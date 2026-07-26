एंड्रॉयड वाले डाउनलोड नहीं कर पाएंगे ऐप्स, ऐसा क्या हुआ?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom गूगल ने एंड्रॉयड 6.0 मार्शमैलो के लिए सपोर्ट खत्म किया।

इस वर्जन पर अब ऐप्स डाउनलोड और अपडेट नहीं होंगे।

लोकेशन और नोटिफिकेशन जैसी कई जरूरी सेवाएं प्रभावित होंगी।

पुराने फोन काम करेंगे, पर कोई अपडेट नहीं मिलेगा।

Google Play Services Support: अगर आप एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं तो एक जरूरी खबर है. गूगल ने Android 6.0 Marshmallow तक के वर्जन पर यूज कर रहे डिवाइसेस के लिए गूगल प्ले सर्विसेस का सपोर्ट खत्म कर दिया है. इसका मतलब है कि Android 6.0 Marshmallow पर चल रहे फोन अब गूगल प्ले स्टोर से ऐप्स और गेम्स को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे. इसके लिए अब आपके पास Android 7.0 Nougat होना जरूरी है. हालांकि, पुराने वर्जन वाले एंड्रॉयड फोन पहले की ही तरह काम करते रहेंगे, लेकिन न तो उनके लिए अब कोई अपडेट रिलीज होगी और न ही उन पर ऐप्स और गेम्स डाउनलोड किए जा सकेंगे.

किन डिवाइसेस पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर?

इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर उन डिवाइसेस पर पड़ेगा, जिन्हें Android 6.0 के बाद आए वर्जन पर अपग्रेड नहीं किया जा सकता. गूगल ने 2015 में Android 6.0 को इंट्रोड्यूस किया था और अब लगभग 11 साल बाद इसके लिए सपोर्ट बंद किया जा रहा है. अब गूगल प्ले सर्विसेस और अपग्रेड पाने के लिए यूजर के पास Android 7.0 वर्जन होना जरूरी हो गया है.

गूगल प्ले सर्विसेस का सपोर्ट बंद करने का क्या मतलब?

गूगल प्ले सर्विसेस की बात करें तो यह एक बैकग्राउंड कंपोनेंट है, जो एंड्रॉयड के कई फंक्शन को चलाने में मदद करता है. इसके बिना गूगल अकाउंट साइन-इन, पुश नोटिफिकेशन, लोकेशन सर्विस, मैप्स इंटीग्रेशन, सिक्योरिटी चेक और सिंक्रोनाइजेशन जैसे फंक्शन काम नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा यह डेवलपर को APIs भी देता है, जिससे उन्हें अपनी ऐप्स में गूगल-पावर्ड फीचर्स एड करने में मदद मिलते है. हालांकि, गूगल प्ले सर्विसेस कंपनी के प्ले स्टोर से पूरी तरह अलग है, लेकिन कई एंड्रॉयड ऐप्स को इंस्टॉल, अपडेट और ठीक तरीके से काम करने के लिए प्ले सर्विसेस की जरूरत पड़ती है. एक बार सर्विसेस का सपोर्ट खत्म होने के बाद डेवलपर्स पुराने वर्जन के लिए ऐप्स बनाना और उन्हें अपडेट करना बंद कर देंगे. इस कारण प्ले स्टोर पर ये ऐप्स लिस्टेड नहीं होंगी और न ही इनके लिए अपडेट आएगी.

क्या पुराने फोन काम करना बंद कर देंगे?

गूगल के इस ऐलान के बाद Android 6.0 Marshmallow पर चल रहे फोन पर पहले की तरह काम करते रहेंगे. इनसे कॉल और मैसेज किए जा सकेंगे और पहले से इंस्टॉल्ड ऐप्स भी काम करती रहेंगी, लेकिन इन ऐप्स के लिए अपडेट नहीं आएंगी और लोकेशन सर्विसेस और पुश नोटिफिकेशन में भी इश्यू आ सकते हैं. आप एंड्रॉयड फोन की सेटिंग में जाकर अबाउट फोन या अबाउट डिवाइस सेक्शन पर टैप करें. यहां आप देख पाएंगे कि आपका फोन किस वर्जन का यूज कर रहा है. अगर इसके लिए कोई अपडेट अवेलेबल है तो इसे इंस्टॉल कर लें.

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