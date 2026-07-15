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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSamsung यूजर्स सावधान! एक छोटी सी गलती से उड़ सकता है आपका पूरा Data, तुरंत करें ये काम

Samsung यूजर्स सावधान! एक छोटी सी गलती से उड़ सकता है आपका पूरा Data, तुरंत करें ये काम

Samsung Users Data: इसमें स्टेप काउंट, स्लीप हिस्ट्री, महिलाओं की साइकिल ट्रैकिंग और स्मार्टवॉच से रिकॉर्ड होने वाला हेल्थ डेटा भी शामिल है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 15 Jul 2026 12:30 PM (IST)
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  • कंपनी ने इस नीति पर अभी विस्तृत जानकारी नहीं दी।

Samsung Users Data: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी सैमसंग ने अपने यूजर्स के लिए एक नया बदलाव लाया है. बता दें कि अब ज्यादातर कंपनियां लोगों के डेटा का एआई ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहीं है. इसी कड़ी में बता दें कि अब सैमसंग ने भी अपने यूजर्स के लिए एक नया अपडेट जारी किया है जिसमें जो भी यूजर्स अपना हेल्थ डेटा एआई ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं देता है तो यूजर्स को अपना डेटा सैमसंग अकाउंट में सिंक करने में दिक्कत आ सकती है.

इन जानकारियों पर पड़ सकता है असर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Samsung Health ऐप कई तरह की पर्सनल हेल्थ डेटा स्टोर करता है. इसमें स्टेप काउंट, स्लीप हिस्ट्री, महिलाओं की साइकिल ट्रैकिंग और स्मार्टवॉच से रिकॉर्ड होने वाला हेल्थ डेटा भी शामिल है. ये सारी जानकारी Samsung अकाउंट के जरिए सिंक होती है जिससे यूजर अपने सभी डिवाइस पर डेटा देख सकते हैं.

AI ट्रेनिंग के लिए चाहिए डेटा

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जब कुछ यूजर्स ने AI डेटा इस्तेमाल करने की परमिशन वापस लेने की कोशिश की तो उन्हें एक नया नोटिस दिखाई दिया. इस नोटिस में कहा गया कि अगर वे इन शर्तों को नहीं मानते हैं या फिर बाहर निकलते हैं तो उनका हेल्थ डेटा Samsung अकाउंट के साथ सिंक नहीं होगा और पहले से मौजूद डेटा भी हटाया जा सकता है.

प्राइवेसी पर है खतरा

जानकारी के लिए बता दें कि हेल्थ डेटा बेहद निजी और संवेदनशील माना जाता है. ऐसे में AI ट्रेनिंग के लिए इस जानकारी का इस्तेमाल करने की शर्त कई लोगों को पसंद नहीं आ सकती है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूजर्स को अपनी पर्सनल जानकारी पर पूरा कंट्रोल मिलना चाहिए और उन्हें बिना किसी दबाव के फैसला लेने का ऑप्शन होना चाहिए.

कंपनी ने नहीं दी जानकारी

आपको बता दें कि फिलहाल कंपनी की ओर से इसको लेकर अभी तक कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि कंपनी जल्द ही ये बताएगी कि वो यूजर्स का हेल्थ डेटा एआई ट्रेनिंग के लिए किस तरह से इस्तेमाल करेगी. साथ ही यूजर्स की प्राइवेसी और डेटा लीक के बारे में भी कंपनी जल्द ही सफाई पेश कर सकती है. बता दें कि अगर कंपनी ये नियम लगाती है तो यूजर्स में इसका विरोध देखने को मिल सकता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 15 Jul 2026 11:50 AM (IST)
Tags :
Samsung Samsung Health TECH NEWS HINDI
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