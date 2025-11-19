क्या है Cloudflare? जानिए इसने कैसे बंद कर दिया आपका आधा इंटरनेट? सच जानकर चौंक जाएंगे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







What is Cloudflare: 18 नवंबर की शाम इंटरनेट पर अचानक आई भारी गड़बड़ी ने दुनिया भर के यूज़र्स को हैरान कर दिया. OpenAI, Twitter (X), Spotify, Canva, Claude समेत सैकड़ों वेबसाइटें एक साथ डाउन हो गईं. वजह थी Cloudflare की एक बड़ी तकनीकी खराबी. Cloudflare इंटरनेट की रीढ़ माने जाने वाले उन सर्विस प्रदाताओं में से है जिन पर करोड़ों वेबसाइटें निर्भर रहती हैं. हालात इतने गंभीर थे कि आउटेज की जानकारी देने वाली साइट Downdetector भी कुछ समय के लिए खुद ही प्रभावित हो गई. आइए समझते हैं कि Cloudflare है क्या और इसकी दिक्कत से इंटरनेट पर इतना बड़ा असर क्यों पड़ा.

Cloudflare क्या है?

Cloudflare एक विशाल ग्लोबल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी कंपनी है जो दुनिया भर में लाखों वेबसाइटों और ऑनलाइन सेवाओं को सुरक्षा, स्पीड और नेटवर्क सपोर्ट उपलब्ध कराती है. आसान भाषा में कहें तो Cloudflare यूजर और वेबसाइट सर्वर के बीच एक मिडिल लेयर की तरह काम करता है.

यानि किसी भी वेबसाइट पर जाने से पहले आपका रिक्वेस्ट Cloudflare से होकर गुजरता है. अगर Cloudflare में कोई बड़ी गड़बड़ी आ जाए तो उस पर निर्भर साइटें भी अपने आप प्रभावित हो जाती हैं ठीक वैसा ही जैसे इस बार हुआ.

Cloudflare क्या-क्या सर्विस देता है?

Cloudflare इंटरनेट की कई जरूरी सेवाएं संभालता है जिन पर लगभग सभी बड़ी वेबसाइटें निर्भर करती हैं.

कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क (CDN)

Cloudflare दुनिया भर में फैले अपने सर्वर नेटवर्क पर वेबसाइटों की कॉपी स्टोर रखता है. इससे यूज़र को नज़दीकी सर्वर से डेटा मिलता है और साइट बहुत तेज़ी से लोड होती है.

DDoS प्रोटेक्शन

यह हैकर्स द्वारा किए जाने वाले भारी ट्रैफिक हमलों से वेबसाइटों को बचाता है.

सिक्योरिटी और फायरवॉल्स

Cloudflare खतरनाक रिक्वेस्ट को साइट तक पहुंचने से पहले ही रोकता है जिससे साइट सुरक्षित रहती है.

DNS सेवाएं

इंटरनेट की फोनबुक कहे जाने वाले DNS को मैनेज कर ट्रैफिक को सही IP एड्रेस तक पहुंचाता है. इन सब कारणों से कोई भी बड़ी गड़बड़ी Cloudflare में आते ही दुनिया भर की वेबसाइटें भी प्रभावित हो जाती हैं.

आखिर इतना बड़ा आउटेज क्यों हुआ?

Outage का असर जिन वेबसाइटों पर दिखा, उनमें से किसी की भी अपनी सर्वर समस्या नहीं थी. दिक्कत Cloudflare की अपनी नेटवर्क लेयर में आई थी जो इन वेबसाइटों के आगे लगी रहती है. जब Cloudflare के मेन सिस्टम में तकनीकी खराबी हुई तो उसका असर सीधे उन साइटों तक पहुंचा जो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर हैं. इस गड़बड़ी ने एक तरह से इंटरनेट के बड़े हिस्से को कुछ समय के लिए ठप करके रख दिया एक डोमिनो इफेक्ट की तरह.

यह भी पढ़ें:

WhatsApp पर आपको किसी ने चुपके से कर दिया ब्लॉक? इस ट्रिक से सेकंडों में चल जाएगा पता, नहीं पड़ेगी किसी ऐप की जरूरत