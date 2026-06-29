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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीनया फोन खरीदने की सोच रहे हैं? जुलाई 2026 में आ रहे हैं ये दमदार Smartphones, अभी चेक करें लिस्ट

नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं? जुलाई 2026 में आ रहे हैं ये दमदार Smartphones, अभी चेक करें लिस्ट

Upcoming Smartphones July 2026: बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Samsung भी जुलाई में अपने दो प्रीमियम स्मार्टफोन्स को बाजार में लॉन्च करने की तैयारी में है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 29 Jun 2026 02:55 PM (IST)
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  • जुलाई 2026 में भारतीय बाजार में कई स्मार्टफोन लॉन्च होंगे।
  • मोटोरोला रेज़र 70 सीरीज दमदार फीचर्स के साथ आएगी।
  • सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 8, अल्ट्रा प्रीमियम फोन होंगे।
  • नथिंग फोन 4b और ओप्पो रेनो 16 सीरीज पेश।

Upcoming Smartphones July 2026: भारतीय मार्केट में स्मार्टफोन्स की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है. लोग अब नए-नए फीचर्स वाले स्मार्टफोन खरीदना पसंद करते हैं. ऐसे में अगर आप भी अपने लिए कोई नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो जुलाई 2026 में मार्केट में कई सारे स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं. इन स्मार्टफोन में आपको बेहतरीन फीचर्स के साथ ही धांसू कैमरा सेटअप भी देखने को मिल जाएगा.

Motorola Razr 70 Series

Motorola अपने मजबूत और स्टाइलिश स्मार्टफोन्स के लिए जानी जाती है. मोटोरोला के स्मार्टफोन्स भी लोगों को काफी पसंद आते हैं. इसी बीच कंपनी अपना Razr 70 Series को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. माना जा रहा है कि कंपनी इस फोन को जुलाई के अंत तक बाजार में उतार सकती है. लीक्स के मुताबिक, इस डिवाइस में Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर के साथ एक 5,000mAh की दमदार बैटरी भी देखने को मिल सकती है.

Samsung Galaxy Z Fold 8 और Z Fold 8 Ultra

बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Samsung भी जुलाई में अपने दो प्रीमियम स्मार्टफोन्स को बाजार में लॉन्च करने की तैयारी में है. बता दें कि जुलाई 2026 में कंपनी का Galaxy Unpacked इवेंट भी होने को है. लीक्स के अनुसार, कंपनी इस इवेंट में Galaxy Z Fold 8 और Galaxy Z Fold 8 Ultra जैसे दो मुड़ने वाले स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है. इन दोनों प्रीमियम फोन्स की संभावित कीमतों की बात करें तो माना जा रहा है कि Galaxy Z Fold 8 को कंपनी करीब 1.75 लाख रुपये में उतार सकती है. वहीं, Galaxy Z Fold 8 Ultra को कंपनी 2 लाख रुपये तक के रेंज में बाजार में उतारने की तैयारी में है.

Nothing Phone 4b

Nothing भी इस लिस्ट में शामिल है. कंपनी ने आधिकारिक तौर पर ये पुष्टि की है कि Nothing Phone (4b) को जुलाई में मार्केट में लॉन्च किया जाएगा. बता दें कि इस फोन को कंपनी 7 जुलाई 2026 को बाजार में उतारेगी. जानकारी के मुताबिक, डिवाइस में Snapdragon 6 Gen 4 प्रोसेसर के साथ 5,400mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है. कीमत की बात करें तो इसे कंपनी ने 30 हजार रुपये तक की रेंज में बाजार में पेश कर सकती है. हालांकि, इसकी कंपनी की ओर से कोई आधिकारीक पुष्टि नहीं की गई है.

Oppo Reno 16 Series

Oppo जुलाई की शुरुआत अपनी नई Reno 16 Series को मार्केट में लॉन्च करने वाला है. बता दें कि कंपनी इस सीरीज में Oppo Reno 16 और Oppo Reno 16c जैसे दो वेरिएंट्स को उतार सकती है. कीमतों की बात करें तो लीक्स के अनुसार, Oppo Reno 16 को कंपनी 60 हजार रुपये तो वहीं, Reno 16c को 50 हजार रुपये की कीमत में मार्केट में उतारा जा सकता है.  

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 29 Jun 2026 02:54 PM (IST)
Tags :
Samsung Motorola OPPO TECH NEWS HINDI Upcoming Smartphones July 2026
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