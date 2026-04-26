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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026Watch: अभिषेक शर्मा को देख बेकाबू हुई महिला फैन, हाथ पकड़कर बुरी तरह खींचा; सुरक्षा में बड़ी चूक

Watch: अभिषेक शर्मा को देख बेकाबू हुई महिला फैन, हाथ पकड़कर बुरी तरह खींचा; सुरक्षा में बड़ी चूक

Abhishek Sharma: सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक फैन गर्ल बुरी तरह से अभिषेक शर्मा का हाथ खींचती हुई नजर आई.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 26 Apr 2026 01:46 PM (IST)
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Abhishek Sharma Security Breach: अभिषेक शर्मा ने बीते शनिवार राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शानदार पारी खेलकर सनराइजर्स हैदराबाद को जीत दिलाने में अहम योगदान दिया था. उन्होंने 29 गेंदों में 11 चौके और 1 छक्का लगाकर 57 रन स्कोर किए. अब मैच के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक महिला फैन ने अभिषेक को हाथ पकड़कर बुरी तरह खींच लिया. यह खिलाड़ी की सुरक्षा में भी बड़ी चूक मानी जा रही है. 

वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथ खींचे जाने के बाद अभिषेक चौंक जाते हैं. उनका रिएक्शन देखने लायक था. यह घटना टीम होटल में हुई. बताते चलें कि अभिषेक की काफी महिला फैन फॉलोइंग है. इन्हीं में एक महिला फैन अभिषेक को देख खुद पर काबू नहीं रख पाई और उनसे हैदराबाद के ओपनर का हाथ खींच लिया. 

अभिषेक शर्मा के पास ऑरेंज कैप 

बताते चलें कि अभिषेक ने ऑरेंज कैप अपने सिर पर सजा लिया है. वह 8 मैचों की 8 पारियों में 54.29 की औसत और 212.29 के स्ट्राइक रेट से 380 रन बना चुके हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 3 अर्धशतक निकल चुके हैं. 

हैदराबाद ने चौथे सबसे बड़े सफल रन चेज के साथ जीता मैच 

हैदराबाद ने चौथा सबसे बड़ा सफल रन चेज हासिल कर राजस्थान के खिलाफ जीत दर्ज की थी. जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में राजस्थान ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 228 रन बनाए. टीम के लिए वैभव सूर्यवंशी ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 37 गेंदों में 5 चौके और 12 छक्कों की मदद से 103 रन बनाए. 

फिर चेज करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 18.3 ओवर में 229/5 रन बनाकर जीत हासिल कर ली. टीम के लिए ईशान किशन ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 31 गेंदों में 11 चौके और 3 छक्कों की मदद से 74 रनों की पारी खेली. इसके अलावा अभिषेक ने 29 गेंदों में 11 चौके और 1 छक्का लगाकर 57 रन बनाए. इस तरह हैदराबाद ने मुश्किल लग रहे चेज को आसानी से जीत हासिल कर ली. 

 

यह भी पढ़ें: Vaibhav Sooryavanshi Injury: वैभव सूर्यवंशी को लगी चोट, क्या नहीं खेलेंगे अगला मैच? जानें अपडेट

Published at : 26 Apr 2026 01:46 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma SunRisers Hyderabad IPL 2026
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