उत्तर भारत के यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत तमाम राज्यों में भीषण गर्मी हो रही है. उत्तर प्रदेश के बांदा में अप्रैल के महीने में ही पारा 47 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है तो वहीं दूसरी ओर पू्र्वोत्तर भारत में आंधी-बारिश जमकर कहर बरपा रही है. भारत मौसम विभाग (IMD) ने कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है.

मौसम विभाग के मुताबिक असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है. इस दौरान 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है. इसके अलावा मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. झारखंड और कर्नाटक में ओलावृष्टि की भी संभावना है.

दिल्ली का मौसम

दिल्ली में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. आज शनिवार (26 अप्रैल ) को लू की स्थिति बनी हुई है. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में दिन के समय 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं जबकि मौसम की यही स्थिति 28 अप्रैल तक जारी रहेगी.

यूपी में भयंकर गर्मी

अप्रैल के महीने में ही उत्तर प्रदेश में गर्मी का भीषण कहर देखने को मिल रहा है. लू ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. शनिवार को बांदा देश का सबसे गर्म शहर रहा. यहां पारा 47.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था. अब IMD ने राज्य में अगले तीन दिनों तक लू चलने की संभावना जताई है. 28 अप्रैल से मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा.

यूपी से सटे बिहार में IMD ने अगले 3-4 दिनों तक भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है. 24 घंटों में राज्य के उत्तर-पश्चिम, उत्तर-मध्य, उत्तर-पूर्वी और दक्षिण-पूर्व के कई स्थानों पर बारिश की संभावना है. पिछले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक अधिकतम तापमान 44.0 डिग्री सेल्सियस रोहतास में दर्ज किया गया.

राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच बारिश होने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है. बाड़मेर का तापमान 45.7 डिग्री रहा, ये प्रदेश का सबसे गर्म जिला दर्ज किया गया है. पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीकानेर, सवाई माधोपुर और राजसमंद में तेज बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार 27 अप्रैल को श्रीगंगानगर और फलोदी में भीषण लू चल सकती है.

ये भी पढ़ें

WB Bengal Elections 2026: बंगाल में फिर आएगी ममता सरकार, बिधाननगर से TMC उम्मीदवार सुजीत बोस का दावा