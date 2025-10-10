हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp का नया फीचर! अब बिना मोबाइल नंबर बताए कर पाएंगे चैट, जानिए क्या है तरीका

WhatsApp का नया फीचर! अब बिना मोबाइल नंबर बताए कर पाएंगे चैट, जानिए क्या है तरीका

Whatsapp New Feature: WhatsApp दुनिया का सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप है और भारत में इसे करोड़ों लोग रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 10 Oct 2025 03:01 PM (IST)
Preferred Sources

Whatsapp New Feature: WhatsApp दुनिया का सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप है और भारत में इसे करोड़ों लोग रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, हाल के समय में इसे भारतीय ऐप Arattai जैसी होमग्रोन एप्लिकेशंस से थोड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है. इसके बावजूद WhatsApp अब भी अपने यूज़र्स के लिए नई-नई सुविधाएं जोड़कर आगे बना हुआ है. अब ऐप एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है जो आपकी प्राइवेसी को और मज़बूत करेगा यानी आप किसी से बिना मोबाइल नंबर शेयर किए चैट कर सकेंगे.

अब नंबर नहीं, यूज़रनेम से होगी चैट

अब तक WhatsApp पर किसी से बात करने के लिए मोबाइल नंबर ज़रूरी होता था. लेकिन WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार, जल्द ही WhatsApp एक नया फीचर लाने वाला है जिसमें यूज़र्स अपने यूज़रनेम (Username) के ज़रिए एक-दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे. इससे मोबाइल नंबर साझा करने की ज़रूरत नहीं होगी जिससे आपकी गोपनीयता और सुरक्षित रहेगी.

हालांकि, यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होगी कि बस यूज़रनेम डालो और चैट शुरू कर दो. रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp इसके साथ एक चार अंकों का “यूज़रनेम की (Username Key)” भी टेस्ट कर रहा है. मतलब, यूज़र अपने यूज़रनेम के साथ यह 4-डिजिट कोड किसी को दे सकता है जिससे सामने वाला व्यक्ति उनसे चैट कर सकेगा. यह एक अतिरिक्त सुरक्षा परत की तरह काम करेगा ताकि कोई भी अनजान व्यक्ति सिर्फ यूज़रनेम खोजकर आपको मैसेज न भेज सके.

मिलेगा अपना खास यूज़रनेम रिज़र्व करने का मौका

रिपोर्ट के अनुसार, WhatsApp एक और फीचर की टेस्टिंग कर रहा है जिससे यूज़र्स अपने पसंदीदा यूज़रनेम को पहले से रिज़र्व (Reserve) कर सकेंगे. यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम या कोई यूनिक आइडेंटिटी किसी और के नाम पर न हो तो आप उसे पहले से सुरक्षित कर सकते हैं.

फिलहाल यह सुविधा WhatsApp Beta प्रोग्राम के कुछ चुनिंदा यूज़र्स को दी गई है. इससे Meta को यह समझने में भी मदद मिलेगी कि यूज़रनेम फीचर को लेकर लोगों में कितना उत्साह और मांग है. आने वाले समय में यह फीचर धीरे-धीरे सभी यूज़र्स के लिए जारी किया जा सकता है ताकि हर किसी को अपने मनपसंद नाम का मौका मिल सके.

कब आएगा यह फीचर?

फिलहाल WhatsApp ने इस नए फीचर की ग्लोबल रिलीज़ डेट को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है. लेकिन बीटा टेस्टिंग के बाद उम्मीद की जा रही है कि इसे जल्द ही सभी यूज़र्स के लिए उपलब्ध कराया जाएगा.

WhatsApp के नए AI फीचर्स भी चर्चा में

यूज़रनेम फीचर के अलावा WhatsApp हाल ही में कुछ AI आधारित नए फीचर्स भी लेकर आया है. साथ ही, ऐप में कॉल शेड्यूलिंग (Call Scheduling) की सुविधा भी जोड़ी गई है ताकि यूज़र्स आसानी से अपने प्रोफेशनल मीटिंग्स या ग्रुप कॉल्स को व्यवस्थित कर सकें.

WhatsApp का यह नया अपडेट न सिर्फ चैटिंग को आसान बनाएगा बल्कि आपकी डिजिटल प्राइवेसी को भी एक नए स्तर पर सुरक्षित करेगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि यह यूज़रनेम फीचर कब तक आधिकारिक तौर पर लॉन्च होता है और यूज़र्स इसे कितना पसंद करते हैं.

Published at : 10 Oct 2025 02:59 PM (IST)
