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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp पर चैटिंग हो जाएगी और भी आसान, स्पैम हटाने के लिए यह काम करेगी कंपनी

WhatsApp पर चैटिंग हो जाएगी और भी आसान, स्पैम हटाने के लिए यह काम करेगी कंपनी

WhatsApp Feature: व्हाट्सऐप पर जल्द ही एक नया फीचर आने वाला है. यह बिजनेस चैट्स को अपने आप अलग लिस्ट में ट्रांसफर कर देगा. इससे चैट को मैनेज करना आसान हो जाएगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 17 Apr 2026 11:42 AM (IST)
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  • व्हाट्सएप ला रहा नया फीचर, बिजनेस चैट्स होंगी अलग सेक्शन में।
  • यूजर के लिए चैट मैनेज करना होगा और भी आसान।
  • व्हाट्सएप लाने वाला है पेड सब्सक्रिप्शन प्लान 'व्हाट्सएप प्लस'।
  • पेड यूजर्स को मिलेंगे अतिरिक्त फीचर्स जैसे एक्स्ट्रा चैट पिन।

WhatsApp Feature: मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप पर अब चैटिंग करना और भी आसान होने वाला है. स्पैम हटाने और चैट को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए कंपनी एक नए फीचर पर काम कर रही है. यह फीचर आने के बाद व्हाट्सऐप पर बिजनेस अकाउंट से जुड़ी सारी चैट्स एक अलग सेक्शन में अरेंज हो जाएंगी. यानी मेन इनबॉक्स में बिजनेस चैट्स नजर नहीं आएंगी और इसमें केवल इंडिविजुअल और ग्रुप चैट्स ही दिखेंगी. इससे यूजर के लिए चैट मैनेज करना भी आसान हो जाएगा और उसे अपने किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को मैसेज भेजने के लिए लिस्ट को एकदम नीचे तक स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा. 

नए WhatsApp Feature पर चल रहा है काम

रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी अभी इस फीचर पर काम कर रही है और यह बीटा टेस्टिंग के लिए अवेलेबल नहीं हुआ है. अगले कुछ हफ्तों में इसे टेस्टिंग के लिए रोल आउट किया जा सकता है. यह फीचर व्हाट्सऐप पर बिजनेस चैट के लिए एक अलग लिस्ट लेकर आएगा. इसकी मदद से यूजर पर्सनल कम्युनिकेशन पर ज्यादा फोकस कर पाएगा. व्हाट्सऐप इनबॉक्स में आने के 24 घंटे बाद बिजनेस चैट्स अपने आप अलग-अलग सेक्शन में अरेंज हो जाएगी. यूजर को इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इससे दिन भर बिजनेस मैसेज रिसीव करने वाले यूजर्स को काफी सहूलियत हो जाएगी.

Username फीचर को भी रोल आउट कर चुकी है व्हाट्सऐप

व्हाट्सऐप अपने यूजर्स के लिए नियमित तौर पर नए-नए फीचर्स लाती रहती है. हाल ही में कंपनी ने यूजरनेम फीचर को रोलआउट करना शुरू किया है. फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह अब व्हाट्सऐप पर भी यूजरनेम सेट किया जा सकेगा. इसके बाद किसी को अगर आपसे कॉन्टैक्ट करना होगा तो आप नंबर की बजाय यूजरनेम शेयर कर सकेंगे. इससे आपका नंबर प्राइवेट रहेगा. यूजर के पास फेसबुक और इंस्टाग्राम वाला यूजरनेम व्हाट्सऐप पर भी सेट करने का ऑप्शन होगा. 

पेड सब्सक्रिप्शन भी लाएगी व्हाट्सऐप

पिछले काफी समय से जानकारी आ रही है कि व्हाट्सऐप पर जल्द ही नया सब्सक्रिप्शन प्लान आ सकता है, जिसे WhatsApp Plus नाम से जाना जाएगा. सब्सक्रिप्शन प्लान लेने वाले यूजर्स को एक्स्ट्रा चैट पिन करने का ऑप्शन मिल सकता है. इसके अलावा पेड यूजर्स को 14 अलग-अलग ऐप आइकन्स, टैब्स, कलर बटन और फिल्टर का कलर चेंज करने, एक्सक्लूसिव स्टिकर्स, कस्टम रिंगटोन और इंटरैक्टिव मैसेज रिएक्शन आदि की सुविधा मिल सकती है. हालांकि, चैटिंग, कॉलिंग और फाइल शेयरिंग जैसी फंक्शनलिटी अभी की तरह आगे भी फ्री रहेगी.

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Published at : 17 Apr 2026 11:42 AM (IST)
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