Cyber Monday क्या है? जानिए कैसे पड़ा इसका नाम और ऑनलाइन खरीदारी से क्या है इसका लिंक

What is Cyber Monday: थैंक्सगिविंग वीकेंड के बाद आने वाला पहला सोमवार Cyber Monday कहलाता है. इसे खास तौर पर ऑनलाइन शॉपिंग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था ताकि लोग ब्लैक फ्राइडे की दुकानों वाली भीड़ के बजाय इंटरनेट पर भी शानदार डील्स का फायदा उठा सकें. शुरुआत में यह दिन सिर्फ टेक्नोलॉजी और गैजेट्स की भारी छूट के लिए मशहूर था लेकिन समय के साथ इसमें फैशन, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज़ और अन्य कैटेगरीज भी शामिल हो गईं.

इस साल कितना बड़ा होगा Cyber Monday?

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल का Cyber Monday (27 नवंबर) अमेरिका में अब तक का सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपिंग डे साबित हुआ है. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक्स पर करीब 30% तक और फर्नीचर पर लगभग 19% तक डिस्काउंट देखने को मिला है. Adobe Analytics के मुताबिक, ग्राहक इस Cyber Monday पर करीब 12 अरब डॉलर तक खर्च चुके हैं जो पिछले साल की तुलना में लगभग 5.4% ज्यादा है.

Cyber Monday नाम कैसे पड़ा?

Brittanica के मुताबिक, Cyber Monday शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 2005 में नेशनल रिटेल फेडरेशन (NRF) ने किया था. उस समय ऑफिस की इंटरनेट स्पीड घर के मुकाबले कहीं तेज होती थी, इसलिए लोग छुट्टियों के बाद काम पर लौटते ही ऑनलाइन शॉपिंग करने लगते थे. इस ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए इसे एक खास शॉपिंग डे के रूप में प्रमोट किया गया.

दुनियाभर में फैल चुका है Cyber Monday का क्रेज

हालांकि इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई लेकिन अब यह ऑनलाइन शॉपिंग फेस्ट दुनिया के कई देशों में लोकप्रिय हो चुका है. कनाडा, ब्रिटेन, जापान और कई अन्य देशों में ई-कॉमर्स कंपनियां इस दिन सेल आयोजित करती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आकर्षित हो सकें.

Black Friday और Cyber Monday में क्या फर्क है?

Black Friday, थैंक्सगिविंग के तुरंत अगले दिन होने वाली मेगा सेल है, जिसमें दुकानें और मॉल भारी छूट देकर ग्राहकों को आकर्षित करते हैं. इसे अमेरिका के सबसे व्यस्त शॉपिंग दिनों में से एक माना जाता है. दूसरी ओर, Cyber Monday को पूरी तरह ऑनलाइन खरीदारी के लिए समर्पित किया गया है.

NRF की वाइस प्रेसिडेंट कैथरीन कलन के अनुसार, जैसे-जैसे ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ी, Amazon जैसी कंपनियां थैंक्सगिविंग वीकेंड की सेल को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक भी ले जाना चाहती थीं. इसी वजह से सोमवार को ऑनलाइन-विशेष डील्स का दिन बनाया गया ताकि यह Black Friday से अलग पहचान बना सके.

