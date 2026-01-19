हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ChatGPT में GPT का क्या मतलब होता है? 99% लोगों को नहीं पता सही मतलब

ChatGPT में GPT का क्या मतलब होता है? 99% लोगों को नहीं पता सही मतलब

ChatGPT: आज के समय में ChatGPT का नाम लगभग हर इंटरनेट यूजर ने सुना है. स्टूडेंट्स से लेकर प्रोफेशनल्स तक, हर कोई इसका इस्तेमाल पढ़ाई, काम और जानकारी के लिए कर रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 19 Jan 2026 09:12 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

ChatGPT: आज के समय में ChatGPT का नाम लगभग हर इंटरनेट यूजर ने सुना है. स्टूडेंट्स से लेकर प्रोफेशनल्स तक, हर कोई इसका इस्तेमाल पढ़ाई, काम और जानकारी के लिए कर रहा है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ChatGPT में मौजूद GPT का असली मतलब क्या होता है? हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग इसका पूरा और सही अर्थ नहीं जानते. आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं.

GPT का फुल फॉर्म क्या है?

GPT का पूरा नाम है Generative Pre-trained Transformer. यह कोई आम टेक्निकल शब्द नहीं है बल्कि AI की दुनिया का एक खास कॉन्सेप्ट है. GPT तीन अलग-अलग हिस्सों से मिलकर बना है और हर हिस्सा अपने आप में बहुत अहम भूमिका निभाता है.

Generative का मतलब क्या होता है?

GPT में Generative शब्द का मतलब है नया कंटेंट बनाना. यानी यह AI सिर्फ पहले से मौजूद जानकारी को कॉपी नहीं करता, बल्कि सवाल के हिसाब से नया और यूनिक जवाब तैयार करता है. यही वजह है कि ChatGPT आर्टिकल लिख सकता है, सवालों के जवाब दे सकता है और यहां तक कि कहानियां भी बना सकता है.

Pre-trained क्यों कहा जाता है?

Pre-trained का मतलब है पहले से ट्रेन किया गया. ChatGPT को इंटरनेट, किताबों, आर्टिकल्स और अलग-अलग तरह के टेक्स्ट डेटा पर ट्रेन किया गया होता है. इसी ट्रेनिंग की वजह से यह भाषा को समझ पाता है और इंसानों जैसी भाषा में जवाब दे पाता है. हालांकि, यह रियल टाइम में इंटरनेट से कुछ नहीं सीखता, बल्कि पहले से सीखी हुई जानकारी का इस्तेमाल करता है.

Transformer आखिर है क्या?

GPT का सबसे टेक्निकल लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा है Transformer. यह एक खास तरह की AI टेक्नोलॉजी है जो शब्दों के बीच के संबंध को समझती है. आसान शब्दों में कहें तो Transformer यह समझने में मदद करता है कि किसी वाक्य में कौन सा शब्द किस संदर्भ में इस्तेमाल हुआ है. इसी वजह से ChatGPT लंबे और समझदार जवाब दे पाता है.

99% लोग यहां गलती क्यों कर देते हैं?

ज्यादातर लोग GPT को सिर्फ एक चैटिंग टूल समझ लेते हैं, जबकि असल में यह एक एडवांस लैंग्वेज मॉडल है. लोग सोचते हैं कि ChatGPT इंसान की तरह सोचता है लेकिन सच्चाई यह है कि यह पैटर्न और डेटा के आधार पर जवाब देता है. इसी गलतफहमी की वजह से लोग GPT के असली मतलब और उसकी ताकत को समझ नहीं पाते.

VoIP एक्सचेंज क्या है? साइबर अपराधियों का ये काला जाल अब CBI की रडार पर, जानिए कैसे होता है डिजिटल फ्रॉड

Published at : 19 Jan 2026 09:12 AM (IST)
