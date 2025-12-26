फोन में कभी नहीं आएगी नेटवर्क की प्रॉब्लम, वीवो ला रही है कमाल की यह टेक्नोलॉजी
वीवो एक नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, जिसमें नेटवर्क एंटीना को कूलिंग फैन की ब्लेड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाएगा. इससे हैंड ब्लॉकेज के कारण नेटवर्क सिग्नल प्रभावित नहीं होंगे.
आजकल स्मार्टफोन्स को लगातार दो बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. इनमें से एक है लगातार स्ट्रॉन्ग सिग्नल बनाए रखना और दूसरा मल्टीटास्किंग और हैवी टास्क के दौरान ओवरहीटिंग को रोकना. अलग-अलग कंपनियां इनसे पार पाने के लिए कई तरीके अपना रही हैं, लेकिन वीवो सबसे हटकर एक कमाल की नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है. वीवो के एक पेटेंट से पता चलता है कि कंपनी एक समाधान से ही इन दोनों चुनौतियों से निपटना चाहती है.
फोन का एंटीना सिस्टम ही करेगा कूलिंग का भी काम
स्मार्टफोन का एंटीना एक मेटल की स्ट्रिप होती है, जिसे डिवाइस के फ्रेम पर लगाया जाता है. यह काफी एफिशिएंट है, लेकिन कई बार हैंड ब्लॉकेज यानी हाथ की ग्रिप के कारण यह ब्लॉक हो जाता है, जिससे सिग्नल कमजोर हो जाते हैं. इस समस्या से निपटने के लिए वीवो एंटीना को कूलिंग फैन की ब्लेड को तौर पर इस्तमेाल करना चाहती है. यानी एंटीना से ही फोन के कूलिंग फैन की ब्लेड बना दी जाएगी. बता दें कि अभी यह कॉन्सेप्ट है और इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि वीवो कब तक इस सिस्टम को अपने फोन में शामिल करना शुरू करेगी.
इससे क्या फायदा होगा?
इस टेक्नोलॉजी से फोन को सिग्नल कैच करने में मदद मिलेगी. इससे एंटीना एक जगह स्थिर रहने की बजाय फैन की ब्लेड के तौर पर घूमेगा और किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज से बचते हुए बेहतर सिग्नल रिसीव कर पाएगा. इसके लिए वीवो कैपेसिटिव कपलिंग सिस्टम का यूज करेगी. इसमें मेटल सरफेस के बीच के एयर गैप के बीच जंप करेगा और यह वायरलेस तरीके से मदरबोर्ड तक पहुंचेगा. अगर वीवो इस पेटेंट को प्रोडक्शन में भी लाती है तो इसके दो बड़े फायदे होंगे. पहला फायदा यह होगा कि इससे फोन के अंदर स्पेस बचेगा, जिससे बड़ी बैटरी या बड़े कैमरा सेंसर का रास्ता खुलेगा. दूसरा फायदा होगा कि इससे फोन को कूल रखने में मदद मिलेगी. इससे गेमिंग या दूसरे हैवी टास्क के दौरान फोन गर्म नहीं होगा.
