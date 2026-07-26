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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीचीन ने दिखाया ऐसा Robot जो युद्ध में उतरा तो दुश्मनों की कांप जाएगी रूह! जानें क्या करेगा

चीन ने दिखाया ऐसा Robot जो युद्ध में उतरा तो दुश्मनों की कांप जाएगी रूह! जानें क्या करेगा

Robot in War: चीन की रोबोटिक्स कंपनी Unitree ने अपना नया चार पैरों वाला रोबोट Super Athlete AS2-W पेश किया है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 26 Jul 2026 12:46 PM (IST)
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  • कंपनी ने लॉजिस्टिक्स, खोजबीन, बचाव कार्यों हेतु इसे डिजाइन किया।

Robot in War: आज के समय में टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है. अब आर्टिफिशियल के जमाने में लोग ज्यादातर काम एआई की मदद से कर रहे हैं. ऐसे में अब एआई की मदद से ऐसे-ऐसे रोबट्स तैयार किए जा रहे हैं जिनसे आप कई सारे काम एक साथ करवा सकेंगे. चीन ने हाल ही में एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जिसे अगर युद्ध में उतार दिया तो दुश्मन की रूह कांप जाएगी. आइए जानते हैं क्या-क्या कर सकता है ये नया रोबोट.

चार पैरों वाला रोबोट

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, चीन की रोबोटिक्स कंपनी Unitree ने अपना नया चार पैरों वाला रोबोट Super Athlete AS2-W पेश किया है. ये रोबोट ऐसे इलाकों में आसानी से चलने के लिए बनाया गया है, जहां नॉर्मल वाहन या इंसानों का पहुंचना बेहद कठिन होता है. इस रोबोट में आपको बेहतरीन स्पीड और बैलेंस मिल जाता है.

AI और एडवांस सेंसर से लैस

जानकारी के मुताबिक, रोबोट में कई स्मार्ट सेंसर लगाने का ऑप्शन दिया गया है. इसमें LiDAR, हाई-डेफिनिशन कैमरा, माइक्रोफोन, स्पीकर और कंपनी का इंटेलिजेंट फॉलो सिस्टम भी शामिल है. इसके अलावा, डेवलपर्स के लिए ऐसे टूल भी उपलब्ध हैं जो तुरंत निर्णय लेने और बड़े AI मॉडल के साथ काम करने में मदद करते हैं.

मुश्किल रास्तों पर भी आसानी से करता है काम

आपको बता दें कि कंपनी द्वारा जारी किए गए वीडियो में AS2-W को ऊंची-नीची चट्टानों पर चढ़ते, छोटे नालों को पार करते, तेजी से डॉयरेक्शन बदलते और कलाबाजी करते हुए दिखाया गया है. खास बात ये है कि ये रोबोट अपनी पीठ पर सामान लेकर भी पूरी फुर्ती से चलता है. कंपनी के मुताबिक, इस रोबोट में रीइन्फोर्समेंट लर्निंग बेस्ड AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिससे ये बदलते माहौल के अनुसार खुद को तुरंत ढाल सकता है.

कहां होगा इसका इस्तेमाल

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंपनी का कहना है कि AS2-W को लॉजिस्टिक्स, रिसर्च, आउटडोर एक्सप्लोरेशन, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और सामान ढोने जैसे कामों के लिए तैयार किया गया है. इसके अलावा इसको ऐसी खतरनाक जगहों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है जहां पर इंसान का पहुंचना लगभग असंभव है.

क्या हो सकता है युद्ध में इस्तेमाल

फिलहाल कंपनी ने इस रोबोट के किसी युद्ध इस्तेमाल की घोषणा नहीं की है. हालांकि इसकी क्षमताओं को देखते हुए विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य में इस तरह के रोबोट सेना के लिए बहुत काम के साबित हो सकते हैं. ये कठिन इलाकों में जरूरी सामान पहुंचाने, खतरनाक क्षेत्रों की निगरानी करने जैसे काम को आसानी से कर सकेंगे जिससे आर्मी के लोगों को बहुत आसानी होगी.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 26 Jul 2026 12:44 PM (IST)
Tags :
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