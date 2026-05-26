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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीइस नंबर से आ रही इंटरनेशनल कॉल से रहें सावधान! सरकार ने जारी की बड़ी चेतावनी, एक गलती से खाली हो सकता है बैंक

इस नंबर से आ रही इंटरनेशनल कॉल से रहें सावधान! सरकार ने जारी की बड़ी चेतावनी, एक गलती से खाली हो सकता है बैंक

Cyber Fraud: DoT के मुताबिक साइबर अपराधी अब Caller ID Spoofing जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 26 May 2026 11:45 AM (IST)
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  • अंतरराष्ट्रीय कॉल का दावा करने वाले +91 नंबरों से सावधान रहें।
  • साइबर अपराधी कॉलर आईडी स्पूफिंग से आपको ठगने का प्रयास करते हैं।
  • अपनी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी किसी भी संदिग्ध कॉल पर साझा न करें।
  • फर्जी नंबरों और धोखाधड़ी की रिपोर्ट संचार साथी पोर्टल पर करें।

Cyber Fraud: भारत सरकार के दूरसंचार विभाग यानी Department of Telecommunications (DoT) ने स्मार्टफोन यूजर्स को एक नए तरह के साइबर फ्रॉड को लेकर अलर्ट किया है. विभाग ने कहा है कि अगर किसी कॉल पर इंटरनेशनल कॉल का दावा किया जाए लेकिन नंबर की शुरुआत +91 से हो रही हो तो ऐसे कॉल को तुरंत संदिग्ध मान लेना चाहिए. दरअसल, +91 भारत का कंट्री कोड है और असली इंटरनेशनल कॉल हमेशा उसी देश के कोड से आती है जहां से कॉल की जा रही होती है. ऐसे में +91 दिखाकर खुद को विदेशी कॉल बताना धोखाधड़ी का संकेत हो सकता है.

फर्जी कॉल से लोगों को बनाया जा रहा निशाना

DoT के मुताबिक साइबर अपराधी अब Caller ID Spoofing जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं. इस तकनीक की मदद से स्कैमर्स किसी भी नंबर को असली या भरोसेमंद दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि लोग आसानी से उनके झांसे में आ जाएं. ऐसे कॉल में ठग खुद को टेलीकॉम अधिकारी, पुलिसकर्मी, बैंक कर्मचारी या डिलीवरी एजेंट बताकर लोगों पर दबाव बनाते हैं. कई बार यूजर्स को डराया जाता है कि उनका सिम बंद होने वाला है, बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा या उनके नाम पर कोई गैरकानूनी पार्सल पकड़ा गया है.

बैंक डिटेल और OTP चुराने का खतरा

सरकारी एजेंसियों और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने पहले भी इस तरह की स्पूफ कॉल्स को बड़ा खतरा बताया है. इन कॉल्स का मकसद लोगों से बैंकिंग डिटेल, OTP, पासवर्ड और दूसरी निजी जानकारी हासिल करना होता है. कुछ मामलों में यूजर्स को फर्जी लिंक भेजे जाते हैं या नकली कस्टमर सपोर्ट सेवाओं तक पहुंचाया जाता है जिससे मोबाइल और बैंक अकाउंट दोनों खतरे में पड़ सकते हैं.

DoT ने दी ये अहम सलाह

दूरसंचार विभाग ने साफ कहा है कि किसी भी अनजान कॉल पर अपनी निजी या वित्तीय जानकारी शेयर न करें. अगर कोई कॉल संदिग्ध लगे तो तुरंत सतर्क हो जाएं और उसकी शिकायत करें. विभाग ने लोगों से कहा है कि ऐसे फर्जी नंबरों और टेलीकॉम फ्रॉड की रिपोर्ट सरकार के Sanchar Saathi प्लेटफॉर्म पर करें. यह सरकारी सेवा यूजर्स को साइबर और टेलीकॉम सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराती है.

सोशल मीडिया पर भी जारी किया गया अलर्ट

DoT ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि अगर +91 नंबर से कोई कॉल खुद को इंटरनेशनल बता रही है तो यह पहला रेड फ्लैग है. सरकार लगातार Scam Alert, Cyber Safety और International Fraud जैसे अभियानों के जरिए लोगों को डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक करने में जुटी हुई है.

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Published at : 26 May 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
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