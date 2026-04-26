अभिषेक शर्मा को देख बेकाबू हुई महिला फैन, हाथ पकड़कर बुरी तरह खींचा; सुरक्षा में बड़ी चूक

Abhishek Sharma Security Breach: अभिषेक शर्मा ने बीते शनिवार राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शानदार पारी खेलकर सनराइजर्स हैदराबाद को जीत दिलाने में अहम योगदान दिया था. उन्होंने 29 गेंदों में 11 चौके और 1 छक्का लगाकर 57 रन स्कोर किए. अब मैच के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक महिला फैन ने अभिषेक को हाथ पकड़कर बुरी तरह खींच लिया. यह खिलाड़ी की सुरक्षा में भी बड़ी चूक मानी जा रही है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथ खींचे जाने के बाद अभिषेक चौंक जाते हैं. उनका रिएक्शन देखने लायक था. यह घटना टीम होटल में हुई. बताते चलें कि अभिषेक की काफी महिला फैन फॉलोइंग है. इन्हीं में एक महिला फैन अभिषेक को देख खुद पर काबू नहीं रख पाई और उनसे हैदराबाद के ओपनर का हाथ खींच लिया.

Abhishek Sharma got angry when a fangirl pulled his hand and tried to drag him towards herself at the SRH team hotel in Jaipur while he was leaving for the RR vs SRH match. 👀



This does not look cool. Fans should know their limits. If a man had done the same thing, security… pic.twitter.com/abzTWsuwDz — Sonu (@Cricket_live247) April 25, 2026

अभिषेक शर्मा के पास ऑरेंज कैप

बताते चलें कि अभिषेक ने ऑरेंज कैप अपने सिर पर सजा लिया है. वह 8 मैचों की 8 पारियों में 54.29 की औसत और 212.29 के स्ट्राइक रेट से 380 रन बना चुके हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 3 अर्धशतक निकल चुके हैं.

हैदराबाद ने चौथे सबसे बड़े सफल रन चेज के साथ जीता मैच

हैदराबाद ने चौथा सबसे बड़ा सफल रन चेज हासिल कर राजस्थान के खिलाफ जीत दर्ज की थी. जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में राजस्थान ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 228 रन बनाए. टीम के लिए वैभव सूर्यवंशी ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 37 गेंदों में 5 चौके और 12 छक्कों की मदद से 103 रन बनाए.

फिर चेज करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 18.3 ओवर में 229/5 रन बनाकर जीत हासिल कर ली. टीम के लिए ईशान किशन ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 31 गेंदों में 11 चौके और 3 छक्कों की मदद से 74 रनों की पारी खेली. इसके अलावा अभिषेक ने 29 गेंदों में 11 चौके और 1 छक्का लगाकर 57 रन बनाए. इस तरह हैदराबाद ने मुश्किल लग रहे चेज को आसानी से जीत हासिल कर ली.

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