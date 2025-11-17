स्मार्टवॉच पर जम गया है पसीना? इन तरीकों से साफ करेंगे तो हो जाएगी नई जैसी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





अधिकतर लोग ऑफिस के अलावा आउटडोर एक्टिविटी और एक्सरसाइज के लिए भी स्मार्टवॉच का यूज करते हैं. ऐसे में लंबे समय के इस्तेमाल के बाद पसीने और धूल-मिट्टी के कारण स्मार्टवॉच और स्ट्रैप गंदे हो जाते हैं. अगर आपने लाइट कलर का स्ट्रैप लिया है तो यह मैला दिखने लगता है, जिससे स्मार्टवॉच पुरानी और खराब दिखने लग जाती है. अगर इस समय पर साफ न किया जाए तो गंदगी के कारण स्किन पर रैशेज और एलर्जी जैसी परेशानी भी हो सकती है. ऐसे में हम आपको आज स्मार्टवॉच को साफ करने का तरीका बताने जा रहे हैं.

स्मार्टवॉच को साफ कैसे करें?

स्मार्टवॉच को साफ करने से पहले उसके स्ट्रैप को वॉच से अलग कर लें. यह सबसे जरूरी काम है क्योंकि स्ट्रैप को पानी से धोया जा सकता है, लेकिन वॉच को पानी या किसी भी लिक्विड से बचाना जरूरी है. टिश्यू पेपर या माइक्रोफाइबर कपड़े से पोंछकर वॉच से पसीना और धूल आदि को साफ कर लें. ध्यान रहें कि यह बहुत नाजुक डिवाइस होता है इसलिए सफाई के दौरान इस पर दबाव न डालें. टिश्यू पेपर या कपड़े से पोंछने के बाद किसी हल्के डिसइंफेक्टेंट को कपड़े पर छिड़कें और स्मार्टवॉच की स्क्रीन और सेंसर वाला हिस्सा साफ कर लें. बटन आदि के पास गंदगी छिपी हो सकती है, ऐसे में उसकी सफाई करना न भूलें. सफाई करने के बाद वॉच को सुखने के लिए छोड़ दें.

स्ट्रैप को ऐसे करें साफ

वॉच की तुलना में स्ट्रैप को साफ करना आसान है. अगर आप वॉच के साथ सिलिकॉन या फैब्रिक वाले स्ट्रैप यूज कर रहे हैं तो इन्हें पानी से धोया जा सकता है. यहां भी ध्यान रखना है कि इन स्ट्रैप को ज्यादा जोर लगाकर साफ न करें. वहीं अगर आप लेदर स्ट्रैप यूज कर रहे हैं तो गीले कपड़े या टिश्यू से इसे साफ करें. सफाई कंप्लीट होने के बाद स्ट्रैप को सूखने के लिए छोड़ दें और एकदम सूखने के बाद ही यूज करना शुरू करें.

