हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीInstagram का करें सही इस्तेमाल और हर महीने कमाएं हजारों रुपये, आज ही जान लीजिए ये तरीका

Instagram का करें सही इस्तेमाल और हर महीने कमाएं हजारों रुपये, आज ही जान लीजिए ये तरीका

Instagram Tips: आज के डिजिटल दौर में Instagram केवल फोटो और वीडियो शेयर करने का प्लेटफॉर्म नहीं रह गया है बल्कि यह कमाई का एक मजबूत जरिया बन चुका है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 04 Feb 2026 12:13 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Instagram Tips: आज के डिजिटल दौर में Instagram केवल फोटो और वीडियो शेयर करने का प्लेटफॉर्म नहीं रह गया है बल्कि यह कमाई का एक मजबूत जरिया बन चुका है. सही रणनीति और लगातार मेहनत के साथ आप Instagram से हर महीने हजारों रुपये कमा सकते हैं. खास बात यह है कि इसके लिए किसी बड़ी टीम या भारी निवेश की जरूरत नहीं होती, बस सही तरीका आना चाहिए.

सबसे पहले चुनें सही Niche

Instagram से कमाई की शुरुआत सही Niche चुनने से होती है. आपको यह तय करना होगा कि आप किस विषय पर कंटेंट बनाएंगे. टेक, फैशन, फिटनेस, फाइनेंस, ट्रैवल, फूड, एजुकेशन और मोटिवेशन जैसे Niche आज सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं. वही विषय चुनें जिसमें आपकी रुचि हो और जिस पर आप लगातार अच्छा कंटेंट बना सकें.

Reels और Consistency है सबसे बड़ा हथियार

Instagram पर तेजी से ग्रोथ पाने के लिए Reels सबसे अहम भूमिका निभाती हैं. शॉर्ट, इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग Reels ज्यादा लोगों तक पहुंचती हैं. कोशिश करें कि रोजाना या कम से कम हफ्ते में 4–5 Reels जरूर पोस्ट करें. Consistency ही Instagram Algorithm को पसंद आती है और वही आपकी Reach बढ़ाती है.

Followers नहीं इस तरीके से होती है कमाई

बहुत से लोग सोचते हैं कि लाखों Followers होने पर ही पैसे मिलते हैं जबकि सच्चाई यह है कि Engagement ज्यादा मायने रखती है. अगर आपके पोस्ट पर अच्छे Likes, Comments और Shares आते हैं तो कम Followers के साथ भी ब्रांड्स आपसे जुड़ना चाहते हैं. इसलिए ऑडियंस से जुड़कर कंटेंट बनाना ज्यादा जरूरी है.

Sponsorship और Brand Deals से कमाई

Instagram से कमाई का सबसे पॉपुलर तरीका Brand Sponsorship है. जैसे-जैसे आपका अकाउंट ग्रो करता है वैसे-वैसे ब्रांड्स आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस प्रमोट करने के लिए पैसे देने लगते हैं. शुरुआत में छोटे ब्रांड्स से डील मिलती है लेकिन धीरे-धीरे यही कमाई हजारों से लाखों तक पहुंच सकती है.

Affiliate Marketing से करें Passive Income

अगर आपके पास ज्यादा Followers नहीं भी हैं, तब भी आप Affiliate Marketing से कमाई कर सकते हैं. इसमें आपको किसी प्रोडक्ट का लिंक शेयर करना होता है और जब कोई उस लिंक से खरीदारी करता है तो आपको कमीशन मिलता है. Amazon, Flipkart जैसे प्लेटफॉर्म इसके लिए बेहतरीन विकल्प हैं.

अपना Digital Product बेचें

Instagram पर भरोसेमंद ऑडियंस बन जाने के बाद आप अपना E-book, Course या Service भी बेच सकते हैं. कई क्रिएटर्स Instagram के जरिए ऑनलाइन कोर्स, कंसल्टेशन और डिजिटल गाइड बेचकर अच्छी कमाई कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें:

Instagram और Facebook को कौन-सी वेबसाइट्स दे रही हैं आपका डेटा? ऐसे करें पूरी जानकारी चेक

Published at : 04 Feb 2026 12:12 PM (IST)
Tags :
Instagram TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
World Responsible Nations: जिम्मेदार देशों की रैकिंग में न चीन, न रूस न अमेरिका, टॉप 10 में कोई नहीं, भारत का हाल क्या?
जिम्मेदार देशों की रैकिंग में न चीन, न रूस न अमेरिका, टॉप 10 में कोई नहीं, भारत का हाल क्या?
महाराष्ट्र
'देवेंद्र फडणवीस को क्या अधिकार है?' NCP विलय की चर्चा के बीच सीएम पर भड़के शरद पवार
'देवेंद्र फडणवीस को क्या अधिकार है?' NCP विलय की चर्चा के बीच सीएम पर भड़के शरद पवार
विश्व
Global Firepower 2026: अमेरिका टॉप पर, पाकिस्तान की हालत खराब… ताकतवर सेना के मामले में भारत कहां?
अमेरिका टॉप पर, पाकिस्तान की हालत खराब… ताकतवर सेना के मामले में भारत कहां?
क्रिकेट
IND U19 vs AFG U19: अंडर-19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-अफगानिस्तान की टक्कर, हेड-टू-हेड में कौन आगे? जानिए
अंडर-19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-अफगानिस्तान की टक्कर, हेड-टू-हेड में कौन आगे? जानिए
Advertisement

वीडियोज

India-US Trade Deal Impact: Adani Group Stocks में ज़बरदस्त Rally | Paisa Live
Budget 2026: New Income Tax Law से ITR भरने का Process होगा Easy | Paisa Live
वड़ा पाव गर्ल के घर में तूफान !
UP News: मुफ्त मोमोज के बदले 85 लाख के गहने! सातवीं के बच्चे से ठगी | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: 'फादर ऑफ डील' से विपक्ष की क्यों बढ़ी मुश्किल? | India US Trade Deal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
World Responsible Nations: जिम्मेदार देशों की रैकिंग में न चीन, न रूस न अमेरिका, टॉप 10 में कोई नहीं, भारत का हाल क्या?
जिम्मेदार देशों की रैकिंग में न चीन, न रूस न अमेरिका, टॉप 10 में कोई नहीं, भारत का हाल क्या?
महाराष्ट्र
'देवेंद्र फडणवीस को क्या अधिकार है?' NCP विलय की चर्चा के बीच सीएम पर भड़के शरद पवार
'देवेंद्र फडणवीस को क्या अधिकार है?' NCP विलय की चर्चा के बीच सीएम पर भड़के शरद पवार
विश्व
Global Firepower 2026: अमेरिका टॉप पर, पाकिस्तान की हालत खराब… ताकतवर सेना के मामले में भारत कहां?
अमेरिका टॉप पर, पाकिस्तान की हालत खराब… ताकतवर सेना के मामले में भारत कहां?
क्रिकेट
IND U19 vs AFG U19: अंडर-19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-अफगानिस्तान की टक्कर, हेड-टू-हेड में कौन आगे? जानिए
अंडर-19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-अफगानिस्तान की टक्कर, हेड-टू-हेड में कौन आगे? जानिए
साउथ सिनेमा
सुपरस्टार की दरियादिली आई सामने, सफाई कर्मचारी को पहनाई सोने की चेन, तस्वीरें वायरल
सुपरस्टार की दरियादिली आई सामने, सफाई कर्मचारी को पहनाई सोने की चेन
यूटिलिटी
अमृत उद्यान में कैसे ले जा सकते हैं स्कूल-कॉलेज का ग्रुप, कितने सदस्यों की होती है लिमिट?
अमृत उद्यान में कैसे ले जा सकते हैं स्कूल-कॉलेज का ग्रुप, कितने सदस्यों की होती है लिमिट?
हेल्थ
LED Light Side Effects: कमरे में लगी हैं LED लाइट्स तो हो जाइए सावधान, जानें कैसे कर रहीं दिमाग को कंफ्यूज
कमरे में लगी हैं LED लाइट्स तो हो जाइए सावधान, जानें कैसे कर रहीं दिमाग को कंफ्यूज
नौकरी
यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीख तय, जानें कब और कैसे होगा एग्जाम
यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीख तय, जानें कब और कैसे होगा एग्जाम
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Embed widget