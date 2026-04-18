क्या है Back Button Hijacking Back? जानिए क्यों इसे बैन कर रहा है Google, वजह कर देगी हैरान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वेबसाइट मालिकों को तुरंत ऐसी स्क्रिप्ट्स को हटाना होगा।

Back Button Hijacking: अगर आपने कभी किसी वेबसाइट पर बैक बटन दबाया हो और फिर भी उस पेज से बाहर न निकल पाए हों तो आपने Back Button Hijacking का अनुभव किया है. यह एक ऐसी चाल है जिसमें कुछ वेबसाइट्स यूजर के ब्राउजर कंट्रोल में दखल देकर उन्हें जबरदस्ती पेज पर रोके रखती हैं या दूसरी अनचाही साइट्स पर भेज देती हैं. अब Google ने इस तरह की हरकतों पर सख्त कदम उठाने का फैसला किया है.

क्या होता है Back Button Hijacking?

सामान्य तौर पर जब कोई यूजर ब्राउजर का बैक बटन दबाता है तो वह पिछले पेज पर लौटना चाहता है. लेकिन Back Button Hijacking इस सामान्य प्रक्रिया को बिगाड़ देता है. इसमें वेबसाइट्स कुछ ऐसे स्क्रिप्ट या ट्रिक्स का इस्तेमाल करती हैं जिससे यूजर बैक करने पर भी उसी साइट में फंसा रहता है या उसे ऐसे पेज पर भेज दिया जाता है जहां वह पहले कभी गया ही नहीं था. कई बार इसमें जबरन विज्ञापन या अनचाहे सुझाव भी दिखाए जाते हैं.

Google क्यों कर रहा है इसे बैन?

Google का मानना है कि यूजर एक्सपीरियंस सबसे महत्वपूर्ण है. Back Button Hijacking यूजर के भरोसे को तोड़ता है और उसे भ्रमित करता है. कंपनी के अनुसार, इस तरह की तकनीक यूजर की उम्मीदों और असल अनुभव के बीच अंतर पैदा करती है जिससे न सिर्फ परेशानी होती है बल्कि कई बार सुरक्षा और प्राइवेसी पर भी असर पड़ सकता है. इसी वजह से Google ने इसे अपनी स्पैम और malicious practices नीति के तहत साफ तौर पर गलत घोषित कर दिया है.

वेबसाइट्स पर क्या होगा असर?

जानकारी के लिए बता दें कि अब जो वेबसाइट्स इस तरह के गलत तरीकों का इस्तेमाल करेंगी उन्हें सजा भुगतनी पड़ सकती है. उनकी सर्च रैंकिंग कम की जा सकती है या उन पर मैनुअल एक्शन लिया जा सकता है. यह नियम 15 जून 2026 से लागू किया जाएगा ताकि वेबसाइट मालिकों को बदलाव करने का समय मिल सके.

वेबसाइट ओनर्स को क्या करना चाहिए?

Google ने साफ कहा है कि वेबसाइट्स को ऐसे किसी भी स्क्रिप्ट या तकनीक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो यूजर को बैक बटन इस्तेमाल करने से रोकती हो. अगर किसी साइट में पहले से ऐसा कोई फीचर मौजूद है तो उसे तुरंत हटाना या बंद करना जरूरी है. Back Button Hijacking एक छोटी सी ट्रिक लग सकती है लेकिन यह यूजर के अनुभव को खराब कर देती है.

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