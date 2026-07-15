MS Dhoni के कान में दिखा खास डिवाइस! जानिए क्या है टेक्नोलॉजी और कैसे करता है काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यह स्थानीय फ्रीक्वेंसी पर चलता, स्टेडियम के अंदर ही।

Miniature Radio Receiver: भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज चल रही है जिसका पहला मुकाबला कल था. इस मैच के दौरान पूर्व भारतीय कप्तान MS Dhoni को भी स्टेडियम में मैच का आनंद लेते हुए देखा गया था. खास बात ये है कि धोनी से अपने कानों में एक खास डिवाइस पहना हुआ था जिसकी अब काफी चर्चा हो रही है. आइए जानते हैं क्या है ये डिवाइस और कैसे काम करता है.

क्या था ये डिवाइस

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, धोनी के कान में जो छोटा डिवाइस दिखाई दिया था वो दरअसल एक मिनी स्टेडियम रेडियो रिसीवर है. इसकी मदद से ऑडिएंस स्टेडियम में बैठकर मैच की लाइव बॉल-बाय-बॉल कमेंट्री सुन सकते हैं. इससे उन्हें मैदान पर चल रहे खेल के साथ-साथ एक्सपर्ट्स की राय, खिलाड़ियों से जुड़ी जानकारी और मैच की पूरी जानकारी भी रियल टाइम में मिलती रहती है.

क्यों खास है ये डिवाइस

What is MS Dhoni wearing in his ear?



- This is a device that allows you to listen to the live commentary of an ongoing match.



- Btw dream of BCCI to give such experience to our fans. pic.twitter.com/OMXnpS9h3o — Kartik Sharma (@KartikSharmaFC) July 15, 2026

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्टेडियम में बैठे ऑडिएंस को कई बार मैदान के हर छोटी-छीटी चीजों को समझने में दिक्कत होती है. ऐसे में ये डिवाइस यूजर्स को रियल टाइम में जो भी कुछ हो रहा है वो सीधे आपके कानों तक पहुंचा देता है.

कैसे काम करता है ये डिवाइस

आपको बता दें कि ये छोटा रेडियो रिसीवर स्टेडियम के लिए एक लोकल रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है. बता दें कि मैच शुरू होने से पहले ऑडिएंस इसे स्टेडियम से खरीद सकते हैं. साथ ही इसे किराए पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके बाद सही फ्रीक्वेंसी पर सेट करने के बाद कमेंट्री सीधे ईयरपीस के जरिए आपको सुनाई देती है.

इस डिवाइस की सबसे खास बात ये है कि लाइव मैच और कमेंट्री के बीच बहुत कम देरी होती है. साथ ही ये सिग्नल केवल स्टेडियम या उसके आसपास के क्षेत्र में ही उपलब्ध रहता है.

सोशल मीडिया पर हो रही चर्चा

आपको बता दें कि धोनी के कान में लगे इस डिवाइस की चर्चा सोशल मीडिया पर भी काफी तेजी से चल रही है. बता दें कि कई लोगों को लगा कि ये कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी वाली डिवाइस है. लेकिन असल में ये लाइव रेडियो रिसीवर है जो ऑडिएंस या यूजर्स को डॉयरेक्ट रियल टाइम में मैच की सारी जानकारी मिल जाती है. इसकी खास बात ये भी है कि ये डिवाइस बस ग्राउंड के अंदर तक ही काम करता है. बाहर निकलने के बाद डिवाइस कोई अपडेट नहीं देता है.

यह भी पढ़ें:

लंबी Charging Cable से फोन होता है Slow Charge? खरीदने से पहले जान लें सच्चाई