हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी25,000 रुपये सस्ता हो गया 200MP कैमरा वाला यह फोन, जानें कहां मिल रही है छप्परफाड़ छूट

25,000 रुपये सस्ता हो गया 200MP कैमरा वाला यह फोन, जानें कहां मिल रही है छप्परफाड़ छूट

नए साल की शुरुआत से पहले फ्लिपकार्ट सैमसंग के प्रीमियम Galaxy S24 Ultra पर लगभग 25,000 रुपये की छूट दे रही है. जबरदस्त लुक वाले इस फोन में कई दमदार फीचर्स मिलते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 26 Dec 2025 09:47 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

नए साल पर सैमसंग के प्रीमियम Galaxy S24 Ultra फोन को खरीदने का शानदार मौका आ गया है. इस फोन पर 24,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है. अगर आप महंगी कीमत के कारण जबरदस्त लुक और फीचर्स वाला यह फोन नहीं खरीद पाए थे तो फ्लिपकार्ट अब इसे डिस्काउंट पर ऑफर कर रही है. पिछले कुछ महीनों से स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ रही है, ऐसे में आप इस डील का फायदा उठाकर भारी बचत कर सकते हैं. 

Galaxy S24 Ultra में मिलता है 200MP का कैमरा

यह फोन 6.8-इंच के डायनामिक LTPO AMOLED 2X पैनल के साथ लॉन्च हुआ था, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और Corning Gorilla Armor + DX एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग के साथ आता है. इसमें क्वालकॉम का दमदार Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट लगा हुआ है, जो गेमिंग और मल्टीटास्किंग आदि को आसानी से हैंडल कर लेता है और इसे 12GB RAM से पेयर किया गया है. इसके रियर में 200MP प्राइमरी सेंसर के साथ 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस, 12MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 10MP का टेलीफोटो कैमरा दिया हुआ है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 12MP फ्रंट कैमरा भी मौजूद है. यह फोन 5000mAh के बैटरी पैक के साथ आता है.

फ्लिपकार्ट पर यह डील

फ्लिपकार्ट पर S24 Ultra का टाइटैनियम ग्रे वेरिएंट अपनी कीमत से लगभग 21,000 रुपये की सीधी छूट के बाद 99,000 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा सेलेक्टेड बैंक के क्रेडिट कार्ड्स पर 4,000 रुपये का कैशबैक भी ऑफर किया जा रहा है. इस तरह कुल 25,000 रुपये की छूट के साथ आप इस फोन को सिर्फ 95,000 रुपये में खरीद सकते हैं. 

आईफोन 16 पर भी भारी छूट

S24 Ultra की तरह ऐप्पल के आईफोन 16 पर भी भारी छूट मिल रही है. अभी यह क्रोमा पर 69,900 रुपये में लिस्टेड है, लेकिन डिस्काउंट, कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर के बाद इसकी कीमत लगभग 41,000 रुपये रह जाती है. आईफोन 16 ऐप्पल का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है.

ये भी पढ़ें-

ऐप्पल देगी सरप्राइज! फोल्डेबल आईफोन के साथ ही लॉन्च कर सकती है iPhone Air 2, ये जानकारी आई सामने

Published at : 26 Dec 2025 09:47 AM (IST)
Tags :
Samsung Galaxy S24 Ultra TECH NEWS Phone Deal Fiipkart
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Indonesian Currency: इस खूबसूरत मुस्लिम देश में भारतीय रुपया बनाएगा अमीर! 1 लाख ले जाने पर बन जाएंगे करोड़पति
इस खूबसूरत मुस्लिम देश में भारतीय रुपया बनाएगा अमीर! 1 लाख ले जाने पर बन जाएंगे करोड़पति
बिहार
क्या खाली कराया जा रहा राबड़ी देवी का आवास? देर रात पहुंची पिकअप गाड़ी, लालू-तेजस्वी अभी दिल्ली में
क्या खाली कराया जा रहा राबड़ी देवी का आवास? देर रात पहुंची पिकअप गाड़ी, लालू-तेजस्वी अभी दिल्ली में
इंडिया
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
क्रिकेट
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
Advertisement

वीडियोज

Top News: 7 बजे की बड़ी खबरें | RLM | Pakistan | UP Politics | Veer Bal Diwas | Uttarkashi news
Deepak Prakash को मंत्री बनाए जाने से नाराज हुए Upendra Kushwaha की पार्टी के विधायक हुए बागी !
George W. Bush और Putin के बीच हुई बातचीत की चैट आई सामने, जिसमें पुतिन बोले, पाक में लोकतंत्र नहीं
US Airforce ने Nigeria पर किया Air Strike, isis के ठिकानों को अमेरिकी एयरफोर्स ने बनाया निशाना
Maharashtra में BMC Election को लेकर Ajit Pawar और Sharad Pawar के साथ चुनाव लड़ने की चर्चा हुई तेज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Indonesian Currency: इस खूबसूरत मुस्लिम देश में भारतीय रुपया बनाएगा अमीर! 1 लाख ले जाने पर बन जाएंगे करोड़पति
इस खूबसूरत मुस्लिम देश में भारतीय रुपया बनाएगा अमीर! 1 लाख ले जाने पर बन जाएंगे करोड़पति
बिहार
क्या खाली कराया जा रहा राबड़ी देवी का आवास? देर रात पहुंची पिकअप गाड़ी, लालू-तेजस्वी अभी दिल्ली में
क्या खाली कराया जा रहा राबड़ी देवी का आवास? देर रात पहुंची पिकअप गाड़ी, लालू-तेजस्वी अभी दिल्ली में
इंडिया
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
क्रिकेट
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
टेलीविजन
'नागिन 7' फेम ईशा सिंह ने टीवी के हैंडसम हंक को कर रही हैं डेट,गुपचुप हो गई सगाई? बोलीं- 'मेरी फैमिली को..'
ईशा सिंह ने टीवी के हैंडसम हंक को कर रही हैं डेट,गुपचुप हो गई सगाई? बोलीं- 'मेरी फैमिली को..'
हेल्थ
बीमार होते ही खाते हैं एंटीबायोटिक्स तो खुद सड़ा रहे अपनी किडनी, जानें ऐसा करना कितना खतरनाक?
बीमार होते ही खाते हैं एंटीबायोटिक्स तो खुद सड़ा रहे अपनी किडनी, जानें ऐसा करना कितना खतरनाक?
जनरल नॉलेज
History Of Tea: कैसे हुई थी चाय की उत्पत्ति, इस अनोखी कहानी को सुनकर नहीं होगा यकीन
कैसे हुई थी चाय की उत्पत्ति, इस अनोखी कहानी को सुनकर नहीं होगा यकीन
यूटिलिटी
सिर्फ किसान निधि नहीं, अन्नदाता के लिए इतनी योजनाएं चलाती है सरकार, जानें किसमें क्या फायदा?
सिर्फ किसान निधि नहीं, अन्नदाता के लिए इतनी योजनाएं चलाती है सरकार, जानें किसमें क्या फायदा?
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget