WhatsApp पर आ रहा नया सेफ्टी फीचर, साइबर अटैक से बचाव होगा आसान

WhatsApp अपने यूजर्स को साइबर अटैक से बचाने के लिए एक नई सेटिंग लेकर आ रही है. यह ऐप के लिए कई फीचर्स को लॉक कर देगी, जिससे साइबर अपराधी यूजर्स की जानकारी एक्सेस नहीं कर पाएंगे. एंड्रॉयड के बीटा वर्जन में इस फीचर को स्पॉट किया गया है. इस नए फीचर के साथ ही अब अनजान नंबरों से आने वाले मैसेज की संख्या भी तय कर दी जाएगी, जिससे लोगों को अनचाहे और स्पैम मैसेज से छुटकारा मिल सकेगा.

व्हाट्सऐप में आएगा स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग मोड

इस नए फीचर को स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग मोड कहा जा रहा है. कंपनी अभी इस फीचर पर काम कर रही है और यूजर्स के लिए रोल आउट होने में इसे कुछ समय लग सकता है. इस फीचर के आने से ऐप की सारी सिक्योरिटी सेटिंग को एक ही टॉगल से अप्लाई किया जा सकेगा. इससे यूजर्स को अलग-अलग प्राइवेसी ऑप्शन और सेटिंग सेट नहीं करनी पड़ेगी. इस मोड को एक्टिवेट करने पर यूजर का IP एड्रेस प्रोटेक्ट हो जाएगा और कोई लोकेशन डेटा के आधार पर यूजर को ट्रैक भी नहीं कर पाएगा.

अनजान लोगों से आई फाइल्स नहीं होगी डाउनलोड

नए फीचर में सेटिंग को एक्टिवेट करने के बाद किसी भी अनजान नंबर से आने वाली फाइल्स, फोटो और वीडियो ब्लॉक हो जाएंगी, जिससे डिवाइस में मालवेयर इंस्टॉल होने का खतरा टल जाएगा. अनजान नंबर से यूजर के पास सिर्फ टेक्स्ट मैसेज आ सकेंगे. इसके अलावा कंपनी लिंक प्रीव्यू को भी डिसेबल करने पर विचार कर रही है.

अनजान नंबरों से म्यूट हो जाएंगी कॉल्स

नए फीचर में अनजान नंबरों से आने वाली कॉल्स को म्यूट करने का भी ऑप्शन होगा ताकि यूजर्स को स्पैम, स्कैम और जीरो-क्लिक अटैक आदि से बचाया जा सके. इसके अलावा यूजर्स की फोटो, स्टेटस और लास्ट सीन जैसी जानकारी भी सिर्फ कॉन्टैक्ट के अलावा किसी और को नहीं दिखेगी. इस तरह देखा जाए तो प्राइवेसी और सिक्योरिटी से जुड़ी सारी सेटिंग एक ही टॉगल से एक्टिवेट की जा सकेंगी.

