बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार (21 मई) को कहा कि पकड़े गए बांग्लादेशी घुसपैठियों को अदालतों में नहीं ले जाएं, बल्कि सीधे बीएसएफ को सौंप दें. सीएम ने हावड़ा जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रशासनिक समीक्षा बैठक के बाद कहा कि इस संबंध में पुलिस आयुक्त और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

कब से लागू हुआ नियम

उन्होंने कहा, "कल से नया नियम लागू हो गया है, जिसके तहत घुसपैठियों को अदालतों में नहीं भेजा जाएगा, बल्कि बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा." उन्होंने इसे व्यापक पता लगाओ, हटाओ और निर्वासित करो ढांचे का हिस्सा बताया है. हालांकि मुख्यमंत्री ने उस अधिनियम का नाम नहीं बताया, जिसके दायरे में बंगाल की बीजेपी सरकार ने घुसपैठियों पर मुकदमा चलाने के लिए यह नीतिगत बदलाव किया है.

क्या है कानून

शुभेंदु अधिकारी पिछले साल अप्रैल में संसद द्वारा पारित आव्रजन और विदेशी अधिनियम 2025 का जिक्र कर रहे थे, जिसका मकसद भारत में आव्रजन, पंजीकरण, निगरानी, हिरासत और निर्वासन के लिए एक आधुनिक तकनीक-आधारित प्रणाली प्रदान करना है. उन्होंने कहा, "पुलिस आयुक्त और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यदि बांग्लादेश से कोई अवैध प्रवासी जो सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने का हकदार नहीं है, हावड़ा थाने में हिरासत में लिया जाता है तो उसे अदालत में नहीं भेजा जाना चाहिए.

शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ऐसे बंदियों की संख्या पर साप्ताहिक रिपोर्ट डीजीपी के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) को प्रस्तुत करनी होगी. मुख्यमंत्री को हावड़ा जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की. शुभेंदु ने कहा कि उन्हें इस साल दिसंबर तक हावड़ा और उससे सटे बाली नगर निकायों के वार्ड के परिसीमन का काम पूरा होने की उम्मीद है. इन दोनों शहरी निकायों में लंबे समय से नगर निकाय चुनाव लंबित हैं.

संस्थागत भ्रष्टाचार के खिलाफ बनाया आयोग

शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हमने हावड़ा में अवैध निर्माणों पर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है और बिल्डरों के एक वर्ग द्वारा कथित भ्रष्टाचार की जांच शुरू की जाएगी. जिन जलाशयों को पाट दिया गया है, उनके स्थान पर प्रशासन वैकल्पिक जल निकाय विकसित करेगा. मुख्यमंत्री ने संस्थागत भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा गठित आयोग का भी जिक्र किया, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति बिस्वजीत बसु कर रहे हैं. आयोग के सदस्य सचिव वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के जयरामन हैं. इस पैनल को 'कट मनी' घोटाले समेत भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का जिम्मा सौंपा गया है और यह 1 जून से आधिकारिक रूप से काम शुरू करेगा.

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