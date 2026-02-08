Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







आप कहीं जा रहे हैं और बारिश आ जाए तो सबसे बड़ी चिंता फोन की रहती है. अगर फोन में जरा-सा भी पानी चला जाए तो यह बड़ा खर्चा करवा सकता है. अब होली का त्योहार भी आने वाला है. होली के दिन अगर आप फोन लेकर बाहर निकल जाएं तो इसका भीगना लगभग तय है. ऐसी स्थिति से बचने के लिए फोन को वाटरप्रूफ कर लेना जरूरी है. आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने जा रहे हैं, जो आपके फोन को भीगने से बचा सकती हैं.

वाटरप्रूफ पाउच को करें यूज- फोन को पानी और भीगने से बचाने का सबसे आसान तरीका वाटरप्रूफ पाउच यूज करना है. अगर आप बारिश के दौरान कहीं घूमने जा रहे हैं तो फोन को भीगने से बचाने का यह एक सस्ता और आसान तरीका है. आजकल बाजार में कई ऐसे पाउच भी मौजूद हैं, जिसमें रखने के बाद आप फोन की टचस्क्रीन यूज कर सकते हैं.

वाटरप्रूफ स्किन- बाजार में कई वाटरप्रूफ स्किन भी मौजूद हैं. ये फोन को हल्की बारिश या पानी के छींटों से बचा सकती है. फोन पर लगाने के बाद यह दूर से नजर नहीं आती. यह उन लोगों के काम की है, जो फोन के डिजाइन के लुक को खराब किए बिना उसे वाटरप्रूफ बनाना चाहते हैं.

वाटरप्रूफ केस- आजकल ऐसे फोन केस भी मौजूद हैं, जो आपके फोन की बटन और पोर्ट को पूरी तरह कवर कर लेते हैं. अगर आप बोटिंग, साइकलिंग या हाइकिंग आदि के लिए जा रहे हैं, जो इस तरह के कवर आपके काम आ सकते हैं.

इस बात का रखें ध्यान

अगर आप अपने फोन पर कोई भी वाटरप्रूफ एक्सेसरीज लगवा रहे हैं तो ध्यान रखें कि ये फुल प्रोटेक्शन की गारंटी नहीं देती हैं. इन्हें रिस्क कम करने के लिए डिजाइन किया जाता है. साथ ही इनकी प्रोटेक्शन सिचुएशन और आपके यूज करने के तरीके पर निर्भर करती है. इसलिए एक्सेसरीज यूज करते समय पूरी सावधानी बरतें.

ये भी पढ़ें-

एक ही फोन में दो सिम कैसे काम करती हैं? यहां जानें डुअल सिम फोन के फायदे नुकसान समेत सारी बातें