को प्रोफेशनल टच देता है. इसका 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा न सिर्फ बेहतरीन सेल्फी देता है बल्कि वीडियो कॉलिंग के दौरान भी कमाल का परफॉर्म करता है.

भारत के पड़ोसी देश में लॉन्च होते ही Out of Stock हुआ एप्पल का ये मॉडल, यहां जानिए सब कुछ

Published at : 21 Oct 2025 02:00 PM (IST)

Published at : 21 Oct 2025 02:00 PM (IST)
Embed widget