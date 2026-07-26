चीन ने दिखाया ऐसा Robot जो युद्ध में उतरा तो दुश्मनों की कांप जाएगी रूह! जानें क्या करेगा
Robot in War: चीन की रोबोटिक्स कंपनी Unitree ने अपना नया चार पैरों वाला रोबोट Super Athlete AS2-W पेश किया है.
- कंपनी ने लॉजिस्टिक्स, खोजबीन, बचाव कार्यों हेतु इसे डिजाइन किया।
Robot in War: आज के समय में टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है. अब आर्टिफिशियल के जमाने में लोग ज्यादातर काम एआई की मदद से कर रहे हैं. ऐसे में अब एआई की मदद से ऐसे-ऐसे रोबट्स तैयार किए जा रहे हैं जिनसे आप कई सारे काम एक साथ करवा सकेंगे. चीन ने हाल ही में एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जिसे अगर युद्ध में उतार दिया तो दुश्मन की रूह कांप जाएगी. आइए जानते हैं क्या-क्या कर सकता है ये नया रोबोट.
चार पैरों वाला रोबोट
Unitree Super Athlete AS2-W 😉— Unitree (@UnitreeRobotics) July 24, 2026
Fluid movement, compact yet exceptional. Supports a continuous 16kg payload, with 30+ km unloaded driving range pic.twitter.com/AwjdwnzUFs
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, चीन की रोबोटिक्स कंपनी Unitree ने अपना नया चार पैरों वाला रोबोट Super Athlete AS2-W पेश किया है. ये रोबोट ऐसे इलाकों में आसानी से चलने के लिए बनाया गया है, जहां नॉर्मल वाहन या इंसानों का पहुंचना बेहद कठिन होता है. इस रोबोट में आपको बेहतरीन स्पीड और बैलेंस मिल जाता है.
AI और एडवांस सेंसर से लैस
जानकारी के मुताबिक, रोबोट में कई स्मार्ट सेंसर लगाने का ऑप्शन दिया गया है. इसमें LiDAR, हाई-डेफिनिशन कैमरा, माइक्रोफोन, स्पीकर और कंपनी का इंटेलिजेंट फॉलो सिस्टम भी शामिल है. इसके अलावा, डेवलपर्स के लिए ऐसे टूल भी उपलब्ध हैं जो तुरंत निर्णय लेने और बड़े AI मॉडल के साथ काम करने में मदद करते हैं.
मुश्किल रास्तों पर भी आसानी से करता है काम
आपको बता दें कि कंपनी द्वारा जारी किए गए वीडियो में AS2-W को ऊंची-नीची चट्टानों पर चढ़ते, छोटे नालों को पार करते, तेजी से डॉयरेक्शन बदलते और कलाबाजी करते हुए दिखाया गया है. खास बात ये है कि ये रोबोट अपनी पीठ पर सामान लेकर भी पूरी फुर्ती से चलता है. कंपनी के मुताबिक, इस रोबोट में रीइन्फोर्समेंट लर्निंग बेस्ड AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिससे ये बदलते माहौल के अनुसार खुद को तुरंत ढाल सकता है.
कहां होगा इसका इस्तेमाल
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंपनी का कहना है कि AS2-W को लॉजिस्टिक्स, रिसर्च, आउटडोर एक्सप्लोरेशन, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और सामान ढोने जैसे कामों के लिए तैयार किया गया है. इसके अलावा इसको ऐसी खतरनाक जगहों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है जहां पर इंसान का पहुंचना लगभग असंभव है.
क्या हो सकता है युद्ध में इस्तेमाल
फिलहाल कंपनी ने इस रोबोट के किसी युद्ध इस्तेमाल की घोषणा नहीं की है. हालांकि इसकी क्षमताओं को देखते हुए विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य में इस तरह के रोबोट सेना के लिए बहुत काम के साबित हो सकते हैं. ये कठिन इलाकों में जरूरी सामान पहुंचाने, खतरनाक क्षेत्रों की निगरानी करने जैसे काम को आसानी से कर सकेंगे जिससे आर्मी के लोगों को बहुत आसानी होगी.
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