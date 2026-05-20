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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीBGMI 4.4 Update: उड़ने की ताकत से लेकर नए बॉस फाइट तक, गेम में आने वाले हैं कई नए फीचर्स, जानिए क्या है डाउनलोड का तरीका

BGMI 4.4 Update: उड़ने की ताकत से लेकर नए बॉस फाइट तक, गेम में आने वाले हैं कई नए फीचर्स, जानिए क्या है डाउनलोड का तरीका

BGMI 4.4 Update: अपडेट में Sun Chariots नाम का नया फीचर भी जोड़ा गया है. खिलाड़ी इन विशेष रथों पर सवार होकर बॉस फाइट्स में हिस्सा ले सकेंगे.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 20 May 2026 01:43 PM (IST)
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  • तीन नए कॉम्बैट ट्रायल्स, उड़ने की शक्ति और अन्य क्षमताएं.

BGMI 4.4 Update: Battlegrounds Mobile India के खिलाड़ियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. Krafton India ने आधिकारिक तौर पर BGMI 4.4 अपडेट की रिलीज टाइमिंग और नए फीचर्स की जानकारी दे दी है. इस बार का अपडेट सिर्फ छोटे बदलावों तक सीमित नहीं रहने वाला बल्कि गेमप्ले में कई बड़े और रोमांचक बदलाव देखने को मिलेंगे. नए अपडेट में खिलाड़ियों को उड़ने की ताकत, प्राचीन मंदिरों जैसे बैटलग्राउंड, खास बॉस फाइट्स और अलग-अलग कॉम्बैट ट्रायल्स का अनुभव मिलेगा. यह अपडेट 20 मई 2026 से Android और iPhone यूजर्स के लिए चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा.

Hero’s Crown Mode में मिलेगा नया Ancient Battle Experience

BGMI 4.4 अपडेट का सबसे बड़ा आकर्षण नया Hero’s Crown मोड है. इस मोड में Erangel मैप के कई हिस्सों को पूरी तरह बदल दिया गया है. अब गेम में प्राचीन साम्राज्य जैसी विशाल संरचनाएं और मार्बल डिजाइन वाले बैटल एरिया दिखाई देंगे. Ruins और Ferry Pier जैसी लोकप्रिय लोकेशंस का लुक पूरी तरह नया हो जाएगा. इसके अलावा Crown’s Abode नाम का एक फ्लोटिंग आइलैंड भी जोड़ा गया है जहां हाई-लेवल लूट मिलने की संभावना रहेगी. हालांकि यहां मुकाबला काफी कठिन होगा क्योंकि अधिकतर आक्रामक स्क्वॉड इसी जगह उतरने की कोशिश करेंगे. इस जगह उतरने वाले खिलाड़ियों को एक्स्ट्रा रिकॉल चांस भी मिल सकता है जिससे टीममेट्स को दोबारा गेम में लाने का मौका मिलेगा.

Sun Chariots और Boss Fights से बढ़ेगा रोमांच

अपडेट में Sun Chariots नाम का नया फीचर भी जोड़ा गया है. खिलाड़ी इन विशेष रथों पर सवार होकर बॉस फाइट्स में हिस्सा ले सकेंगे. इन लड़ाइयों को जीतने पर रेयर रिवॉर्ड्स और खास आइटम्स मिलने की संभावना रहेगी. यह फीचर गेम को पहले से ज्यादा सिनेमैटिक और एडवेंचर बेस्ड बनाने वाला है.

नए Combat Trials में मिलेंगी खास Powers

BGMI 4.4 में तीन नए Combat Trials जोड़े गए हैं. हर ट्रायल अलग तरह की चुनौती और विशेष ताकत प्रदान करेगा.

Spartan’s Trial

इस मोड में खिलाड़ियों को एक बैटल फ्लैग की रक्षा करनी होगी और दुश्मनों की लगातार आने वाली वेव्स से लड़ना होगा. मिशन पूरा करने पर Unyielding State नाम का बफ मिलेगा जिससे खिलाड़ी जल्दी नॉकडाउन नहीं होंगे.

Icarus’ Trial

यह ट्रायल मूवमेंट और क्लाइम्बिंग पर आधारित है. चुनौती पूरी करने वाले खिलाड़ियों को कुछ समय के लिए उड़ने की शक्ति मिलेगी जिससे वे दुश्मनों पर अलग तरीके से हमला कर पाएंगे.

Achilles’ Trial

यह मोड तेज रफ्तार कॉम्बैट और Phantom Hunts पर केंद्रित रहेगा. इसे पूरा करने वाले खिलाड़ियों को शक्तिशाली Ancient Assault abilities मिलेंगी जो आक्रामक गेमप्ले के लिए फायदेमंद होंगी.

BGMI 4.4 अपडेट कैसे डाउनलोड करें

Android यूजर्स

Android यूजर्स Google Play Store के Manage Apps सेक्शन में जाकर BGMI अपडेट डाउनलोड कर सकते हैं.

iPhone यूजर्स

iPhone और iPad यूजर्स को Apple App Store की अपडेट स्क्रीन रिफ्रेश करनी होगी जिसके बाद नया वर्जन दिखाई देगा.

APK यूजर्स

जो खिलाड़ी APK फाइल के जरिए गेम इंस्टॉल करते हैं वे आधिकारिक APK रिलीज होने के बाद मैन्युअली अपडेट डाउनलोड कर सकेंगे. अपडेट डाउनलोड करने से पहले फोन में पर्याप्त स्टोरेज खाली रखना जरूरी होगा.

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Published at : 20 May 2026 01:42 PM (IST)
Tags :
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