25,000 रुपये सस्ता हो गया 200MP कैमरा वाला यह फोन, जानें कहां मिल रही है छप्परफाड़ छूट

नए साल पर सैमसंग के प्रीमियम Galaxy S24 Ultra फोन को खरीदने का शानदार मौका आ गया है. इस फोन पर 24,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है. अगर आप महंगी कीमत के कारण जबरदस्त लुक और फीचर्स वाला यह फोन नहीं खरीद पाए थे तो फ्लिपकार्ट अब इसे डिस्काउंट पर ऑफर कर रही है. पिछले कुछ महीनों से स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ रही है, ऐसे में आप इस डील का फायदा उठाकर भारी बचत कर सकते हैं.

Galaxy S24 Ultra में मिलता है 200MP का कैमरा

यह फोन 6.8-इंच के डायनामिक LTPO AMOLED 2X पैनल के साथ लॉन्च हुआ था, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और Corning Gorilla Armor + DX एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग के साथ आता है. इसमें क्वालकॉम का दमदार Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट लगा हुआ है, जो गेमिंग और मल्टीटास्किंग आदि को आसानी से हैंडल कर लेता है और इसे 12GB RAM से पेयर किया गया है. इसके रियर में 200MP प्राइमरी सेंसर के साथ 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस, 12MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 10MP का टेलीफोटो कैमरा दिया हुआ है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 12MP फ्रंट कैमरा भी मौजूद है. यह फोन 5000mAh के बैटरी पैक के साथ आता है.

फ्लिपकार्ट पर यह डील

फ्लिपकार्ट पर S24 Ultra का टाइटैनियम ग्रे वेरिएंट अपनी कीमत से लगभग 21,000 रुपये की सीधी छूट के बाद 99,000 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा सेलेक्टेड बैंक के क्रेडिट कार्ड्स पर 4,000 रुपये का कैशबैक भी ऑफर किया जा रहा है. इस तरह कुल 25,000 रुपये की छूट के साथ आप इस फोन को सिर्फ 95,000 रुपये में खरीद सकते हैं.

आईफोन 16 पर भी भारी छूट

S24 Ultra की तरह ऐप्पल के आईफोन 16 पर भी भारी छूट मिल रही है. अभी यह क्रोमा पर 69,900 रुपये में लिस्टेड है, लेकिन डिस्काउंट, कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर के बाद इसकी कीमत लगभग 41,000 रुपये रह जाती है. आईफोन 16 ऐप्पल का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है.

