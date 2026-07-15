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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीMS Dhoni के कान में दिखा खास डिवाइस! जानिए क्या है टेक्नोलॉजी और कैसे करता है काम

MS Dhoni के कान में दिखा खास डिवाइस! जानिए क्या है टेक्नोलॉजी और कैसे करता है काम

Miniature Radio Receiver: धोनी के कान में जो छोटा डिवाइस दिखाई दिया था वो दरअसल एक मिनी स्टेडियम रेडियो रिसीवर है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 15 Jul 2026 01:12 PM (IST)
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  • यह स्थानीय फ्रीक्वेंसी पर चलता, स्टेडियम के अंदर ही।

Miniature Radio Receiver: भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज चल रही है जिसका पहला मुकाबला कल था. इस मैच के दौरान पूर्व भारतीय कप्तान MS Dhoni को भी स्टेडियम में मैच का आनंद लेते हुए देखा गया था. खास बात ये है कि धोनी से अपने कानों में एक खास डिवाइस पहना हुआ था जिसकी अब काफी चर्चा हो रही है. आइए जानते हैं क्या है ये डिवाइस और कैसे काम करता है.

क्या था ये डिवाइस

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, धोनी के कान में जो छोटा डिवाइस दिखाई दिया था वो दरअसल एक मिनी स्टेडियम रेडियो रिसीवर है. इसकी मदद से ऑडिएंस स्टेडियम में बैठकर मैच की लाइव बॉल-बाय-बॉल कमेंट्री सुन सकते हैं. इससे उन्हें मैदान पर चल रहे खेल के साथ-साथ एक्सपर्ट्स की राय, खिलाड़ियों से जुड़ी जानकारी और मैच की पूरी जानकारी भी रियल टाइम में मिलती रहती है.

क्यों खास है ये डिवाइस

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्टेडियम में बैठे ऑडिएंस को कई बार मैदान के हर छोटी-छीटी चीजों को समझने में दिक्कत होती है. ऐसे में ये डिवाइस यूजर्स को रियल टाइम में जो भी कुछ हो रहा है वो सीधे आपके कानों तक पहुंचा देता है.

कैसे काम करता है ये डिवाइस

आपको बता दें कि ये छोटा रेडियो रिसीवर स्टेडियम के लिए एक लोकल रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है. बता दें कि मैच शुरू होने से पहले ऑडिएंस इसे स्टेडियम से खरीद सकते हैं. साथ ही इसे किराए पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके बाद सही फ्रीक्वेंसी पर सेट करने के बाद कमेंट्री सीधे ईयरपीस के जरिए आपको सुनाई देती है.

इस डिवाइस की सबसे खास बात ये है कि लाइव मैच और कमेंट्री के बीच बहुत कम देरी होती है. साथ ही ये सिग्नल केवल स्टेडियम या उसके आसपास के क्षेत्र में ही उपलब्ध रहता है.

सोशल मीडिया पर हो रही चर्चा

आपको बता दें कि धोनी के कान में लगे इस डिवाइस की चर्चा सोशल मीडिया पर भी काफी तेजी से चल रही है. बता दें कि कई लोगों को लगा कि ये कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी वाली डिवाइस है. लेकिन असल में ये लाइव रेडियो रिसीवर है जो ऑडिएंस या यूजर्स को डॉयरेक्ट रियल टाइम में मैच की सारी जानकारी मिल जाती है. इसकी खास बात ये भी है कि ये डिवाइस बस ग्राउंड के अंदर तक ही काम करता है. बाहर निकलने के बाद डिवाइस कोई अपडेट नहीं देता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 15 Jul 2026 12:53 PM (IST)
Tags :
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