क्या होती है Vibe Coding जिसके सुंदर पिचाई भी हैं फैन, जानिए पूरी जानकारी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

What is Vibe Coding: टेक दुनिया में हर दिन कोई न कोई नया ट्रेंड सामने आता है लेकिन हाल ही में जिस कॉन्सेप्ट ने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है, वह है Vibe Coding. गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने भी इसकी खुलकर तारीफ की है जिसके बाद यह शब्द अचानक सुर्खियों में आ गया. पर आखिर Vibe Coding है क्या, और क्यों इसे भविष्य की कोडिंग स्टाइल माना जा रहा है? आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

Vibe Coding का मतलब क्या है?

Vibe Coding असल में कोडिंग का वह तरीका है जिसमें डेवलपर अपने रफ्तार, मूड और क्रिएटिविटी के हिसाब से कोड लिखता है. यह पारंपरिक सख्त और फॉर्मल कोडिंग स्टाइल से हटकर एक रिलैक्स्ड, फ्लो-बेस्ड और फील-ड्रिवन एप्रोच है. इसका फोकस सिर्फ सही कोड लिखने पर नहीं, बल्कि पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस को मजेदार और क्रिएटिव बनाने पर होता है. Vibe Coding आपके दिमाग, आपकी ऊर्जा और आपके फोकस को एक तालमेल में जोड़कर कोड लिखने की कला है यानी कोडिंग सिर्फ काम नहीं बल्कि एक वाइब बन जाती है.

सुंदर पिचाई क्यों हैं इसके फैन?

सुंदर पिचाई ने एक इंटरव्यू में कहा कि “डेवलपर्स तभी अपना बेस्ट दे पाते हैं जब वे कोडिंग में खो जाते हैं” और यही Vibe Coding का मूल है. वे मानते हैं कि जब डेवलपर का वाइब सेट होता है जैसे सही म्यूजिक, सही माहौल और सही टूल्स तब उनकी क्रिएटिविटी कई गुना बढ़ जाती है. यही वजह है कि दुनिया के बड़े टेक लीडर्स Vibe Coding को डेवलपमेंट कल्चर का अगला बड़ा बदलाव मानते हैं.

कैसे की जाती है Vibe Coding?

Vibe Coding किसी तय नियम या भाषा पर आधारित नहीं है, बल्कि यह माहौल, फोकस और फ्लो पर आधारित है. डेवलपर्स अक्सर अपने लिए ऐसा सेटअप बनाते हैं जिसमें वे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन-कैपेसिटी महसूस करते हैं. जैसे बैकग्राउंड में पसंदीदा म्यूजिक चलाना, कम रोशनी या RGB लाइटिंग, एर्गोनोमिक सेटअप, AI टूल्स का स्मार्ट इस्तेमाल, लगातार कोड लिखने के लिए फ्लो मोड. इस स्टाइल में कोड को फील करके लिखा जाता है जिससे डेवलपर का काम तेज और क्रिएटिव दोनों हो जाता है.

Vibe Coding क्यों हो रहा है लोकप्रिय?

Vibe Coding डेवलपर्स को ज़रूरत के मुताबिक फ्रीडम देता है. यह स्ट्रेस कम करता है, क्रिएटिविटी बढ़ाता है और प्रोजेक्ट्स को और स्मूद तरीके से पूरा करवाने में मदद करता है. आज जब AI भी डेवलपमेंट का बड़ा हिस्सा बन चुका है Vibe Coding उस गैप को भरता है जहां इंसानी क्रिएटिविटी और मशीन की दक्षता एक साथ मिलती है.

यह भी पढ़ें:

आपके आधार से कौन-सा मोबाइल नंबर जुड़ा है? एक क्लिक में ऐसे पता चलेगा सच