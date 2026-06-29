नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं? जुलाई 2026 में आ रहे हैं ये दमदार Smartphones, अभी चेक करें लिस्ट
Upcoming Smartphones July 2026: बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Samsung भी जुलाई में अपने दो प्रीमियम स्मार्टफोन्स को बाजार में लॉन्च करने की तैयारी में है.
- जुलाई 2026 में भारतीय बाजार में कई स्मार्टफोन लॉन्च होंगे।
- मोटोरोला रेज़र 70 सीरीज दमदार फीचर्स के साथ आएगी।
- सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 8, अल्ट्रा प्रीमियम फोन होंगे।
- नथिंग फोन 4b और ओप्पो रेनो 16 सीरीज पेश।
Upcoming Smartphones July 2026: भारतीय मार्केट में स्मार्टफोन्स की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है. लोग अब नए-नए फीचर्स वाले स्मार्टफोन खरीदना पसंद करते हैं. ऐसे में अगर आप भी अपने लिए कोई नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो जुलाई 2026 में मार्केट में कई सारे स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं. इन स्मार्टफोन में आपको बेहतरीन फीचर्स के साथ ही धांसू कैमरा सेटअप भी देखने को मिल जाएगा.
Motorola Razr 70 Series
Motorola अपने मजबूत और स्टाइलिश स्मार्टफोन्स के लिए जानी जाती है. मोटोरोला के स्मार्टफोन्स भी लोगों को काफी पसंद आते हैं. इसी बीच कंपनी अपना Razr 70 Series को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. माना जा रहा है कि कंपनी इस फोन को जुलाई के अंत तक बाजार में उतार सकती है. लीक्स के मुताबिक, इस डिवाइस में Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर के साथ एक 5,000mAh की दमदार बैटरी भी देखने को मिल सकती है.
Samsung Galaxy Z Fold 8 और Z Fold 8 Ultra
बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Samsung भी जुलाई में अपने दो प्रीमियम स्मार्टफोन्स को बाजार में लॉन्च करने की तैयारी में है. बता दें कि जुलाई 2026 में कंपनी का Galaxy Unpacked इवेंट भी होने को है. लीक्स के अनुसार, कंपनी इस इवेंट में Galaxy Z Fold 8 और Galaxy Z Fold 8 Ultra जैसे दो मुड़ने वाले स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है. इन दोनों प्रीमियम फोन्स की संभावित कीमतों की बात करें तो माना जा रहा है कि Galaxy Z Fold 8 को कंपनी करीब 1.75 लाख रुपये में उतार सकती है. वहीं, Galaxy Z Fold 8 Ultra को कंपनी 2 लाख रुपये तक के रेंज में बाजार में उतारने की तैयारी में है.
Nothing Phone 4b
Nothing भी इस लिस्ट में शामिल है. कंपनी ने आधिकारिक तौर पर ये पुष्टि की है कि Nothing Phone (4b) को जुलाई में मार्केट में लॉन्च किया जाएगा. बता दें कि इस फोन को कंपनी 7 जुलाई 2026 को बाजार में उतारेगी. जानकारी के मुताबिक, डिवाइस में Snapdragon 6 Gen 4 प्रोसेसर के साथ 5,400mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है. कीमत की बात करें तो इसे कंपनी ने 30 हजार रुपये तक की रेंज में बाजार में पेश कर सकती है. हालांकि, इसकी कंपनी की ओर से कोई आधिकारीक पुष्टि नहीं की गई है.
Oppo Reno 16 Series
Oppo जुलाई की शुरुआत अपनी नई Reno 16 Series को मार्केट में लॉन्च करने वाला है. बता दें कि कंपनी इस सीरीज में Oppo Reno 16 और Oppo Reno 16c जैसे दो वेरिएंट्स को उतार सकती है. कीमतों की बात करें तो लीक्स के अनुसार, Oppo Reno 16 को कंपनी 60 हजार रुपये तो वहीं, Reno 16c को 50 हजार रुपये की कीमत में मार्केट में उतारा जा सकता है.
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