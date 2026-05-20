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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियारायबरेली में राहुल गांधी ने मोदी सरकार को फिर किया अलर्ट, कहा- 'आने वाले 3-4 महीनों में...'

रायबरेली में राहुल गांधी ने मोदी सरकार को फिर किया अलर्ट, कहा- 'आने वाले 3-4 महीनों में...'

राहुल गांधी ने मंगलवार को रायबरेली दौरे के दौरान महंगाई, बेरोजगारी और संविधान की सुरक्षा के मुद्दों पर घेरते हुए केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 20 May 2026 01:16 PM (IST)
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कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को रायबरेली दौरे के दौरान महंगाई, बेरोजगारी और संविधान की सुरक्षा के मुद्दों पर घेरते हुए केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला.

महंगाई को लेकर सरकार को घेरा

बछरावां विधानसभा क्षेत्र के ठकुराइन खेड़ा गांव में सांसद निधि से बने बारातघर का उद्घाटन करने पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि पेट्रोल-डीजल समेत डेली यूज की जरूरी चीजों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम जनता पर भारी बोझ पड़ रहा है. उन्होंने कहा, 'देश का आम नागरिक आर्थिक दबाव झेल रहा है, लेकिन सरकार जनता की परेशानियों को गंभीरता से नहीं ले रही है.'

'आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा देश' - राहुल गांधी

राहुल गांधी ने दावा किया कि देश एक बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है. उन्होंने कहा, 'देश में एक बड़ा आर्थिक तूफान आया है. आने वाले तीन-चार महीनों में आप ऐसी महंगाई देखेंगे जो पहले कभी नहीं देखी होगी. आप खुद देखना कि आने वाले समय में गैस, धान और तेल के दाम कहां पहुंचते हैं.'

हमारा संविधान लोगों को मौलिक अधिकारों..., नॉर्वे में पत्रकार विवाद पर विदेश मंत्रालय से लेकर राहुल गांधी ने क्या दिया रिएक्शन?

'संविधान बचाने की जरूरत'

राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ खोखले नारों से कुछ नहीं होने वाला है, आज सबसे बड़ी जरूरत इस देश के संविधान की रक्षा करने की है. उन्होंने आरोप लगाया, 'आपका प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और इनका पूरा संगठन गद्दार है. इन लोगों ने देश के संविधान को बेचने का काम किया है. मोदी, अमित शाह और आरएसएस ने मिलकर संविधान के सारे नियम-कानूनों को खत्म कर दिया है.'

कांग्रेस नेता ने कहा कि हिंदुस्तान के पूरे आर्थिक सिस्टम को बेच दिया गया है. उन्होंने कहा, 'मोदी ने देश के आर्थिक ऊंचे ढांचे और सिस्टम को उद्योगपतियों और अमेरिका के हाथों सौंप दिया है. अब प्रधानमंत्री कहते हैं कि विदेश मत जाइए और सोना मत खरीदिए.'

हमारा संविधान लोगों को मौलिक अधिकारों..., नॉर्वे में पत्रकार विवाद पर विदेश मंत्रालय से लेकर राहुल गांधी ने क्या दिया रिएक्शन?

Published at : 20 May 2026 01:15 PM (IST)
Tags :
PM Modi Rahul Gandhi MODI GOVERNMENT AMIT SHAH
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