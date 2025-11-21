Google Gemini 3 में मिले कमाल के ये फीचर्स, सर्च में दिखाएगा इंटरैक्टिव रिजल्ट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGoogle Gemini 3 में मिले कमाल के ये फीचर्स, सर्च में दिखाएगा इंटरैक्टिव रिजल्ट

गूगल ने इसी हफ्ते Gemini 3 को लॉन्च किया है. कंपनी इसे अपना सबसे इंटेलीजेंट मॉडल बता रही है, जो डायरेक्ट और स्मार्ट रिस्पॉन्स देता है. इसने सभी बेंचमार्क पर शानदार प्रदर्शन किया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 21 Nov 2025 10:30 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Google ने हाल ही में अपने नए एआई मॉडल Gemini 3 को लॉन्च किया था. कंपनी इसे अपना अब तक का सबसे इंटेलीजेंट मॉडल बता रही है और इसमे जेमिनी ऐप और सर्च समेत गूगल के सभी प्लेटफॉर्म पर रोलआउट किया जाएगा. गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने बताया कि यह मॉडल रीजनिंग में माहिर है और इंसानों की तरह गहराई और बातों के नाजुक फर्क को समझ सकता है. आज हम आपको इस मॉडल की 4 बड़ी बातें बताने जा रहे हैं.

स्मार्ट और ईमानदार जवाब

यह मॉडल यूजर को खुश करने की बजाय सटीक, स्पष्ट और मददगार जवाब देने पर फोकस करता है. गूगल ने कहा है कि यूजर की एक्सपेक्टेशन को रिपीट करने की बजाय स्मार्ट और डायरेक्ट रिस्पॉन्स देता है, जिससे यूजर को रियल इनसाइट मिलती है. यह कॉन्टेक्स्ट को समझकर टास्क की टोन के हिसाब से रिस्पॉन्स देता है.

मल्टीमॉडेलिटी सपोर्ट

जेमिनी 2 मल्टीमॉडेलिटी सपोर्ट के साथ आया है. यह सिस्टम एक ही वर्कफ्लो में टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और कोड को हैंडल कर सकता है. अगर यूजर एक प्रॉम्प्ट में हाथों से लिखे नोट्स, स्क्रीनशॉट, लंबे वीडियो और रिसर्च पेपर आदि अपलोड करता है तो यह सबको एक साथ समझ सकता है. इसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो 10 लाख टोकन की है, जिससे यह लंबे डॉक्यूमेंट और कन्वर्सेशन को रीड और रिटेन कर सकता है. 

बेंचमार्क पर उतरा खरा

Gemini 3 लगभग सभी एआई बेंचमार्क पर खरा उतरा है. LMArena पर यह 1501 के Elo स्कोर के साथ नंबर 1 पर है. एकेडमिक रीजनिंग और रियल-वर्ल्ड सोल्विंग के टेस्ट में भी इसने शानदार परफॉर्म किया है. डेलवपर्स के लिए भी यह WebDev Arena में 1487 के स्कोर के साथ सबसे आगे है. 

सर्च में इंटरैक्टिव रिजल्ट

गूगल ने इसे सर्च के एआई मोड में इंटीग्रेट कर दिया है और यह सर्च में डायनामिक विजुअल लेआउट, इंटरैक्टिव टूल्स और सिम्युलेशन शो करता है. जब कोई यूजर इससे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछता है तो यह उसके जवाब में टेबल, चार्ट और यहां तक कि कस्टम कैलकुलेटर के साथ रिस्पॉन्स करता है. वहीं ऑर्बिटल फिजिक्स आदि के सवालों के जवाब में यह इंटरेक्टिव मॉड्यूल पेश करता है, जिससे यूजर को टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिले.

घूमने जा रहे हैं तो ये एक्सेसरीज जरूर रखें साथ, सफर हो जाएगा आसान, नहीं रहेंगे झंझट

Published at : 21 Nov 2025 10:30 AM (IST)
Google AI Model Google Gemini TECH NEWS
