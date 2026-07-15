Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सोशल मीडिया पर 'एल्युमिनियम सॉल्यूशन' से बिजली बिल घटाने का दावा फर्जी।

आधुनिक मीटरों को गलत सिग्नल भेजने के दावे पूरी तरह निराधार हैं।

मीटर से छेड़छाड़ कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माने का कारण बन सकती है।

एल्युमिनियम इन्सुलेशन से घर की ऊर्जा बचाई जा सकती है, वह असली तरीका है।

Can Aluminum Solution Save Energy: सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें किसी "एल्युमिनियम सॉल्यूशन" से बिजली का बिल कम करने का दावा किया जा रहा है. वीडियो बनाने वाला व्यक्ति दावा करता है कि यह सॉल्यूशन घर के अप्लायंसेस के असली लोड को मीटर तक नहीं पहुंचने देता. यह ऐसा सिग्नल भेजता है, जिससे मीटर को लगता है कि घर में बहुत कम लोड यूज हो रहा है. इससे बिल कम आता है. वह व्यक्ति आगे दावा करता है कि उसने ऐसे 4.5 लाख डिवाइस बेच दिए हैं. लेकिन क्या असल में एल्युमिनियम सॉल्यूशन से बिल कम हो सकता है? आइए इसकी पड़ताल करते हैं.

क्या यह सॉल्यूशन सच में बिजली का बिल कम कर सकता है?

इंस्टाग्राम और फेसबुक से लेकर यूट्यूब तक पर आपको ऐसे वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें "एल्युमिनियम सॉल्यूशन" से बिजली का बिल कम करने का दावा किया जा रहा है. असल में यह पूरी तरह फर्जी दावा है. इसके जरिए बिजली बिल बचाने के नाम पर लोगों से ठगी की जा रही है. किसी अप्लायंसेस या प्लग के पास कोई सॉल्यूशन लटका देने से बिजली की खपत को कम नहीं किया जा सकता है. यह पावर सेवर डिवाइस के नाम पर फर्जी सॉल्यूशन बेचने का एक तरीका है, जिससे सावधान रहने की जरूरत है.

क्या मीटर को लोड का फेक सिग्नल भेजा जा सकता है?

मॉडर्न मीटर लैब टेस्टेड होते हैं और कई जगह स्मार्ट मीटर भी यूज होने लगे हैं. ये घर में यूज होने वाले वॉल्टेज और एंपियर के रियल यूज को मापते हैं और उसी से खपत का हिसाब लगाया जाता है. मीटर की रीडिंग को किसी सिग्नल या मेटल के जरिए बदला नहीं जा सकता. अगर आप मीटर में छेड़छाड़ की कोशिश करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. बिजली चोरी के मामले में आपको भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है.

क्या एल्युमिनियन बिजली नहीं बचाता?

एल्युमिनियम का यूज कर आप बिजली की बचत कर सकते हैं, लेकिन इसे एक बैटरी के साथ लगाकर बनाया गया "एल्युमिनियम सॉल्यूशन" आपके किसी काम नहीं आएगा. अगर एल्युमिनियम की बात करें तो यह इंसुलेशन में काम आ सकता है. आप एल्युमिनियम फॉइल को दीवारों और छतों पर लगाकर घर को अंदर से ठंडा रख सकते हैं. घर के अंदर गर्मी कम होने के कारण एसी पर भी लोड कम पड़ेगा, जिससे बिजली की बचत होगी. इसी तरह एल्युमिनियम की खिड़कियां बनवाकर भी आप गर्मी को बाहर से अंदर और ठंड को अंदर से बाहर जाने से रोक सकते हैं.

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