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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटहरभजन सिंह के खिलाफ आक्रोश, BJP में शामिल हुए तो घर पर लिख दिया गद्दार; देखें वीडियो

हरभजन सिंह के खिलाफ आक्रोश, BJP में शामिल हुए तो घर पर लिख दिया गद्दार; देखें वीडियो

Harbhajan Singh: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग हरभजन सिंह के घर की दीवार पर 'गद्दार' लिखते हुए नजर आ रहे हैं.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 26 Apr 2026 03:52 PM (IST)
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Gaddar On Harbhajan Singh House Wall: इन दिनों राजनीतिज्ञ गलियारों में हलचल तेज है. 24 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) में विलय होने का फैसला किया था, जिसमें टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) का नाम भी शामिल था. इस परिवर्तन के बाद समर्थकों के अंदर काफी गुस्सा देखने को मिला. जालंधर में स्थित हरभजन के घर के बाहर लोगों ने 'गद्दार' लिख दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

दावा किया जा रहा है कि बदलाव के बाद गुस्साए आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने भज्जी के घर के बाहर स्प्रे पेंट से गद्दार लिखा. गद्दार शब्द को पंजाबी और इंग्लिश भाषा में लिखा गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि जब लोग गद्दार लिख रहे थे, उस वक्त पुलिस प्रशासन भी मौजूद था. पुलिस ने लोगों को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन सफल वे सफल नहीं हो सके. 

10 में से 7 सांसदों ने छोड़ा साथ 

बता दें कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद थे, जिसमें से 7 ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है. 7 सांसदों में- हरभजन सिंह, राघव चड्ढा, स्वाती मालीवाल, अशोक मित्तल, संदीप पाठक और राजेन्द्र गुप्ता शामिल हैं. पार्टी छोड़ने और बीजेपी में विलय होने की पूरी जानकारी राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी थी. राघव की तरफ से आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. 

हरभजन सिंह का क्रिकेट करियर 

हरभजन सिंह ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर में 103 टेस्ट, 236 वनडे और 28 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले. टेस्ट की 190 पारियों में उन्होंने 32.46 की औसत से 417 विकेट लिए. वनडे की 227 पारियों में भज्जी ने 33.35 की औसत से 33.35 विकेट चटकाए. बाकी टी20 इंटरनेशनल की 27 पारियों में 25 विकेट अपनी झोली में डाले. इसके अलावा बैटिंग करते हुए हरभजन ने टेस्ट में 2224 रन, वनडे में 1237 रन और टी20 इंटरनेशनल में 108 रन बनाए. टेस्ट में उन्होंने 2 शतक और 9 अर्धशतक भी लगाए. 

 

यह भी पढ़ें: खुल्लम-खुल्ला प्यार का इजहार! अर्शदीप सिंह ने थामा गर्लफ्रेंड समरीन का हाथ; होश उड़ा देगा वीडियो

Published at : 26 Apr 2026 03:52 PM (IST)
Tags :
BJP AAP AAM AADMI PARTY HARBHAJAN SINGH Gaddar
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