WhatsApp पर आ रहा है यह जरूरी फीचर, मैसेज भेजने से पहले हाइड कर पाएंगे सेंसेटिव कंटेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom व्हाट्सऐप पर मैसेज के संवेदनशील हिस्से छिपाने का नया फीचर.

चुने हुए टेक्स्ट को ब्लर कर, टैप करने पर दिखाया जाएगा.

मीडिया कैप्शन, फोटो, वीडियो पर भी लागू हो सकता है फीचर.

पढ़ने के तुरंत बाद मैसेज गायब होने वाला नया प्राइवेसी फीचर.

WhatsApp New Feature: मेटा का मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप यूज कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है. बताया जा रहा है कि कंपनी एक नए फीचर पर काम कर रही है, जिसके बाद यूजर्स के लिए मैसेज के सेंसेटिव कंटेट को हाइड करना आसान हो जाएगा. फिलहाल इस फीचर पर काम चल रहा है और अगले कुछ हफ्तों में इसकी बीटा टेस्टिंग शुरू हो सकती है. बता दें कि व्हाट्सऐप पिछले काफी समय से यूजर्स के लिए लगातार एक के बाद एक फीचर रोल आउट कर रही है. अब सेंसेटिव कंटेट वाला फीचर भी उसी कड़ी का हिस्सा है. आइए जानते हैं कि यह फीचर कैसे काम करेगा और यूजर को इससे क्या फायदा होगा.

कैसे काम करेगा यह फीचर?

इस फीचर के डेमो से पता चलता है कि इसे एक नए फॉर्मेटिंग टूल के तौर पर लाया जाएगा. इस टूल की मदद से मैसेज भेजने से पहले ही सेलेक्टेड टेक्स्ट को ब्लर लेयर के पीछे हाइड किया जा सकेगा. सामने वाले यूजर को इसे रिवील करने के लिए टैप करने की जरूरत पड़ेगी. यह फीचर मूवी, टीवी शो, स्पोर्ट्स रिजल्ट और और दूसरे टॉपिक्स से जुड़ी इंफोर्मेशन को डिस्कस करना मजेदार बना देगा और सेंडर स्पॉयलर कंटेट को भेजने से पहले ही हाइड कर पाएंगे.

इस फीचर का क्या फायदा होगा?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नया फॉर्मेंटिंग टूल टेक्स्ट मैसेज के साथ-साथ मीडिया कैप्शन के लिए भी काम करेगा. आगे चलकर फोटो और वीडियो को भी इसके दायरे में लाया जा सकता है. यानी फोटो और वीडियो को भी भेजने से पहले हाइड किया जा सकेगा. इससे ग्रुप इंडिविजुअल चैट में स्पॉयलर के मामले कम हो जाएंगे और किसी टॉपिक को लेकर बातचीत इंट्रेस्टिंग बनी रहेगी. माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में यह फीचर सभी यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा.

प्राइवेसी के लिए भी आएगा एक नया फीचर

कंटेट हाइड करने वाले फीचर की तरह ही व्हाट्सऐप प्राइवेसी के लिए भी एक नए फीचर पर काम कर रही है. आफ्टर रीडिंग नाम से रोल आउट होने वाले इस फीचर के आने के बाद पढ़ने के तुरंत बाद ही मैसेज गायब हो जाएंगे. टाइमर सेट करते समय यूजर मैसेज पढ़ने के तुरंत बाद मैसेज डिसअपीयर होने के ऑप्शन को चुन सकेंगे. इसके 5 मिनट, 1 घंटे और 12 घंटे की डेडलाइन भी सेट की जा सकेगी. मैसेज न पढ़ने पर 24 घंटे बाद अपने आप गायब हो जाएगा. यह प्लेटफॉर्म पर पहले से मौजूद डिसअपीयरिंग मैसेज से अलग होगा.

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