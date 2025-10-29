हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीइस फीचर के लिए सैमसंग, गूगल और ऐप्पल ने खर्च कर दिए अरबों, लेकिन यूजर्स को नहीं आ रहा खास पसंद

इस फीचर के लिए सैमसंग, गूगल और ऐप्पल ने खर्च कर दिए अरबों, लेकिन यूजर्स को नहीं आ रहा खास पसंद

स्मार्टफोन कंपनियां एक के बाद एक जबरदस्त एआई फीचर अपने मोबाइल में शामिल कर रही हैं, लेकिन ग्राहक इससे खास प्रभावित नहीं हो रहे हैं. एक सर्वे में यह बात निकलकर सामने आई है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 29 Oct 2025 11:11 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज में आजकल सबसे ज्यादा चर्चा AI की हो रही है. हर कंपनी अपने मोबाइल में ज्यादा से ज्यादा AI फीचर्स देना चाहती है. अगर बड़ी कंपनियों की बात करें तो गूगल, सैमसंग और ऐप्पल ने AI टूल्स के लिए अरबों रुपये खर्च किए हैं, लेकिन अधिकतर यूजर्स इन फीचर्स को फर्क नहीं पड़ रहा है. कई यूजर्स इन फीचर्स को पसंद कर रहे हैं, लेकिन एक सर्वे से पता चला है कि करीब 70 फीसदी यूजर्स ऐसे हैं, जो इन फीचर्स को जरूरी नहीं मान रहे.

सर्वे में यह बात निकलकर आई सामने

रिपोर्ट्स के अनुसार, हाल ही में एक सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या वो नया फोन खरीदते समय AI फीचर्स को ध्यान में रखते हैं? इसके जवाब में 70 प्रतिशत लोगों ने नकारात्मक जवाब दिया था. यह स्थिति तब है, जब गूगल पिक्सल 10, सैमसंग गैलेक्सी S26 और नई आईफोन सीरीज की लॉन्चिंग के समय कंपनियां AI पर पूरा जोर दे रही हैं. सर्वे के अलावा कई अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से भी यह बात निकलकर सामने आ रही है कि अब भी बड़ी संख्या में ऐसे ग्राहक हैं, जो AI फीचर्स को जरूरी नहीं मान रहे.

किस बात को ध्यान में रख रहे ग्राहक?

अधिकतर ग्राहकों को कस्टम इमोजी जनरेट करने या किसी ईमेल को समराइज करना महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है. उनका कहना है कि उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि उनका फोन कितना फास्ट काम कर सकता है. इसका एक उदाहरण आईफोन 17 सीरीज से समझा जा सकता है. AI की रेस में ऐप्पल दूसरी कंपनियों जैसे गूगल और सैमसंग से काफी पीछे है, लेकिन उसके लेटेस्ट मॉडल्स की रिकॉर्ड डिमांड देखी जा रही है. ऐसे में देखा जाए तो यूजर्स की जरूरतों और कंपनियों की हाइप के बीच बड़ा अंतर नजर आ रहा है.

ये भी पढ़ें-

Youtube पर चल रहा 'घोस्ट नेटवर्क', वीडियो में दिख रहे लिंक पर क्लिक करते ही हो जाएगा कांड, रहें सावधान

Published at : 29 Oct 2025 11:11 AM (IST)
Tags :
Smartphone Samsung Artificial Intelligence AI Tools IPhone 17 TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इजरायल ने गाजा पर फिर कर दी एयरस्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां
इजरायल ने गाजा पर फिर कर दी एयरस्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR: 'भ्रम फैलाना चाहता है विपक्ष', भूपेंद्र चौधरी ने SIR को लेकर विरोधी दलों पर साधा निशाना
'भ्रम फैलाना चाहता है विपक्ष', भूपेंद्र चौधरी ने SIR को लेकर विरोधी दलों पर साधा निशाना
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?
श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?
Advertisement

वीडियोज

Cyclone Montha: तूफान मोंथा के चलते रिहायशी इलाकों में घुसा अजगर..स्थानीय लोगों में दहशत | ABP News
Cyclone Montha: चेतावनी जारी! भीषण रफ्तार से आ रहा है तूफान मोंथा! इन 5 राज्यों पर पड़ेगी मार
आशिकी के अड्डे पर बीवी का अटैक
'43 बागी' बिगाड़ेंगे खेल? JDU-RJD को अपनों से ही खतरा!
Bihar Election: विपक्ष का 'महा मेनिफेस्टो'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इजरायल ने गाजा पर फिर कर दी एयरस्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां
इजरायल ने गाजा पर फिर कर दी एयरस्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR: 'भ्रम फैलाना चाहता है विपक्ष', भूपेंद्र चौधरी ने SIR को लेकर विरोधी दलों पर साधा निशाना
'भ्रम फैलाना चाहता है विपक्ष', भूपेंद्र चौधरी ने SIR को लेकर विरोधी दलों पर साधा निशाना
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?
श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?
ओटीटी
Maharani Season 4 Release Date: 'रानी भारती' के किरदार में फिर धमाल मचाने आ रही हुमा कुरैशी, जानें कब और कहां रिलीज होगी 'महारानी 4'
'महारानी 4' से धमाल मचाने आ रही हुमा कुरैशी, जानें-कब और कहां देख सकेंगे ये सीरीज
हेल्थ
हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं दिल से जुड़ी ये 7 बीमारियां, गलती से भी न करें इग्नोर
हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं दिल से जुड़ी ये 7 बीमारियां, गलती से भी न करें इग्नोर
जनरल नॉलेज
पावर स्लैप कॉम्पिटिशन में कितनी तेज मारना होता है थप्पड़, क्या इससे हो जाती है मौत?
पावर स्लैप कॉम्पिटिशन में कितनी तेज मारना होता है थप्पड़, क्या इससे हो जाती है मौत?
यूटिलिटी
कैसा रखें GMAIL का पासवर्ड, जो मजबूत हो और कभी न भूलें? हैकर भी न कर पाएं हैक
कैसा रखें GMAIL का पासवर्ड, जो मजबूत हो और कभी न भूलें? हैकर भी न कर पाएं हैक
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget