Instagram और Facebook को कौन-सी वेबसाइट्स दे रही हैं आपका डेटा? ऐसे करें पूरी जानकारी चेक

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Instagram-Facebook: ऑनलाइन शॉपिंग करना, किसी प्रोडक्ट को सर्च करना या नई ऐप इंस्टॉल करना ये सब आपकी डिजिटल आदतों का हिस्सा हैं. लेकिन बहुत से यूजर्स को पता नहीं होता कि ऐसी एक्टिविटी सिर्फ उसी वेबसाइट या ऐप तक सीमित नहीं रहती. Meta, यानी Facebook और Instagram की पैरेंट कंपनी, बाहरी प्लेटफॉर्म्स से भी यूज़र से जुड़ा डेटा हासिल करती है. कंपनी का कहना है कि इससे कंटेंट और विज्ञापन बेहतर दिखाए जा सकते हैं लेकिन प्राइवेसी को लेकर सवाल उठना लाजमी है. अच्छी बात यह है कि Meta यूजर्स को यह देखने और कंट्रोल करने का पूरा ऑप्शन देता है.

Off-Meta Activity आखिर है क्या?

Meta एक खास फीचर के ज़रिए बाहरी वेबसाइट्स और ऐप्स से मिलने वाली जानकारी को ट्रैक करता है जिसे Your activity off Meta technologies कहा जाता है. इसमें वे डेटा शामिल होते हैं जो तब शेयर किए जाते हैं जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, ऐप खोलते हैं किसी चीज को सर्च करते हैं या ऑनलाइन खरीदारी करते हैं.

मान लीजिए आपने किसी ई-कॉमर्स साइट पर जूते देखे. हो सकता है वह वेबसाइट आपकी एक्टिविटी Meta के साथ शेयर कर दे और कुछ ही देर बाद आपको Instagram या Facebook पर जूतों के विज्ञापन दिखने लगें. Meta के मुताबिक, इस डेटा का इस्तेमाल विज्ञापन एनालिसिस, पर्सनलाइजेशन और यूजर एक्सपीरियंस सुधारने के लिए किया जाता है.

कैसे देखें कौन-सी वेबसाइट्स आपका डेटा शेयर कर रही हैं?

Facebook और Instagram दोनों में यह जानकारी Meta Accounts Centre के अंदर मिलती है. Facebook पर प्रोफाइल आइकन पर टैप करें, फिर Settings & Privacy में जाकर Settings खोलें. यहां से Accounts Centre में जाएं फिर Your information and permissions चुनें और Your activity off Meta technologies पर टैप करें.

Instagram में भी लगभग यही प्रोसेस है. प्रोफाइल आइकन पर टैप करें, मेन्यू खोलें, Settings में जाएं और फिर Accounts Centre में जाकर वही Off-Meta Activity सेक्शन खोलें. यहां आपको उन वेबसाइट्स और ऐप्स की लिस्ट दिखेगी जिन्होंने हाल ही में डेटा शेयर किया है.

ट्रैक की गई एक्टिविटी कैसे हटाएं या डिस्कनेक्ट करें?

इस सेक्शन में जाकर आप किसी एक वेबसाइट या बिज़नेस को अलग से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आगे से वह आपकी जानकारी शेयर न कर सके. चाहें तो एक साथ कई सोर्स को भी हटाया जा सकता है.

अगर आप पूरा डेटा साफ करना चाहते हैं तो Clear activity का विकल्प भी मौजूद है. इससे अब तक जमा की गई जानकारी अकाउंट से हटा दी जाती है हालांकि कुछ डेटा एनोनिमस फॉर्म में इस्तेमाल हो सकता है.

भविष्य में डेटा ट्रैकिंग कैसे रोकें?

Meta एक ऐसा विकल्प भी देता है जिससे भविष्य की Off-Meta एक्टिविटी को पूरी तरह बंद किया जा सकता है. इसे ऑन करने के बाद बाहरी वेबसाइट्स और ऐप्स आपका नया डेटा Facebook या Instagram के साथ ऑटोमैटिकली शेयर नहीं कर पाएंगी. इससे विज्ञापन थोड़े कम प्रासंगिक हो सकते हैं लेकिन प्राइवेसी पर आपका कंट्रोल बढ़ जाता है.

यह भी पढ़ें:

पुराने सिम कार्ड से बनाया 26 लाख का सोना! चीन के इस शख्स ने कर दिया कमाल, जानिए इस तकनीक से आप भी बन सकते हैं करोड़पति?