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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAI पर अमेरिकी कब्जा! Fable 5 और Mythos 5 पर लगा ताला, दुनिया और भारत के लिए क्या बदलने वाला है?

AI पर अमेरिकी कब्जा! Fable 5 और Mythos 5 पर लगा ताला, दुनिया और भारत के लिए क्या बदलने वाला है?

Artificial Intelligence: Fable 5 और Mythos 5 को Anthropic के सबसे सक्षम AI मॉडल्स में गिना जाता था.

By : हिमांशु तिवारी | Updated at : 13 Jun 2026 06:58 PM (IST)
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Artificial Intelligence: अमेरिकी सरकार द्वारा Anthropic के दो एडवांस AI मॉडल्स Fable 5 और Mythos 5 को वैश्विक स्तर पर बंद करने का फैसला सिर्फ एक तकनीकी घटना नहीं है बल्कि यह AI इंडस्ट्री के भविष्य को प्रभावित करने वाला बड़ा कदम माना जा रहा है. इस प्रतिबंध का असर केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि भारत समेत उन सभी देशों पर पड़ेगा जहां डेवलपर्स, स्टार्टअप्स, कंपनियां और रिसर्चर्स इन मॉडल्स का उपयोग कर रहे थे.

आखिर क्यों महत्वपूर्ण थे Fable 5 और Mythos 5?

Fable 5 और Mythos 5 को Anthropic के सबसे सक्षम AI मॉडल्स में गिना जाता था. ये मॉडल जटिल डेटा विश्लेषण, कंटेंट निर्माण, कोडिंग, रिसर्च और एंटरप्राइज ऑटोमेशन जैसे कार्यों में इस्तेमाल किए जाते थे. कई कंपनियों ने अपने AI उत्पाद और सेवाएं इन्हीं मॉडल्स के आधार पर विकसित की थीं.

ऐसे में इनका अचानक बंद होना केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि पूरे AI इकोसिस्टम के लिए झटका माना जा रहा है.

दुनिया भर में क्या असर देखने को मिल सकता है?

सबसे बड़ा असर उन कंपनियों पर पड़ेगा जिनके AI टूल्स सीधे इन मॉडल्स पर निर्भर थे. उन्हें अब अपने सिस्टम को किसी दूसरे मॉडल पर माइग्रेट करना होगा जिससे समय और लागत दोनों बढ़ सकते हैं.

इसके अलावा AI बाजार में प्रतिस्पर्धा का संतुलन भी बदल सकता है. अब अन्य कंपनियों के मॉडल्स को ज्यादा अवसर मिलेंगे. इससे AI उद्योग में नई प्रतिस्पर्धा शुरू होने की संभावना है जहां कंपनियां वैकल्पिक समाधान खोजने में जुट जाएंगी.

रिसर्च सेक्टर पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि कई शोध परियोजनाएं इन मॉडल्स की क्षमताओं का उपयोग कर रही थीं.

भारतीय यूजर्स और स्टार्टअप्स पर क्या होगा असर?

भारत दुनिया के सबसे बड़े AI बाजारों में से एक बनता जा रहा है। हजारों डेवलपर्स, टेक स्टार्टअप्स और SaaS कंपनियां विदेशी AI मॉडल्स का इस्तेमाल करती हैं. यदि किसी भारतीय कंपनी की सेवाएं Fable 5 या Mythos 5 पर आधारित थीं तो उसे अपने उत्पादों में बदलाव करना पड़ सकता है.

छोटे स्टार्टअप्स के लिए यह चुनौती और बड़ी हो सकती है क्योंकि उनके पास बड़े स्तर पर तकनीकी माइग्रेशन के लिए सीमित संसाधन होते हैं. इससे कुछ सेवाओं की लागत बढ़ सकती है या नए फीचर्स की लॉन्चिंग में देरी हो सकती है.

क्या यह भारत के लिए अवसर भी बन सकता है?

हर संकट अपने साथ अवसर भी लेकर आता है. विदेशी AI मॉडल्स पर निर्भरता कम होने से भारतीय कंपनियां और शोध संस्थान अपने खुद के बड़े भाषा मॉडल (LLMs) विकसित करने पर अधिक ध्यान दे सकते हैं.

सरकार और निजी क्षेत्र पहले ही स्वदेशी AI तकनीकों पर निवेश बढ़ा रहे हैं. ऐसे में यह घटना भारत को AI आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का मौका दे सकती है.

AI का भविष्य किस ओर जाएगा?

यह फैसला एक बार फिर दिखाता है कि AI अब केवल तकनीक का विषय नहीं रह गया है बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, डेटा नियंत्रण और वैश्विक नीति से भी जुड़ चुका है. आने वाले वर्षों में सरकारें AI मॉडल्स पर और अधिक निगरानी तथा नियंत्रण लागू कर सकती हैं.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 13 Jun 2026 06:57 PM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence TECH NEWS HINDI
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