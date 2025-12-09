TECH EXPLAINED: क्या होता है Antivirus? जानिए कैसे आपके लैपटॉप को रखता है सुरक्षित

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 09 Dec 2025 03:45 PM (IST)
Antivirus: डिजिटल दुनिया जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से साइबर खतरे भी बढ़ रहे हैं. आज के समय में लैपटॉप, कंप्यूटर और स्मार्टफोन हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुके हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका लैपटॉप अंदर मौजूद वायरस, मैलवेयर और हैकिंग अटैक से खुद को कैसे बचाता है? इसका जवाब है एंटीवायरस सॉफ़्टवेयर. यह एक ऐसा डिजिटल सुरक्षा गार्ड है जो आपके सिस्टम को हर पल निगरानी में रखता है और खतरों को दूर करने में मदद करता है. इस लेख में हम समझेंगे कि आखिर एंटीवायरस होता क्या है यह कैसे काम करता है और यह आपके लैपटॉप को किस तरह सुरक्षित रखता है.

एंटीवायरस क्या है?

आसान शब्दों में कहें तो एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ़्टवेयर है जो कंप्यूटर को वायरस और हानिकारक प्रोग्रामों से बचाने के लिए बनाया गया है. पहले यह सिर्फ वायरस हटाने के लिए इस्तेमाल होता था लेकिन आज इसके फीचर्स काफी आगे बढ़ चुके हैं.

आधुनिक एंटीवायरस फ़िशिंग, रैनसमवेयर, स्पाइवेयर, ट्रोजन, कीलॉगर और कई तरह के मैलवेयर को पहचानकर सिस्टम को सुरक्षित करता है. यह बैकग्राउंड में लगातार चलता रहता है और आपके लैपटॉप के हर फाइल, ऐप और इंटरनेट एक्टिविटी की निगरानी करता है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि का समय रहते पता लगाया जा सके.

लैपटॉप में वायरस कैसे घुसते हैं?

बहुत से लोग मानते हैं कि वायरस सिर्फ गलत वेबसाइटें खोलने या फ्री सॉफ़्टवेयर डाउनलोड करने से आते हैं, लेकिन सच इससे कहीं बड़ा है. वायरस कई छोटे-छोटे तरीकों से आपके सिस्टम में एंट्री पा सकते हैं जैसे:

ईमेल में आए संदिग्ध लिंक या अटैचमेंट

  • पायरेटेड सॉफ़्टवेयर
  • संक्रमित पेन-ड्राइव या हार्ड डिस्क
  • फेक वेबसाइटें
  • असुरक्षित फाइल डाउनलोड
  • पब्लिक वाई-फाई का इस्तेमाल

एक बार वायरस लैपटॉप में घुस जाए तो वह आपकी फाइलें खराब कर सकता है डेटा चुरा सकता है, बैंकिंग जानकारी हैकर तक पहुँचा सकता है और यहां तक कि पूरे सिस्टम को लॉक कर फिरौती भी मांग सकता है.

एंटीवायरस कैसे काम करता है?

एंटीवायरस का काम सिर्फ वायरस हटाना नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम को सुरक्षित वातावरण देना है. यह कई चरणों में काम करता है:

वायरस स्कैनिंग

एंटीवायरस आपके लैपटॉप में मौजूद हर फाइल और प्रोग्राम को स्कैन करता है. इसके पास वायरस के हजारों सिग्नेचर (पहचान) मौजूद रहते हैं. जैसे ही कोई फाइल इनमें से किसी सिग्नेचर से मैच करती है, एंटीवायरस उसे तुरंत खतरे के रूप में पहचान लेता है.

रियल-टाइम प्रोटेक्शन

यह सबसे जरूरी फीचर है. इसमें एंटीवायरस लगातार आपके सिस्टम की निगरानी करता है. जैसे ही कोई नया फाइल, डाउनलोड या एक्टिविटी होती है, एंटीवायरस उसे तुरंत जांचता है ताकि कोई वायरस अंदर घुस न पाए.

बिहेवियर एनालिसिस

आज के हैकर्स नए-नए वायरस बनाते रहते हैं, जिनकी सिग्नेचर लिस्ट में पहचान नहीं होती. ऐसे मामलों में एंटीवायरस फाइल के व्यवहार (Behavior) को देखकर उसे खतरा मानकर ब्लॉक कर देता है.

मालवेयर हटाना और क्वारंटीन करना

यदि कोई संदिग्ध फाइल मिलती है तो एंटीवायरस या तो उसे डिलीट कर देता है या “Quarantine Folder” में भेज देता है. इससे फाइल सिस्टम से अलग रहती है और नुकसान नहीं कर पाती.

वेब प्रोटेक्शन

कई एंटीवायरस इंटरनेट ब्राउज़िंग के दौरान फेक वेबसाइटों और फ़िशिंग पेज को ब्लॉक कर देते हैं जिससे आपकी बैंकिंग और पर्सनल डिटेल सुरक्षित रहती है.

एंटीवायरस आपके लैपटॉप की कैसे सुरक्षा करता है?

मैलवेयर अटैक से बचाता है

वायरस, ट्रोजन, रैनसमवेयर और स्पाइवेयर जैसे खतरनाक प्रोग्राम आपके डेटा और प्राइवेसी को निशाना बनाते हैं. एंटीवायरस इन सभी को पहचानकर हटाता है और सिस्टम को साफ रखता है.

ऑनलाइन बैंकिंग को सुरक्षित बनाता है

ज्यादातर एंटीवायरस में “Safe Browser” या “Secure Payment” जैसे फीचर होते हैं जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन को हैकरों से सुरक्षित रखते हैं.

हैकिंग से रक्षा

स्पाइवेयर और कीलॉगर आपके कीबोर्ड की हर टाइपिंग रिकॉर्ड कर सकते हैं. एंटीवायरस इन्हें ब्लॉक कर देता है और आपके पासवर्ड सुरक्षित रहते हैं.

फेक वेबसाइटों से बचाव

फिशिंग साइटें आपके बैंक अकाउंट जैसी असली साइट की कॉपी बनाकर आपको धोखा देती हैं. एंटीवायरस उन्हें पहचानकर तुरंत ब्लॉक कर देता है.

सिस्टम परफॉर्मेंस सुधारता है

कई एंटीवायरस टेम्परेरी फाइलें, कैश और अनचाहे ऐप्स हटाकर लैपटॉप की स्पीड बढ़ाते हैं. इससे सिस्टम स्मूथ चलता है.

नेटवर्क सुरक्षा

यदि आप वाई-फाई का इस्तेमाल करते हैं तो एंटीवायरस नेटवर्क को भी स्कैन करता है और यह जांचता है कि कोई अनजान डिवाइस आपके नेटवर्क पर तो नहीं घुसा.

क्या हर लैपटॉप के लिए एंटीवायरस जरूरी है?

जी हां, चाहे आप कितने भी सावधान क्यों न हों, इंटरनेट पर खतरों की कोई कमी नहीं है. एक छोटा सा क्लिक, गलत लिंक या पायरेटेड फाइल आपके पूरे लैपटॉप को खतरे में डाल सकता है. इसलिए एक भरोसेमंद और अपडेटेड एंटीवायरस आपके सिस्टम के लिए जरूरी है.

Windows 10 और Windows 11 में इन-बिल्ट Windows Defender मिलता है जो बेसिक सुरक्षा देता है. लेकिन उन्नत फीचर्स, रियल-टाइम प्रोटेक्शन और ऑनलाइन सुरक्षा के लिए प्रीमियम एंटीवायरस बेहतर विकल्प माना जाता है.

कौन सा एंटीवायरस चुनें?

एंटीवायरस चुनते समय ये बातों का ध्यान रखें:

  • रियल-टाइम प्रोटेक्शन हो
  • रैनसमवेयर सुरक्षा मिले
  • वेब और ईमेल प्रोटेक्शन मौजूद हो
  • सिस्टम को स्लो न करे
  • नियमित अपडेट मिलते रहें

मार्केट में कई भरोसेमंद विकल्प हैं जैसे Kaspersky, Bitdefender, Norton, Quick Heal, McAfee आदि.

अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट चलाते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं या ऑफिस वर्क संभालते हैं तो एंटीवायरस आपके लिए अनिवार्य है. यह न सिर्फ वायरस और मैलवेयर से आपकी फाइलें बचाता है बल्कि आपकी प्राइवेसी, पासवर्ड और पैसों की सुरक्षा भी करता है. डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहना है तो एंटीवायरस को अपना पहला सुरक्षा कवच बनाना बेहद जरूरी है.

Published at : 09 Dec 2025 03:44 PM (IST)
Tags :
