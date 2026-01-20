हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीVivo X200T Vs Oppo Reno 15 Pro: कीमत से लेकर कैमरा तक, किसमें है ज्यादा दम?

Vivo X200T Vs Oppo Reno 15 Pro: कीमत से लेकर कैमरा तक, किसमें है ज्यादा दम?

Vivo X200T Vs Oppo Reno 15 Pro: Vivo जल्द ही भारत में अपना नया स्मार्टफोन Vivo X200T लॉन्च करने की तैयारी में है जिसका फोकस खासतौर पर कैमरा पसंद करने वाले यूजर्स पर होगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 20 Jan 2026 03:19 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Vivo X200T Vs Oppo Reno 15 Pro: Vivo जल्द ही भारत में अपना नया स्मार्टफोन Vivo X200T लॉन्च करने की तैयारी में है जिसका फोकस खासतौर पर कैमरा पसंद करने वाले यूजर्स पर होगा. अभी तक कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन लीक हुई कीमत और फीचर्स से साफ है कि यह हाल ही में लॉन्च हुए Oppo Reno 15 Pro को सीधी टक्कर देगा. अगर आप 70 हजार रुपये से कम बजट में कोई प्रीमियम कैमरा फोन लेने का सोच रहे हैं तो यह तुलना आपके लिए काफी काम की हो सकती है.

कीमत का फर्क

लीक्स के मुताबिक Vivo X200T की शुरुआती कीमत भारत में करीब 59,999 रुपये हो सकती है. वहीं Oppo Reno 15 Pro की शुरुआत 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 67,999 रुपये से होती है. यानी कीमत के मामले में Vivo का फोन लगभग 8 हजार रुपये सस्ता साबित हो सकता है.

डिस्प्ले में कौन आगे?

Vivo X200T में 6.67 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जिसका रेजोल्यूशन 2800 x 1260 पिक्सल बताया जा रहा है. दूसरी तरफ Oppo Reno 15 Pro में 6.78 इंच का 1.5K फ्लैट OLED LTPO पैनल दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3600 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. डिस्प्ले के मामले में Reno 15 Pro ज्यादा ब्राइट और थोड़ा बड़ा अनुभव देता है.

प्रोसेसर और परफॉर्मेंस

परफॉर्मेंस की बात करें तो Vivo X200T में फ्लैगशिप लेवल MediaTek Dimensity 9400+ चिपसेट मिलने की संभावना है. यह LPDDR5x रैम और UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आएगा, जो हैवी गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए काफी दमदार माना जा रहा है.

वहीं Oppo Reno 15 Pro में Dimensity 8450 प्रोसेसर दिया गया है. यह रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए अच्छा है, लेकिन कच्ची ताकत के मामले में Dimensity 9400+ से पीछे रह जाता है.

कैमरा में किसका पलड़ा भारी?

Oppo Reno 15 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा OIS के साथ दिया गया है. इसके अलावा 50MP का 3.5x टेलीफोटो लेंस और 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी मौजूद है. सेल्फी के लिए फोन में 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है.

वहीं Vivo X200T में ZEISS ब्रांडिंग के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है. इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा OIS के साथ, 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा हो सकता है. हालांकि, सेल्फी कैमरा 32MP का बताया जा रहा है जो Reno 15 Pro से थोड़ा कमजोर माना जा सकता है.

बैटरी और चार्जिंग स्पीड

Oppo Reno 15 Pro में 6,500mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो 80W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है. दूसरी ओर Vivo X200T में 6,200mAh की बैटरी मिलने की संभावना है लेकिन इसमें 90W फास्ट वायर्ड चार्जिंग और 40W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट दिया जा सकता है. चार्जिंग स्पीड के मामले में Vivo थोड़ा आगे नजर आता है.

सॉफ्टवेयर और यूजर एक्सपीरियंस

दोनों स्मार्टफोन Android 16 पर आधारित सॉफ्टवेयर के साथ आएंगे. Oppo Reno 15 Pro में ColorOS 16 मिलेगा, जबकि Vivo X200T में नया OriginOS 6 देखने को मिल सकता है. दोनों यूआई के अपने फायदे और कमियां हैं, लेकिन फीचर्स की भरमार के मामले में ColorOS 16 फिलहाल थोड़ा आगे दिखाई देता है.

Published at : 20 Jan 2026 03:19 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Oppo Reno 15 Pro Vivo X200T
