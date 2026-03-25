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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTech Tips: WhatsApp ग्रुप्स में आए मैसेजेज पढ़ने का नहीं मिल रहा टाइम? एक क्लिक में ऐसे सामने आ जाएगी समरी

Tech Tips: WhatsApp ग्रुप्स में आए मैसेजेज पढ़ने का नहीं मिल रहा टाइम? एक क्लिक में ऐसे सामने आ जाएगी समरी

WhatsApp Hack: अब आपको दर्जनों व्हाट्सऐप ग्रुप्स पर आए सैकड़ों मैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है. मेटा एआई की मदद से इनकी समरी तैयार की जा सकती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 25 Mar 2026 09:40 AM (IST)
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WhatsApp Hack: ऑफिस से आने के बाद जब शाम में आप WhatsApp ओपन करते हैं तो अलग-अलग ग्रुप्स में मैसेज की बाढ़-सी आ जाती है. यही हाल सुबह उठकर व्हाट्सऐप देखने पर होता है. अगर यूजर हर व्हाट्सऐप ग्रुप के अनरीड मैसेज को पढ़ने बैठ जाए तो इसमें कई घंटे बर्बाद हो सकते हैं. इस परेशानी से बचाने के लिए व्हाट्सऐप का हैक आपके काम आ सकता है. आप मेटा एआई की मदद से ग्रुप की पूरी बातचीत पढ़ने की बजाय इसकी समरी तैयार कर सकते हैं. इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको बातचीत का भी पता चल जाएगा. 

कैसे तैयार करें मैसेज की समरी?

व्हाट्सऐप ओपन कर कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप चैट खोलें. इसके बाद मैसेज के ऊपर दिख रहे अनरीड मैसेज आइकन पर टैप करें. अगर प्रॉम्प्ट आता है तो मैसेज समरी को इनेबल कर लें. इसके बाद आप सारे मैसेज पढ़े बिना भी समरी के जरिए मेन अपडेट पा सकेंगे. अगर आपको किसी मैसेज की सारी बातें जाननी हैं तो उस मैसेज पर टैप कर उसे पूरा पढ़ सकते हैं.

कहां मदद करेगा यह फीचर?

यह फीचर आपकी उन ग्रुप्स में मदद करेगा, जहां लगातार बातचीत चलती रहती है. इसके अलावा फैमिली ग्रुप्स, स्कूल और कॉलेज से जुड़े ग्रुप्स और किसी इवेंट के लिए बने ग्रुप्स में आपकी मदद कर सकता है.

इन बातों का ध्यान रखना है जरूरी

अभी इस फीचर को रोल आउट किया जा रहा है. इसलिए यह सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल नहीं हुआ है. अगर आपके पास यह फीचर नहीं आया है तो थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. लेटेस्ट फीचर्स के लिए व्हाट्सऐप को अपडेट करते रहें. साथ ही यह ऑप्शनल फीचर है. यूजर को इसे इनेबल करना पड़ेगा. इसके बाद यूजर के पास मैसेज को सारे मैसेज पढ़ने और समरी तैयार करने का भी ऑप्शन रहेगा.

ये भी पढ़ें-

Tech Tips: WhatsApp पर स्कैम और फ्रॉड की नहीं रहेगी टेंशन, ये सिक्योरिटी टूल्स आएंगे काम

Published at : 25 Mar 2026 09:39 AM (IST)
Tags :
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