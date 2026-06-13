सोशल मीडिया की लत से अपने आप को कैसे बचाएं, जानिए क्या हैं उपाय

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom स्क्रीन टाइम नियंत्रित करें, फीड सकारात्मक बनाएं, डिजिटल ब्रेक लें।

Social Media: आज के दौर में सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. चाहे दोस्तों और परिवार से जुड़े रहना हो, नई जानकारी हासिल करनी हो या मनोरंजन करना हो ज्यादातर लोग दिन का बड़ा हिस्सा फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बिताते हैं. हालांकि, कई बार यही प्लेटफॉर्म हमारी एकाग्रता, मानसिक शांति और आत्मविश्वास को भी प्रभावित करने लगते हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाना जरूरी नहीं है. असली जरूरत इसे समझदारी और संतुलन के साथ इस्तेमाल करने की है. यहां कुछ आसान तरीके बताए गए हैं जो सोशल मीडिया के साथ स्वस्थ रिश्ता बनाए रखने में मदद कर सकते हैं.

स्क्रीन टाइम पर रखें नजर

अक्सर लोगों को अंदाजा ही नहीं होता कि वे रोजाना कितने घंटे सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं. अपने फोन के स्क्रीन टाइम फीचर का इस्तेमाल करें और रोजाना के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करें. इससे बेवजह स्क्रॉलिंग की आदत कम होगी.

अपनी फीड को बेहतर बनाएं

आप जिन अकाउंट्स को फॉलो करते हैं वही आपकी सोच और भावनाओं को प्रभावित करते हैं. ऐसे पेज और लोगों को फॉलो करें जो आपको कुछ नया सिखाते हों, प्रेरित करते हों या सकारात्मक ऊर्जा देते हों. नकारात्मकता फैलाने वाले अकाउंट्स से दूरी बनाएं.

दिन की शुरुआत और अंत सोशल मीडिया से न करें

सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले सोशल मीडिया देखने की आदत मानसिक तनाव बढ़ा सकती है. दिन की शुरुआत किसी सकारात्मक एक्टिविटी से करें और सोने से पहले कुछ समय स्क्रीन से दूर रहें.

गैर-जरूरी नोटिफिकेशन बंद करें

हर कुछ मिनट में आने वाले नोटिफिकेशन ध्यान भंग करते हैं और बार-बार फोन देखने की आदत पैदा करते हैं. केवल जरूरी अलर्ट चालू रखें और बाकी नोटिफिकेशन बंद कर दें.

नियमित डिजिटल ब्रेक लें

दिन में कुछ समय ऐसा तय करें जब आप सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहें. इस दौरान किताब पढ़ें, टहलें, व्यायाम करें या किसी शौक को समय दें. इससे मानसिक ताजगी बनी रहती है.

असली रिश्तों को प्राथमिकता दें

तकनीक का उद्देश्य लोगों को जोड़ना है उनकी जगह लेना नहीं. दोस्तों और परिवार के साथ आमने-सामने बातचीत को महत्व दें और केवल ऑनलाइन संपर्क पर निर्भर न रहें.

पोस्ट करने से पहले सोचें

कुछ भी साझा करने से पहले खुद से पूछें कि क्या यह जानकारी उपयोगी है, किसी को प्रेरित कर सकती है या बातचीत में सकारात्मक योगदान देती है. सोच-समझकर की गई पोस्ट ज्यादा प्रभावशाली होती है.

लाइक्स और फॉलोअर्स को अपनी पहचान न बनाएं

किसी पोस्ट पर मिलने वाले लाइक्स, कमेंट्स या फॉलोअर्स की संख्या आपकी योग्यता, प्रतिभा या सफलता को तय नहीं करती. अपनी वास्तविक उपलब्धियों और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दें.

वर्तमान पल का आनंद लें

खाना खाते समय, परिवार के साथ बैठते समय या किसी खास मौके पर बार-बार फोन चेक करने से बचें. यादगार अनुभवों को जीना, उन्हें रिकॉर्ड करने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है.

उद्देश्य के साथ सोशल मीडिया इस्तेमाल करें

हर बार ऐप खोलने से पहले तय करें कि आप वहां क्यों जा रहे हैं. अगर कोई स्पष्ट कारण नहीं है तो केवल आदत के कारण अंतहीन स्क्रॉलिंग करने से बचें.

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