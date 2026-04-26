चिलचिलाती गर्मी में कार AC के ये टिप्स कोई नहीं आपको बताएगा, बढ़ जाएगी कूलिंग

अगर आप गर्मियों में रोज कार चलाते हैं, तो आपने जरूर महसूस किया होगा कि धूप में खड़ी कार अंदर से भट्टी जैसी गर्म हो जाती है. ऐसे में AC चालू करने के बाद भी गाड़ी जल्दी ठंडी नहीं होती और कूलिंग में समय लगता है. यहां हम आपको कुछ आसान टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप न सिर्फ कार को जल्दी ठंडा कर सकते हैं, बल्कि AC की लाइफ और परफॉर्मेंस भी बेहतर बना सकते हैं.

इन टिप्स को फॉलो करना जरूरी

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि धूप में खड़ी कार के अंदर का तापमान बाहर से काफी ज्यादा हो जाता है. इसलिए जैसे ही आप कार में बैठें, तुरंत AC ऑन करने से पहले दरवाजे या खिड़कियां खोलकर अंदर की गर्म हवा बाहर निकालें. अगर आप 1–2 मिनट तक ऐसा करते हैं, तो केबिन का तापमान थोड़ा कम हो जाता है और AC को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. इससे कूलिंग जल्दी शुरू होती है.

इसके बाद बहुत से लोग गलती करते हैं कि कार स्टार्ट करते ही AC को सबसे कम तापमान और फुल स्पीड पर चला देते हैं. ऐसा करने से सिस्टम पर अचानक ज्यादा प्रेशर पड़ता है. सही तरीका यह है कि पहले गाड़ी चलाना शुरू करें और AC को सामान्य मोड में रखें. जब कार चलने लगे तब धीरे-धीरे तापमान कम करें. इससे कूलिंग ज्यादा स्मूद और असरदार होती है.

AC के रीसर्कुलेशन मोड का सही इस्तेमाल भी बहुत जरूरी है. यह फीचर बाहर की गर्म हवा को अंदर आने से रोकता है और अंदर की ठंडी हवा को ही बार-बार घुमाता है. इससे कार जल्दी ठंडी हो जाती है. लेकिन ध्यान रखें कि इसे लंबे समय तक लगातार इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे अंदर की हवा बासी हो सकती है और ऑक्सीजन कम महसूस हो सकती है. बीच-बीच में फ्रेश एयर मोड भी इस्तेमाल करना चाहिए.

एक और जरूरी बात पार्किंग की आदत है. अगर आप हमेशा अपनी कार को सीधी धूप में खड़ी करते हैं तो केबिन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है. कोशिश करें कि कार को पेड़ की छांव, पार्किंग शेड या किसी ढकी हुई जगह पर पार्क करें. अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो विंडशील्ड सनशेड का इस्तेमाल करें. इससे धूप सीधे अंदर नहीं आएगी और कार उतनी गर्म नहीं होगी.

कार के AC सिस्टम की सही देखभाल भी उतनी ही जरूरी है. समय-समय पर AC सर्विस कराना, एयर फिल्टर साफ रखना या बदलवाना और रेफ्रिजरेंट (AC गैस) को चेक कराना बहुत जरूरी होता है. अगर एयर फिल्टर गंदा होगा तो हवा का फ्लो कम हो जाएगा और कूलिंग कमजोर लगेगी. वहीं गैस कम होने पर AC सही से ठंडा नहीं करेगा.

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